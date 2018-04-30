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Общество
 01.05.2018 12:28

Жители Волгограда встретили Первомай весело и с музыкой




Тысячи жителей Волгограда приняли сегодня участие в первомайской демонстрации, которая прошла по традиционному маршруту - от площади Ленина по одноименному проспекту до площади Павших борцов. Как сообщает ИА "Высота 102", до начала шествия в городе были предприняты беспрецедентные меры безопасности: сотрудники полиции перекрыли центральную часть города, где было запрещено движение как автомобилистам, так и пешеходам. Людям советовали обходить проспект Ленина стороной, а по маршруту шествия как никогда было много кинологов с собаками. Первомайская акция в Волгограде прошла под основным лозунгом "За достойный труд, за справедливую социальную политику". Шествие возглавили руководители волгоградского областного совета профсоюзов, областной думы, заместители губернатора, депутаты. Далее следовали колонны профсоюзов разных отраслей промышленности, студенческие колонны, политические партии, представители каждого из восьми районов Волгограда. Приподнятое настроение создавала солнечная погода и музыка, звучащая из динамиков. Под гимн волгоградских профсоюзов многотысячное шествие вышло на площадь Павших борцов, где уже все было готово для праздничного митинга. После коротких поздравительных выступлений микрофон оказался в руках заслуженного артиста Российской Федерации Михаила Королева. Феерическим завершением Первомая в Волгограде стало исполнение артистом песни "Родная земля". Знакомые слова напевала вся площадь, после чего собравшихся еще раз поздравили с праздником и объявили об окончании митинга. Как волгоградцы встретили Первомай - в видеоматериале ИА "Высота 102".

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Конфликт между водителями автобусов №25 и №21 произошел сегодня в Центральном районе. Как сообщили ИА Высота 102 участники и очевидцы, инцидент произошел около двух часов дня  на остановке Ткачева. По словам водителя автобуса №25 Виталия Иванова,  ехавший перед ним водитель автобуса №21 встал на остановке так, что он был вынужден затормозить  на перекрестке.  Чтобы не создавать помехи движению, Виталий объехал  стоящий впереди транспорт.   По-видимому, этот маневр не понравился его коллеге. И тогда конкурент подрезал автобус №25, едва тот стал отъезжать от остановки. “Мне пришлось затормозить, в результате, при внезапной остановке, в салоне упала женщина-кондуктор, которая ушиблась и получила ссадину. После...
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От Сталинграда - до Великой Победы 01.05.2018 12:41

Сотрудники военного комиссариата Волгоградской области за год установили фамилии более 2 тысяч бойцов, не включенных в списки захороненных. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в пресс-службе ЮВО, это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с поисковыми отрядами и объединениями, осуществляющими поисковую работу на территории области. Только за одну поисковую вахту подняты останки более 1200 бойцов. Их захоронили на воинском мемориальном кладбище в Россошках с воинскими почестями. 38 военнослужащих, чьи имена удалось установить, похоронены в индивидуальных могилах. Так, в канун Дня Победы, в селе Пичуга Волгоградской области, будет установлена еще одна плита с именами 70 бойцов защитников Сталинграда. В послевоенные годы останки...
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Двое подростков пострадали в ДТП в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в понедельник около девяти вечера 22-летний водитель “ГАЗ 2217”  напротив дома № 20 по улице Строителей сбил двух детей 17 и 13 лет. В результате аварии подростки с травмами доставлены в медучреждение.
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Общество 01.05.2018 10:18

В течение сегодняшнего дня парковки возле Дворца спорта и ТРЦ «Европа Сити Молл» должны быть полностью освобождены от автомобилей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации  города, волгоградцам стоит забрать свои машины с данных стоянок до полуночи. В противном случае, транспорт будет эвакуирован на спецстоянки.  Напомним, завтра, 2 мая, в Волгограде состоится второй тестовый футбольный матч на стадионе «Волгоград Арена». В связи с этим полуторакилометровая зона в радиусе спортивного объекта станет полностью пешеходной с 13.00 до 21.00. Парковки возле Дворца спорта и «Европы Сити Молл» освобождаются в целях соблюдения мер безопасности. Зрителям футбольного матча завтра предложено оставлять свой личный...
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От Сталинграда - до Великой Победы 01.05.2018 09:26

В Волгоградской области «Солдатское поле» облагородят почти за 600 тысяч рублей До 1 августа  «убитую» площадку перед входом на мемориал «Солдатское поле» площадью 400 квадратных метров замостят новой тротуарной плиткой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных заказов, начальная стоимость работ составляет 582 тысячи рублей. Финансирование выделено из бюджета Городищенского городского поселения Волгоградской области. Победитель электронного аукциона определится к середине мая. У подрядчика должна иметься лицензия на осуществление  деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Проект текущего ремонта территории братской могилы ранее получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Техническим заданием предусмотрены такие работы, как демонтаж старой плитки, подготовка основания и укладка новой брусчатки серого цвета. В настоящее время...
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Газетный киоск 01.05.2018 08:00

МОСКВА,  /ТАСС/. Кубок России по футболу будет выставлен на показ болельщикам около стадиона "Волгоград-Арена" 9 мая перед финальным матчем турнира. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза Сергей Куликов. "Тур кубка по Волгоградской области будет проходить с 6 по 8 мая, он посетит все футбольные города региона. Там много детей увлекаются спортом, в футбол играют в каждом дворе, а финал Кубка России станет кульминацией этого праздника. 8 мая трофей привезут к трехтысячному стадиону "Зенит" и выставят перед матчем юношеских сборных России и Германии. В день финала кубок будет выставлен перед "Волгоград-Ареной", - сказал Куликов. Финальный матч...
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Общество 01.05.2018 05:06

В связи с проведением сегодня в Волгограде традиционной первомайской демонстрации с 07.00 до 13.00 пешеходной станет автодорога по проспекту им. Ленина в границах от улицы им. 7-ой Гвардейской дивизии до улицы Краснознаменской, сообщает ИА «Высота102». Как уточнили в городской администрации, проехать можно будет по альтернативным маршрутам через улицы Советскую, Чуйкова, 0-ю Продольную (рокадную) автомобильную дорогу, а также 2-ю Продольную магистраль. На время проведения митинга - с 07.00 до 13.00 полностью пешеходной сегодня также станет площадь Павших Борцов. По решению ФНПР в этом году первомайская акция профсоюзов пройдет под общим девизом: «За достойный труд, за справедливую социальную политику!».
Прочитана: 4309 раз
Происшествия 30.04.2018 19:14

Перевернувшийся микроавтобус нашли минувшей ночью в Жирновском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, ночью поступило сообщение о том, что на 9 километре трассы “Жирновск- Линево” в кювете лежит опрокинувшийся микроавтобус. Когда на место прибыли сотрудники экстренных служб, то увидели, что кабина транспорта находится в воде. Но никого из пострадавших на месте ЧП не было. Информация о случившемся уточняется.
Прочитана: 6439 раз
Происшествия 30.04.2018 17:07

Парапланерист из Волгограда пострадал в горах Кабардино-Балкарии Сегодня днем при посадке в Чегемском районе Кабардино-Балкарии пострадал парапланерист из Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике, сообщение об этом в оперативные службы поступило в 13.30. На помощь пострадавшему выдвинулась группа Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе двух человек и одной единицы техники. По состоянию на 15:20 поисково-спасательные работы завершены. Спасатели передали пострадавшего парапланериста с травмой ноги сотрудникам скорой медицинской помощи. Фото: ГУ МЧС России по КБР
Прочитана: 8339 раз
Спорт 30.04.2018 14:25

Свободных билетов на матч финала Кубка России по футболу, который пройдет на «Волгоград Арене», больше не осталось, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт «Кассир.ру». Ранее РФС принял решение, что посетить игру между командами «Тосно» (Ленинградская область) и «Авангард» (Курск) болельщики смогут бесплатно. Максимальное количество пригласительных билетов на одного человека – 4. Встреча команд-финалистов Кубка России по футболу будет третьим тестовым матчем перед ЧМ. По требованию ФИФА новый стадион «Волгоград Арена», вместимостью 45 тысяч зрителей, должен быть заполнен максимально. Начало матча в 19:00 по московскому времени. Напомним, Волгоград примет четыре матча группового этапа турнира чемпионата мира по футболу :...
Прочитана: 6447 раз
Происшествия 30.04.2018 13:30

Сегодня около 12 часов в Советском районе Волгограда возле остановки "35-ая Гвардейская дивизия" 35-летняя женщина с 6-летним ребенком попали под колеса автомобиля. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, мать с сыном на пересечении улиц Краснопресненская и Калининградская переходили дорогу вне пешеходного перехода. Женщина получила закрытый перелом правого бедра и плеча, ребенок – сотрясение головы.  Они госпитализированы в БСМП №7.
Прочитана: 1763 раз
Общество 30.04.2018 12:51

Директору «Советской средней школы» Калачевского района вынесено административное наказание за использование учебников, не входящих в федеральный перечень. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, в ходе выездной проверки этого образовательного учреждения выяснилось, что в школе используются учебники по английскому языку в 10, 11 классах и по информатике в 8, 9, 10 классах, которые не входят в федеральный перечень учебников. Директор пояснила суду, что это произошло ввиду отсутствия денег на приобретение новых учебников. Учитывая, что директор полностью признана свою вину и ранее к административной ответственности не привлекалась, суд назначил ей наказание в виде предупреждения. Постановление суда может быть...
Прочитана: 3295 раз
Происшествия 30.04.2018 10:03

Два человека погибли в лобовом ДТП в Волгоградской области Два человека погибли и один получил ранения в результате лобового столкновения двух автомобилей в Дубовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, водитель автомобиля "Volkswagen" не убедился в безопасности манёвра обгона, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "KIA Rio", которая двигалась навстречу. На месте ДТП погибли водитель и пассажир "KIA Rio". Пострадал 12-летний пассажир второй иномарки. Подросток госпитализирован.
Прочитана: 3717 раз
Общество 30.04.2018 09:57

В областном центре стартовали работы по нанесению новой дорожной разметки на городские автодороги. Предварительно дорожные службы убрали дорожное полотно и лотковые части от песка и грунта, а также расчистили   территории пешеходных переходов и остановочных карманов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.  Обновление разметки началось на площади Павших борцов и прилегающей части улицы Мира.  Здесь работы будут проводиться в дневное время. И здесь уже завтра и 9 мая пройдут демонстрация и парад.  Параллельно новую разметку наносят на проезжие части основных городских магистралей – пр-кт им. Ленина, ул. Рокоссовского, Историческую, Невскую, пр-кт им. Жукова, - сюда дорожные бригады...
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29 апреля 10:54
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