Сегодня на «Волгоград Арене» состоится матч в рамках первенства ФНЛ между местной командой «Ротор - Волгоград» и «Крылья Советов» из Самары. Как передает ИА «Высота 102», соперники «Ротора – Волгоград» прилетели в город-герой вчера и провели тренировку на тренировочном поле рядом со стадионом «Волгоград Арена». В клубе «Крылья Советов» уточнили, что вход для болельщиков самарской команды на гостевую трибуну будет бесплатным. Запуск в сектор самарских болельщиков начнется у GATE 3 за час до начала матча – с 17:00 по самарскому времени.

Как сообщалось ранее, для обеспечения безопасности сегодня в зоне «последней мили» (в радиусе 1,5 км от стадиона «Волгоград Арена») с 13.00 до 21.00 будет действовать особый пешеходный режим. Жители Центрального и Краснооктябрьского районов, проживающие в границах «последней мили» смогут проехать на территорию по автопропускам. Тех, кто не успел оформить документ в МФЦ, сегодня пропустят при предъявлении паспорта с пропиской.