Почти невыполнимой называют жители Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда миссию добраться на общественном транспорте в центр Волгограда сегодня во второй половине дня. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, они столкнулись с тем, что водители маршруток №36, 3с и 15с отказываются везти пассажиров по измененному маршруту, предупреждая, что следуют только до остановки Возрождение. Далее людям приходится идти в центр города пешком или возвращаться, так как никакой общественный транспорт в это время мимо стадиона «Волгоград Арена» уже не ходит. Водители маршруток отказываются ехать в объезд, объясняя, что не хотят стоять по несколько часов в пробках на Второй продольной.

Отметим, что городские власти за несколько дней до проведения тестового матча, который проходит сегодня на стадионе «Волгоград Арена», предупреждали, что изменения в схему дорожного движения, включая общественный транспорт, будут введены за 4 часа до начала игры – с 13-00. С учетом требований безопасности при организации и проведении такого крупного спортивного мероприятия, как чемпионат мира, территория в радиусе полутора километров от стадиона «Волгоград Арена» (зона «последней мили») станет пешеходной. Сообщалось, что для удобства горожан и гостей города 2 мая с 13-00 до 21-00 изменятся схемы движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Так, сообщалось, что автобусы №95, маршрутные такси №3с и №36 и начнут объезжать участок Первой продольной магистрали по ул. 39-й Гвардейской, Лермонтова, Рокоссовского, Хиросимы и 7-й Гвардейской и далее следовать по своему обычному маршруту.

Троллейбусы №9 и №12 станут следовать от Спартановки до нового разворотного кольца на пл. Возрождения. Троллейбус № 10а а этот день с 13-00 до 21-00 будет следовать по маршруту № 10.

Сегодня впервые, напомним, будет задействована и трамвайная стрелка у остановки «Европа Сити Молл». Движение скоростного трамвая будет осуществляться в челночном режиме от ст. «Ельшанка» до «ТРК «Европа Сити Молл». Трамвайный маршрут СТ будет работать от остановки «ВГТЗ» через ост. «Стадион Монолит» и далее по маршруту № 13 до конечной остановки на ул. Матросова. После 21-00 весь общественный транспорт продолжит работу по своим обычным маршрутам.



