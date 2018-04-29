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 01.05.2018 08:00

Кубок России будет выставлен перед финальным матчем около "Волгоград- Арены"

МОСКВА,  /ТАСС/. Кубок России по футболу будет выставлен на показ болельщикам около стадиона "Волгоград-Арена" 9 мая перед финальным матчем турнира. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза Сергей Куликов.
"Тур кубка по Волгоградской области будет проходить с 6 по 8 мая, он посетит все футбольные города региона. Там много детей увлекаются спортом, в футбол играют в каждом дворе, а финал Кубка России станет кульминацией этого праздника. 8 мая трофей привезут к трехтысячному стадиону "Зенит" и выставят перед матчем юношеских сборных России и Германии. В день финала кубок будет выставлен перед "Волгоград-Ареной", - сказал Куликов.
Финальный матч Кубка России пройдет в Волгограде 9 мая. В нем сыграют "Тосно" из Ленинградской области и курский "Авангард". Встреча начнется в 19:00 мск. Победитель получит путевку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона. 
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Спорт 30.04.2018 14:25

Свободных билетов на матч финала Кубка России по футболу, который пройдет на «Волгоград Арене», больше не осталось, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт «Кассир.ру». Ранее РФС принял решение, что посетить игру между командами «Тосно» (Ленинградская область) и «Авангард» (Курск) болельщики смогут бесплатно. Максимальное количество пригласительных билетов на одного человека – 4. Встреча команд-финалистов Кубка России по футболу будет третьим тестовым матчем перед ЧМ. По требованию ФИФА новый стадион «Волгоград Арена», вместимостью 45 тысяч зрителей, должен быть заполнен максимально. Начало матча в 19:00 по московскому времени. Напомним, Волгоград примет четыре матча группового этапа турнира чемпионата мира по футболу :...
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Общество 30.04.2018 12:51

Директору «Советской средней школы» Калачевского района вынесено административное наказание за использование учебников, не входящих в федеральный перечень. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, в ходе выездной проверки этого образовательного учреждения выяснилось, что в школе используются учебники по английскому языку в 10, 11 классах и по информатике в 8, 9, 10 классах, которые не входят в федеральный перечень учебников. Директор пояснила суду, что это произошло ввиду отсутствия денег на приобретение новых учебников. Учитывая, что директор полностью признана свою вину и ранее к административной ответственности не привлекалась, суд назначил ей наказание в виде предупреждения. Постановление суда может быть...
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Происшествия 30.04.2018 10:03

Два человека погибли в лобовом ДТП в Волгоградской области Два человека погибли и один получил ранения в результате лобового столкновения двух автомобилей в Дубовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, водитель автомобиля "Volkswagen" не убедился в безопасности манёвра обгона, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "KIA Rio", которая двигалась навстречу. На месте ДТП погибли водитель и пассажир "KIA Rio". Пострадал 12-летний пассажир второй иномарки. Подросток госпитализирован.
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Общество 30.04.2018 09:57

В областном центре стартовали работы по нанесению новой дорожной разметки на городские автодороги. Предварительно дорожные службы убрали дорожное полотно и лотковые части от песка и грунта, а также расчистили   территории пешеходных переходов и остановочных карманов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.  Обновление разметки началось на площади Павших борцов и прилегающей части улицы Мира.  Здесь работы будут проводиться в дневное время. И здесь уже завтра и 9 мая пройдут демонстрация и парад.  Параллельно новую разметку наносят на проезжие части основных городских магистралей – пр-кт им. Ленина, ул. Рокоссовского, Историческую, Невскую, пр-кт им. Жукова, - сюда дорожные бригады...
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Культура 30.04.2018 09:07

В Волгограде принимаются беспрецендентные меры по сохранению объекта культурного наследия регионального значения – ансамбля Набережной р. Волги  - при  организации и проведении фестиваля болельщиков FIFA чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете охраны памятников и культуры региона, здесь, на этой территории,  установят свыше 100 всевозможных объектов для гостей и болельщиков. Подиумы, сцены,  гримерный комплекс,  световые, звуковые и пультовая башни, зоны для вещания ТВ и радио,  центр аккредитации, девять дисплеев,  магазины, зоны гостеприимства, оперативный центр, медицинский пункт,  зоны  для размещения сотрудников полиции, бригад скорой помощи, пожарных расчетов… Все это и многое другое, - всего 111...
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Происшествия 29.04.2018 21:45

Маленький ребенок отравился сегодня в Камышинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональных экстренных службах, в Петров Вале от отравления растворителем пострадал двухлетний малыш. Около шести часов вечера в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в детскую городскую больницу Камышина. Обстоятельства случившегося уточняются.
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Происшествия 29.04.2018 21:38

Двое детей и пенсионерка пострадали в ДТП с автобусом в Волгограде Сегодня три человека, в том числе двое детей, пострадали, по предварительным данным, в дорожном инциденте в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб, ЧП случилось около восьми часов вечера на остановке "Северный рынок". При торможении автобуса малой вместимости  маршрута №43 в салоне при падении получили травмы три человека: 5-летний мальчик, 16-летняя девочка и 68-летняя пенсионерка. Мама пострадавшего мальчика от госпитализации ребенка  отказалась. Девочка-подросток с сотрясением мозга доставлена в больницу №4. Пожилой женщине помощь оказали в травмпункте №1.  Как  уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, в 20:06 на улице маршала Еременко напротив дома № 78 “а”...
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