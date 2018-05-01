Женщину сбила машина в Краснооктябрьском районе Волгограда

Почти невыполнимой называют жители Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда миссию добраться на общественном транспорте в центр Волгограда сегодня во второй половине дня. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, они столкнулись с тем, что водители маршруток №36, 3с и 15с отказываются везти пассажиров по измененному маршруту, предупреждая, что следуют только до остановки Возрождение. Далее людям приходится идти в центр города пешком или возвращаться, так как никакой общественный транспорт в это время мимо стадиона «Волгоград Арена» уже не ходит. Водители маршруток отказываются ехать в объезд, объясняя, что не хотят стоять по несколько часов в пробках на Второй продольной. Отметим, что городские власти...

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