В аэропорту Волгограда новый терминал внутренних линий готов к открытию









В здании нового терминала для приема пассажиров внутренних линий, который планируют открыть в этом месяце, завершается установка оборудования и мебели, сообщает ИА «Высота 102». Как убедился на выездном совещании в аэропорту Волгограда губернатор Андрей Бочаров, залы нового терминала уже практически готовы для приема пассажиров.

















«Проделана огромная работа, строительство шло в графике, ни одного срока не было сорвано. Почти все разрешительные документы уже получены, осталось совсем немного, чтобы аэропорт заработал в полном масштабе, чтобы все увидели эту красоту и оценили новое качество обслуживания пассажиров. Открытие терминала состоится в мае, после чего полностью завершится второй этап реконструкции аэропорта. Практически все готово, остаются лишь некоторые штрихи, задерживать сдачу не будем», — сказал Андрей Бочаров. Глава региона отметил, что после открытия нового терминала модернизация волгоградского аэропорта продолжится.

















Ранее сообщалось, что новый терминал уже сможет принять пассажиров, прибывающих в Волгоград на финал Кубка России по футболу, который пройдет на стадионе «Волгоград Арена» 9 мая.













Напомним, строительство нового терминала внутренних линий «В» началось в 2017 году и завершено, как и было запланировано, до конца апреля 2018 года. Площадь застройки составила пять тысяч квадратных метров, пропускная способность нового объекта — 720 пассажиров в час.

Фото пресс-службы администрации Волгоградской области.