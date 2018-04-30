В Волгограде машина под управлением женщины врезалась в автомагазин

В связи с проведением сегодня в Волгограде традиционной первомайской демонстрации с 07.00 до 13.00 пешеходной станет автодорога по проспекту им. Ленина в границах от улицы им. 7-ой Гвардейской дивизии до улицы Краснознаменской, сообщает ИА «Высота102». Как уточнили в городской администрации, проехать можно будет по альтернативным маршрутам через улицы Советскую, Чуйкова, 0-ю Продольную (рокадную) автомобильную дорогу, а также 2-ю Продольную магистраль. На время проведения митинга - с 07.00 до 13.00 полностью пешеходной сегодня также станет площадь Павших Борцов. По решению ФНПР в этом году первомайская акция профсоюзов пройдет под общим девизом: «За достойный труд, за справедливую социальную политику!».

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