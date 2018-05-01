



В Волгограде в память об участнике Сталинградской битвы и легендарном футболисте «Трактора» установлена мемориальная доска. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской гордуме, на стадионе "Нефтяник" вспомнили ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного тренера по футболу, игрока сталинградской футбольной команды "Трактор" Нурмухамеда Ганеевича Минеева. Нурмухамед Минеев родился в Сталинграде, играл в "Тракторе", а когда наступила война, защищал родной Сталинград, бесстрашно сражаясь с врагом. В послевоенное время заслуженный тренер по футболу стоял у истоков строительства стадиона «Нефтяник» и всю свою жизнь посвятил его развитию, работе с молодежью. В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие прославленные волгоградские спортсмены, дочь и внуки Нурмухамеда Минеева. После открытия мемориальной доски на стадионе «Нефтяник» состоялся турнир, посвященный памяти Нурмухамеда Минеева, в котором приняли участие ветераны волгоградского футбола.

Справка. В годы Великой Отечественной войны Н.Г. Минеев был на фронте снайпером. Участвовал в Сталинградской битве, уничтожил более 100 фашистов. Награжден Орденом Славы III степени, «Орденом Великой Отечественной Войны II степени», медалью «За Отвагу», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»

После войны вернулся в футбольную команду сталинградского «Трактора». Закончив спортивную карьеру, работал в районном исполкоме, а также организатором спортивно-массовой работы на заводе им. Петрова, где создал 16 футбольных команд и организовал проведение регулярных соревнований.

При его непосредственном участии стал активно развиваться стадион «Нефтяник». Футбольный клуб «Нефтяник» в 60-70-е годы был самым многочисленным по количеству занимающихся здесь городских и областных команд. Команды клуба «Нефтяник» разных возрастов неоднократно становились победителями среди команд Волгоградской области. Многим футболистам команды «Нефтяник» были присвоены высшие спортивные разряды. Ежегодно администрация Советского района проводит турнир, посвященный памяти Н.Г. Минеева.



