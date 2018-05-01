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Общество
 02.05.2018 15:00

Волгоградских болельщиков накормят по пути на стадион


Фуд-парк работает  в парковой зоне, где проходит "Дорога болельщиков". Перед матчем команд "Ротора-Волгограда" и "Крыльев Советов" открылись точки общественного питания, где можно  попробовать блюда национальной кухни народов России, несколько видов выпечки и шашлыка. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, удобные точки общественного питания, выполненные в виде ярмарочных домиков-теремков, с полудня привлекают   внимание отдыхающих – здесь можно  приобрести прохладительные напитки, кофе, а также выбрать из нескольких видов свежеприготовленных шашлыков, пирогов и штруделей. Также волгоградцам предлагают   отведать классические котлеты по-киевски и блюда национальной кухни. Любители сладкого продукта смогут  приобрести традиционные кондитерские изделия - пряники, кексы и пирожки с различной начинкой. Всего сегодня в точках питания на территории, прилегающей к стадиону,   представлено более 30 видов свежей выпечки.
 
 

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Сегодня на «Волгоград Арене» состоится матч в рамках первенства ФНЛ между местной командой «Ротор - Волгоград» и «Крылья Советов» из Самары. Как передает ИА «Высота 102», соперники «Ротора – Волгоград» прилетели в город-герой вчера и провели тренировку на тренировочном поле рядом со стадионом «Волгоград Арена». В клубе «Крылья Советов» уточнили, что вход для болельщиков самарской команды на гостевую трибуну будет бесплатным. Запуск в сектор самарских болельщиков начнется у GATE 3 за час до начала матча – с 17:00 по самарскому времени. Как сообщалось ранее, для обеспечения безопасности сегодня в зоне «последней мили» (в радиусе 1,5 км от стадиона «Волгоград Арена»)...
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Двое детей, нарушивших правила дорожного движения, пострадали в ДТП в Калачевском и Фроловском районах. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, во вторник, около семи часов вечера, в поселке Крепенский Калачевского района четырехлетняя девочка выбежала на проезжую часть дороги на улице Ленина. Там она она ударилась о переднее крыло “семерки”, которой управлял 80-летний пенсионер. Девочку с травмами отправили в больницу. Примерно в то же время подобный инцидент произошел во Фролово, где под колеса “Лады Самары” попала десятилетняя девочка. По имеющимся сведениям, школьница перебегала дорогу в неположенном месте. В результате ДТП ребенок получил травмы и был...
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По информации Daily Mail, которую официально подтвердили в пресс-службе FA, сообщает ИА "Высота 102", женам и подругам футболистов и тренеров сборной Англии на чемпионате мира в России будет предоставлена личная охрана – собственная служба безопасности от FA. Также сообщается, что некоторые игроки английской команды могут нанять частных телохранителей для сопровождения членов их семей. Такие меры предосторожности, как пишет издание, будут приняты в связи с опасностью столкновений между российскими и английскими фанатами, а также беспокойством футболистов сборной Англии и их семей о недостаточном уровне обеспечения безопасности во время турнира. В Волгограде футболисты Англии проведут матч со сборной Туниса 18 июня.
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Общество 02.05.2018 05:54

Более 245 тысяч рублей суд обязал выплатить МБУ «Волгоградзеленхоз» владельцу иномарки за повреждения от упавшей ветки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитраж, инцидент произошел в августе прошлого года на улице Чуйкова в центре Волгограда. На крышу автомобиля «Subaru Forester» упала ветка дерева, произрастающего у дома №31. Транспортному средству были причинены механические повреждения. Согласно заключению экспертизы, рыночная сумма восстановительного ремонта авто составляет 245,7 тысячи рублей. Полагая, что повреждения транспортного средства причинены в результате ненадлежащего исполнения МБУ «Волгоградзеленхоз» своих обязательств по содержанию объектов озеленения, истец обратился в суд с иском. Ответчик не смог доказать в суде, что повреждения машине...
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Происшествия 01.05.2018 21:27

Мужчина, тело которого нашли в Дзержинском районе, по предварительным данным, не был убит. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” источники в правоохранительных органах, погибший был человеком без определенного места жительства. По имеющимся сведениям,  труп был обнаружен в понедельник детьми, которые во время игры спустились в подземные коммуникации. Точную причину смерти мужчины в настоящее время выясняют эксперты. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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Происшествия 01.05.2018 17:01

Маленького пациента на вертолете эвакуировали в Волгоград из Михайловки. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, двухлетний мальчик в тяжелом состоянии поступил в центральную районную больницу. По словам специалистов, в результате утопления наступило переохлаждение и отек головного мозга, развилась постгипоксическая энцефалопатия. Ситуацию осложняет аспирационная пневмония - воспаление, возникающее из-за попадания в легкие жидкостей или посторонних предметов. Причины и обстоятельства случившегося уточняются. Сейчас за жизнь малыша борются врачи областной больницы. 
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В центре Волгограда водители автобусов устроили потасовку Конфликт между водителями автобусов №25 и №21 произошел сегодня в Центральном районе. Как сообщили ИА "Высота 102" участники и очевидцы, инцидент произошел около двух часов дня на остановке Ткачева. По словам водителя автобуса №25 Виталия Иванова, ехавший перед ним водитель автобуса №21 встал на остановке так, что он был вынужден затормозить на перекрестке. Чтобы не создавать помехи движению, Виталий объехал стоящий впереди транспорт.  По-видимому, этот маневр не понравился его коллеге. И тогда конкурент подрезал автобус №25, едва тот стал отъезжать от остановки. “Мне пришлось затормозить, в результате, при внезапной остановке, в салоне упала женщина-кондуктор,...
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От Сталинграда - до Великой Победы 01.05.2018 12:41

Сотрудники военного комиссариата Волгоградской области за год установили фамилии более 2 тысяч бойцов, не включенных в списки захороненных. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в пресс-службе ЮВО, это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с поисковыми отрядами и объединениями, осуществляющими поисковую работу на территории области. Только за одну поисковую вахту подняты останки более 1200 бойцов. Их захоронили на воинском мемориальном кладбище в Россошках с воинскими почестями. 38 военнослужащих, чьи имена удалось установить, похоронены в индивидуальных могилах. Так, в канун Дня Победы, в селе Пичуга Волгоградской области, будет установлена еще одна плита с именами 70 бойцов защитников Сталинграда. В послевоенные годы останки...
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Общество 01.05.2018 12:28

Тысячи жителей Волгограда приняли сегодня участие в первомайской демонстрации, которая прошла по традиционному маршруту - от площади Ленина по одноименному проспекту до площади Павших борцов. Как сообщает ИА "Высота 102", до начала шествия в городе были предприняты беспрецедентные меры безопасности: сотрудники полиции перекрыли центральную часть города, где было запрещено движение как автомобилистам, так и пешеходам. Людям советовали обходить проспект Ленина стороной, а по маршруту шествия как никогда было много кинологов с собаками. Первомайская акция в Волгограде прошла под основным лозунгом "За достойный труд, за справедливую социальную политику". Шествие возглавили руководители волгоградского областного совета профсоюзов, областной думы,...
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