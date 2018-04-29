Парапланерист из Волгограда пострадал в горах Кабардино-Балкарии

Директору «Советской средней школы» Калачевского района вынесено административное наказание за использование учебников, не входящих в федеральный перечень. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, в ходе выездной проверки этого образовательного учреждения выяснилось, что в школе используются учебники по английскому языку в 10, 11 классах и по информатике в 8, 9, 10 классах, которые не входят в федеральный перечень учебников. Директор пояснила суду, что это произошло ввиду отсутствия денег на приобретение новых учебников. Учитывая, что директор полностью признана свою вину и ранее к административной ответственности не привлекалась, суд назначил ей наказание в виде предупреждения. Постановление суда может быть...

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