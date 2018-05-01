



Поражением "Ротора-Волгограда" завершилась сегодня его домашняя встреча с "Крыльями Советов" из Самары, сообщает ИА "Высота 102". Второй тестовый матч на стадионе "Волгоград Арена" прошел в рамках 36 тура ФНЛ Первенства России по футболу.

С самого начала игры гости практически полностью завладели инициативой на поле. На 14 минуте они прорвались к воротам волгоградской команды. Удар по мячу нанес защитник самарцев Дмитрий Ятченко. Защитник "Ротора-Волгограда" Руслан Абазов попытался перехватить мяч, но случайно отправил его в свои ворота - автогол. На 25 минуте Александр Соболев, нападающий самарцев, забил второй гол "Ротору-Волгограду". Волгоградские футболисты ответили серией атак на ворота соперников на 27, 31 и 35 минутах, но забить ответный мяч не получилось. Тем не менее они старались отыграться до самого конца тайма. Так, на последней минуте отчаянная борьба происходила у ворот гостей, однако забить ответный гол игрокам "Ротора-Волгограда" снова не получилось.

Во втором тайме, при мощной поддержке трибун, "Ротор-Волгоград" продолжил серию атак на половине поля гостей. На 53 минуте волгоградский нападающий Хызыр Аппаев забил мяч в ворота "Крыльев Советов", но гол не был засчитан из-за положения вне игры. В целом игровая инициатива во втором тайме чаще находилась в руках волгоградской команды. И все же отыграться спортсменам "Ротора-Волгограда" не удалось. Итог встречи - 2:0 в пользу "Крыльев Советов".

Отметим, что к началу матча "Ротор-Волгоград" с 37 очками находился на 15 строчке турнирной таблицы. "Крылья Советов" с 76 очками занимали третью строчку.











