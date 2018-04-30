В Волгограде дети нашли труп бездомного мужчины

Конфликт между водителями автобусов №25 и №21 произошел сегодня в Центральном районе. Как сообщили ИА Высота 102 участники и очевидцы, инцидент произошел около двух часов дня на остановке Ткачева. По словам водителя автобуса №25 Виталия Иванова, ехавший перед ним водитель автобуса №21 встал на остановке так, что он был вынужден затормозить на перекрестке. Чтобы не создавать помехи движению, Виталий объехал стоящий впереди транспорт. По-видимому, этот маневр не понравился его коллеге. И тогда конкурент подрезал автобус №25, едва тот стал отъезжать от остановки. “Мне пришлось затормозить, в результате, при внезапной остановке, в салоне упала женщина-кондуктор, которая ушиблась и получила ссадину. После...

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