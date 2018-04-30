Двое перебегавших дорогу детей попали под колеса авто в Волгоградской области

Двое детей, нарушивших правила дорожного движения, пострадали в ДТП в Калачевском и Фроловском районах. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, во вторник, около семи часов вечера, в поселке Крепенский Калачевского района четырехлетняя девочка выбежала на проезжую часть дороги на улице Ленина. Там она она ударилась о переднее крыло “семерки”, которой управлял 80-летний пенсионер. Девочку с травмами отправили в больницу.

Примерно в то же время подобный инцидент произошел во Фролово, где под колеса “Лады Самары” попала десятилетняя девочка. По имеющимся сведениям, школьница перебегала дорогу в неположенном месте. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.







