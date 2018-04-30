Жены английских футболистов приедут на ЧМ-2018 с личной охраной

По информации Daily Mail, которую официально подтвердили в пресс-службе FA, сообщает ИА "Высота 102", женам и подругам футболистов и тренеров сборной Англии на чемпионате мира в России будет предоставлена личная охрана – собственная служба безопасности от FA. Также сообщается, что некоторые игроки английской команды могут нанять частных телохранителей для сопровождения членов их семей.

Такие меры предосторожности, как пишет издание, будут приняты в связи с опасностью столкновений между российскими и английскими фанатами, а также беспокойством футболистов сборной Англии и их семей о недостаточном уровне обеспечения безопасности во время турнира.

В Волгограде футболисты Англии проведут матч со сборной Туниса 18 июня.