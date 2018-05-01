|Общество
|02.05.2018 15:31
В Волгограде водители маршруток в период тестового матча отказываются везти пассажиров в объезд стадиона
Почти невыполнимой называют жители Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда миссию добраться на общественном транспорте в центр Волгограда сегодня во второй половине дня. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, они столкнулись с тем, что водители маршруток №36, 3с и 15с отказываются везти пассажиров по измененному маршруту, предупреждая, что следуют только до остановки Возрождение. Далее людям приходится идти в центр города пешком или возвращаться, так как никакой общественный транспорт в это время мимо стадиона «Волгоград Арена» уже не ходит. Водители маршруток отказываются ехать в объезд, объясняя, что не хотят стоять по несколько часов в пробках на Второй продольной.
Отметим, что городские власти за несколько дней до проведения тестового матча, который проходит сегодня на стадионе «Волгоград Арена», предупреждали, что изменения в схему дорожного движения, включая общественный транспорт, будут введены за 4 часа до начала игры – с 13-00. С учетом требований безопасности при организации и проведении такого крупного спортивного мероприятия, как чемпионат мира, территория в радиусе полутора километров от стадиона «Волгоград Арена» (зона «последней мили») станет пешеходной. Сообщалось, что для удобства горожан и гостей города 2 мая с 13-00 до 21-00 изменятся схемы движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Так, сообщалось, что автобусы №95, маршрутные такси №3с и №36 и начнут объезжать участок Первой продольной магистрали по ул. 39-й Гвардейской, Лермонтова, Рокоссовского, Хиросимы и 7-й Гвардейской и далее следовать по своему обычному маршруту.
Троллейбусы №9 и №12 станут следовать от Спартановки до нового разворотного кольца на пл. Возрождения. Троллейбус № 10а а этот день с 13-00 до 21-00 будет следовать по маршруту № 10.
Сегодня впервые, напомним, будет задействована и трамвайная стрелка у остановки «Европа Сити Молл». Движение скоростного трамвая будет осуществляться в челночном режиме от ст. «Ельшанка» до «ТРК «Европа Сити Молл». Трамвайный маршрут СТ будет работать от остановки «ВГТЗ» через ост. «Стадион Монолит» и далее по маршруту № 13 до конечной остановки на ул. Матросова. После 21-00 весь общественный транспорт продолжит работу по своим обычным маршрутам.
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|Общество
|02.05.2018 15:30
В Волгограде в память об участнике Сталинградской битвы и легендарном футболисте «Трактора» установлена мемориальная доска. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской гордуме, на стадионе "Нефтяник" вспомнили ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного тренера по футболу, игрока сталинградской футбольной команды "Трактор" Нурмухамеда Ганеевича Минеева. Нурмухамед Минеев родился в Сталинграде, играл в "Тракторе", а когда наступила война, защищал родной Сталинград, бесстрашно сражаясь с врагом. В послевоенное время заслуженный тренер по футболу стоял у истоков строительства стадиона «Нефтяник» и всю свою жизнь посвятил его развитию, работе с молодежью. В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие прославленные волгоградские спортсмены, дочь и внуки...
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|Общество
|02.05.2018 15:00
Фуд-парк работает в парковой зоне, где проходит "Дорога болельщиков". Перед матчем команд "Ротора-Волгограда" и "Крыльев Советов" открылись точки общественного питания, где можно попробовать блюда национальной кухни народов России, несколько видов выпечки и шашлыка. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, удобные точки общественного питания, выполненные в виде ярмарочных домиков-теремков, с полудня привлекают внимание отдыхающих – здесь можно приобрести прохладительные напитки, кофе, а также выбрать из нескольких видов свежеприготовленных шашлыков, пирогов и штруделей. Также волгоградцам предлагают отведать классические котлеты по-киевски и блюда национальной кухни. Любители сладкого продукта смогут приобрести традиционные кондитерские изделия - пряники, кексы и пирожки с...
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|Происшествия
|02.05.2018 13:13
Один человек пострадал сегодня, по предварительным данным, в дорожном происшествии в Краснооктябрьском районе. Как рассказали ИА "Высота 102" очевидцы, около 12:40 недалеко от остановки Рынок на улице Титова женщину сбил автомобиль, по имеющимся сведениям, "Волга". От удара пострадавшую отбросило на другое авто, двигавшееся по встречной полосе. Информация о случившемся уточняется.
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|Общество
|02.05.2018 12:41
В здании нового терминала для приема пассажиров внутренних линий, который планируют открыть в этом месяце, завершается установка оборудования и мебели, сообщает ИА «Высота 102». Как убедился на выездном совещании в аэропорту Волгограда губернатор Андрей Бочаров, залы нового терминала уже практически готовы для приема пассажиров. «Проделана огромная работа, строительство шло в графике, ни одного срока не было сорвано. Почти все разрешительные документы уже получены, осталось совсем немного, чтобы аэропорт заработал в полном масштабе, чтобы все увидели эту красоту и оценили новое качество обслуживания пассажиров. Открытие терминала состоится в мае,...
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|Общество
|02.05.2018 12:01
Более 400 зарядов праздничного фейерверка произведут организаторы салюта в Волгограде 9 мая. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзаказов, компания "Салют на Волге" выполнит эту работу за 300 тысяч рублей. Как следует из технической документации, волгоградцы увидят более десятка видов разных фейерверков, таких как: "Золотая волна с серебряным хвостом", "Серебряный мерцающий водопад", "Разноцветный пион с пальмовым деревом", "Золотая корона", "Разноцветные турбиллионы", "Красная мина". Также небо над городом-героем раскрасят "хризантемы" и "пионы" разных цветов.
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|Происшествия
|02.05.2018 09:55
Два человека получили травмы в ДТП в Центральном районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, во вторник около 17:40 на улице Невской 27-летний водитель “Лады Самары” не справился с управлением и врезался в фонарный столб напротив дома № 18. Водитель и ехавшая с ним 22-летняя девушка получили травмы и были госпитализированы.
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|Происшествия
|02.05.2018 09:47
Двое детей, нарушивших правила дорожного движения, пострадали в ДТП в Калачевском и Фроловском районах. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, во вторник, около семи часов вечера, в поселке Крепенский Калачевского района четырехлетняя девочка выбежала на проезжую часть дороги на улице Ленина. Там она она ударилась о переднее крыло “семерки”, которой управлял 80-летний пенсионер. Девочку с травмами отправили в больницу. Примерно в то же время подобный инцидент произошел во Фролово, где под колеса “Лады Самары” попала десятилетняя девочка. По имеющимся сведениям, школьница перебегала дорогу в неположенном месте. В результате ДТП ребенок получил травмы и был...
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|Спорт
|02.05.2018 08:58
По информации Daily Mail, которую официально подтвердили в пресс-службе FA, сообщает ИА "Высота 102", женам и подругам футболистов и тренеров сборной Англии на чемпионате мира в России будет предоставлена личная охрана – собственная служба безопасности от FA. Также сообщается, что некоторые игроки английской команды могут нанять частных телохранителей для сопровождения членов их семей. Такие меры предосторожности, как пишет издание, будут приняты в связи с опасностью столкновений между российскими и английскими фанатами, а также беспокойством футболистов сборной Англии и их семей о недостаточном уровне обеспечения безопасности во время турнира. В Волгограде футболисты Англии проведут матч со сборной Туниса 18 июня.
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|Общество
|02.05.2018 05:54
Более 245 тысяч рублей суд обязал выплатить МБУ «Волгоградзеленхоз» владельцу иномарки за повреждения от упавшей ветки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитраж, инцидент произошел в августе прошлого года на улице Чуйкова в центре Волгограда. На крышу автомобиля «Subaru Forester» упала ветка дерева, произрастающего у дома №31. Транспортному средству были причинены механические повреждения. Согласно заключению экспертизы, рыночная сумма восстановительного ремонта авто составляет 245,7 тысячи рублей. Полагая, что повреждения транспортного средства причинены в результате ненадлежащего исполнения МБУ «Волгоградзеленхоз» своих обязательств по содержанию объектов озеленения, истец обратился в суд с иском. Ответчик не смог доказать в суде, что повреждения машине...
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|Происшествия
|01.05.2018 21:27
Мужчина, тело которого нашли в Дзержинском районе, по предварительным данным, не был убит. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” источники в правоохранительных органах, погибший был человеком без определенного места жительства. По имеющимся сведениям, труп был обнаружен в понедельник детьми, которые во время игры спустились в подземные коммуникации. Точную причину смерти мужчины в настоящее время выясняют эксперты. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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|Происшествия
|01.05.2018 17:01
Маленького пациента на вертолете эвакуировали в Волгоград из Михайловки. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, двухлетний мальчик в тяжелом состоянии поступил в центральную районную больницу. По словам специалистов, в результате утопления наступило переохлаждение и отек головного мозга, развилась постгипоксическая энцефалопатия. Ситуацию осложняет аспирационная пневмония - воспаление, возникающее из-за попадания в легкие жидкостей или посторонних предметов. Причины и обстоятельства случившегося уточняются. Сейчас за жизнь малыша борются врачи областной больницы.
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|Происшествия
|01.05.2018 15:45
Конфликт между водителями автобусов №25 и №21 произошел сегодня в Центральном районе. Как сообщили ИА "Высота 102" участники и очевидцы, инцидент произошел около двух часов дня на остановке Ткачева. По словам водителя автобуса №25 Виталия Иванова, ехавший перед ним водитель автобуса №21 встал на остановке так, что он был вынужден затормозить на перекрестке. Чтобы не создавать помехи движению, Виталий объехал стоящий впереди транспорт. По-видимому, этот маневр не понравился его коллеге. И тогда конкурент подрезал автобус №25, едва тот стал отъезжать от остановки. “Мне пришлось затормозить, в результате, при внезапной остановке, в салоне упала женщина-кондуктор,...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.05.2018 12:41
Сотрудники военного комиссариата Волгоградской области за год установили фамилии более 2 тысяч бойцов, не включенных в списки захороненных. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в пресс-службе ЮВО, это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с поисковыми отрядами и объединениями, осуществляющими поисковую работу на территории области. Только за одну поисковую вахту подняты останки более 1200 бойцов. Их захоронили на воинском мемориальном кладбище в Россошках с воинскими почестями. 38 военнослужащих, чьи имена удалось установить, похоронены в индивидуальных могилах. Так, в канун Дня Победы, в селе Пичуга Волгоградской области, будет установлена еще одна плита с именами 70 бойцов защитников Сталинграда. В послевоенные годы останки...
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|Общество
|01.05.2018 12:28
Тысячи жителей Волгограда приняли сегодня участие в первомайской демонстрации, которая прошла по традиционному маршруту - от площади Ленина по одноименному проспекту до площади Павших борцов. Как сообщает ИА "Высота 102", до начала шествия в городе были предприняты беспрецедентные меры безопасности: сотрудники полиции перекрыли центральную часть города, где было запрещено движение как автомобилистам, так и пешеходам. Людям советовали обходить проспект Ленина стороной, а по маршруту шествия как никогда было много кинологов с собаками. Первомайская акция в Волгограде прошла под основным лозунгом "За достойный труд, за справедливую социальную политику". Шествие возглавили руководители волгоградского областного совета профсоюзов, областной думы,...
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|Происшествия
|01.05.2018 10:26
Двое подростков пострадали в ДТП в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в понедельник около девяти вечера 22-летний водитель “ГАЗ 2217” напротив дома № 20 по улице Строителей сбил двух детей 17 и 13 лет. В результате аварии подростки с травмами доставлены в медучреждение.
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2 мая 15:31
В Волгограде водители маршруток в период тестового матча отказываются везти пассажиров в объезд стадиона
1 мая 10:18
30 апреля 13:30
30 апреля 10:03
Общество
2 мая 15:31
В Волгограде водители маршруток в период тестового матча отказываются везти пассажиров в объезд стадиона
1 мая 10:18
29 апреля 11:13
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