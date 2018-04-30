В Волгоградской области за год установили имена более 2 тысяч погибших на фронте

Сотрудники военного комиссариата Волгоградской области за год установили фамилии более 2 тысяч бойцов, не включенных в списки захороненных. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в пресс-службе ЮВО, это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с поисковыми отрядами и объединениями, осуществляющими поисковую работу на территории области. Только за одну поисковую вахту подняты останки более 1200 бойцов. Их захоронили на воинском мемориальном кладбище в Россошках с воинскими почестями. 38 военнослужащих, чьи имена удалось установить, похоронены в индивидуальных могилах. Так, в канун Дня Победы, в селе Пичуга Волгоградской области, будет установлена еще одна плита с именами 70 бойцов защитников Сталинграда. В послевоенные годы останки более 700 красноармейцев из одиночных могил перезахоронили в братскую могилу в школьном парке Волгограда. Военный комиссариат ведет разъяснительную работу о находящихся в открытом доступе сведениях о судьбах военнослужащих, о наградах родственников за совершенные подвиги, о местах захоронения и именные списки воинских захоронений.



