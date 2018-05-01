В Волгограде после футбольного матча «последняя миля» опустела

Обещали развезти и развезли – в Волгограде все болельщики, приехавшие на матч на общественном транспорте, отправились домой или на прогулки по вечернему Волгограду. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, остановки общественного транспорта «пл. Возрождения», «ул. Бакинская» и «Европа Сити Молл» опустели менее, чем за час. По предварительным данным, до 20.00 общее количество пассажиров, выехавших из центра города на общественном транспорте, составило около 18 тысяч человек.

Напомним, сегодня, в день второго тестового матча, проспект Ленина в границах улиц 7-ая Гвардейская дивизия и 39-ая Гвардейская дивизия с 13.00 и до 21.00 стал пешеходной зоной. Для перевозки граждан общественный транспорт в течение всего дня работал в особом усиленном режиме. Так, по муниципальным маршрутам курсировали 175 единиц транспорта, в том числе 25 шаттлов. Для них были разработаны специальные маршруты, соединяющие ключевые на время проведения в нашем городе мирового футбольного первенства объекты городской инфраструктуры, включая перехватывающие парковки, основные остановки общественного транспорта, стадион «Волгоград Арена», а также железнодорожный вокзал, Центральную набережную и т.д. В сторону Красноармейского района от ст. «Мамаев Курган» отправились две электропоезда. Движение скоростного трамвая на время перекрытия Продольной осуществлялось от «ТРК «Европа Сити Молл» до ст. «Ельшанка». Число трамваев было увеличено - на линию вышли 24 единицы с интервалом движения до 5 минут. После 21-00 весь общественный транспорт продолжил работу по своим обычным маршрутам.