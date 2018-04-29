МОСКВА, /ТАСС/. Кубок России по футболу будет выставлен на показ болельщикам около стадиона "Волгоград-Арена" 9 мая перед финальным матчем турнира. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза Сергей Куликов.

"Тур кубка по Волгоградской области будет проходить с 6 по 8 мая, он посетит все футбольные города региона. Там много детей увлекаются спортом, в футбол играют в каждом дворе, а финал Кубка России станет кульминацией этого праздника. 8 мая трофей привезут к трехтысячному стадиону "Зенит" и выставят перед матчем юношеских сборных России и Германии. В день финала кубок будет выставлен перед "Волгоград-Ареной", - сказал Куликов.

Финальный матч Кубка России пройдет в Волгограде 9 мая. В нем сыграют "Тосно" из Ленинградской области и курский "Авангард". Встреча начнется в 19:00 мск. Победитель получит путевку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона.