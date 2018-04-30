Более 245 тысяч рублей суд обязал выплатить МБУ «Волгоградзеленхоз» владельцу иномарки за повреждения от упавшей ветки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитраж, инцидент произошел в августе прошлого года на улице Чуйкова в центре Волгограда. На крышу автомобиля «Subaru Forester» упала ветка дерева, произрастающего у дома №31. Транспортному средству были причинены механические повреждения. Согласно заключению экспертизы, рыночная сумма восстановительного ремонта авто составляет 245,7 тысячи рублей. Полагая, что повреждения транспортного средства причинены в результате ненадлежащего исполнения МБУ «Волгоградзеленхоз» своих обязательств по содержанию объектов озеленения, истец обратился в суд с иском. Ответчик не смог доказать в суде, что повреждения машине нанесены не упавшей веткой дерева. Суд также постановил взыскать с муниципального бюджетного учреждения расходы по оценке, по оплате услуг представителя, госпошлину в общей сумме более 30 тысяч рублей. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



