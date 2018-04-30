Жители Волгограда встретили Первомай весело и с музыкой











Тысячи жителей Волгограда приняли сегодня участие в первомайской демонстрации, которая прошла по традиционному маршруту - от площади Ленина по одноименному проспекту до площади Павших борцов. Как сообщает ИА "Высота 102", до начала шествия в городе были предприняты беспрецедентные меры безопасности: сотрудники полиции перекрыли центральную часть города, где было запрещено движение как автомобилистам, так и пешеходам. Людям советовали обходить проспект Ленина стороной, а по маршруту шествия как никогда было много кинологов с собаками. Первомайская акция в Волгограде прошла под основным лозунгом "За достойный труд, за справедливую социальную политику". Шествие возглавили руководители волгоградского областного совета профсоюзов, областной думы, заместители губернатора, депутаты. Далее следовали колонны профсоюзов разных отраслей промышленности, студенческие колонны, политические партии, представители каждого из восьми районов Волгограда. Приподнятое настроение создавала солнечная погода и музыка, звучащая из динамиков. Под гимн волгоградских профсоюзов многотысячное шествие вышло на площадь Павших борцов, где уже все было готово для праздничного митинга. После коротких поздравительных выступлений микрофон оказался в руках заслуженного артиста Российской Федерации Михаила Королева. Феерическим завершением Первомая в Волгограде стало исполнение артистом песни "Родная земля". Знакомые слова напевала вся площадь, после чего собравшихся еще раз поздравили с праздником и объявили об окончании митинга. Как волгоградцы встретили Первомай - в видеоматериале ИА "Высота 102".



