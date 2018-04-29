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Происшествия
 30.04.2018 15:12

Беременная женщина и ребенок пострадали в ДТП с маршруткой на юге Волгограда

Сегодня беременная женщина и семилетний ребенок пострадали в аварии с участием маршрутки в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, по предварительным данным, около часа дня на пересечении улиц Зеленоградской и Гремяченской столкнулись легковое авто и маршрутный микроавтобус №5 “а”.  Травмы получили двое пассажиров маршрутки - 28-летняя женщина на 27-28 неделе беременности и семилетний мальчик. Женщина с тупой травмой живота доставлена в БСМП № 15, ребенок с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга госпитализирован в БСМП № 7. Обстоятельства случившегося уточняются.

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Происшествия 30.04.2018 17:07 (Обновлено: 30.04.2018 17:14)

Парапланерист из Волгограда пострадал в горах Кабардино-Балкарии Сегодня днем при посадке в Чегемском районе Кабардино-Балкарии пострадал парапланерист из Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике, сообщение об этом в оперативные службы поступило в 13.30. На помощь пострадавшему выдвинулась группа Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе двух человек и одной единицы техники. По состоянию на 15:20 поисково-спасательные работы завершены. Спасатели передали пострадавшего парапланериста с травмой ноги сотрудникам скорой медицинской помощи. Фото: ГУ МЧС России по КБР
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Экология 30.04.2018 16:19

Жителя Калачевского района признали виновным в незаконном лове рыбы с использованием одного из орудий массового истребления водных биологических ресурсов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, мужчина рыбачил на Цымлянском водохранилище, вблизи хутора Логовского. Используя весельную лодку, он установил четыре связанные между собой в один порядок ставные рыболовные лесковые сети длиной 70 метров, ячеей 35 мм, высотой стены 1,5 м. каждая. Согласно заключению специалиста, указанные сети являются запрещёнными орудиями лова, и их применение является одним из способов массового истребления водных животных. В результате им была поймана рыба частиковых пород: судак - 8 шт., плотва - 20 шт.,...
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Происшествия 30.04.2018 15:14

Перевернувшийся микроавтобус нашли минувшей ночью в Жирновском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, ночью поступило сообщение о том, что на 9 километре трассы “Жирновск- Линево” в кювете лежит опрокинувшийся микроавтобус. Когда на место прибыли сотрудники экстренных служб, то увидели, что кабина транспорта находится в воде. Но никого из пострадавших на месте ЧП не было. Информация о случившемся уточняется.
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Спорт 30.04.2018 14:25

Свободных билетов на матч финала Кубка России по футболу, который пройдет на «Волгоград Арене», больше не осталось, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт «Кассир.ру». Ранее РФС принял решение, что посетить игру между командами «Тосно» (Ленинградская область) и «Авангард» (Курск) болельщики смогут бесплатно. Максимальное количество пригласительных билетов на одного человека – 4. Встреча команд-финалистов Кубка России по футболу будет третьим тестовым матчем перед ЧМ. По требованию ФИФА новый стадион «Волгоград Арена», вместимостью 45 тысяч зрителей, должен быть заполнен максимально. Начало матча в 19:00 по московскому времени. Напомним, Волгоград примет четыре матча группового этапа турнира чемпионата мира по футболу :...
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Общество 30.04.2018 14:22

День рождения пожарной службы Волгоград отметил выставкой и автопробегом Сегодня, в день 369-й годовщины создания пожарной охраны России, в Волгограде прошли традиционные автопробег и выставка пожарной техники, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на региональное управление МЧС. Колонна из 12 машин стартовала с площади Дзержинского, которую возглавили мотоциклисты групп экстренного реагирования на современных пожарно-спасательных мотоциклах. Колонна прошла по проспекту имени Ленина до Центральной набережной, где в течение нескольких часов жители города могли осмотреть технику снаружи и изнутри, посидеть в кабине водителя, примерить боевую экипировку. Юные волгоградцы могли  ударить в пожарный колокол. Были на выставке ретро автомобили "ЗИС-5" и новейший пожарный автомобиль “ГАЗ”, поступивший в этом году на...
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Происшествия 30.04.2018 13:30

Сегодня около 12 часов в Советском районе Волгограда возле остановки "35-ая Гвардейская дивизия" 35-летняя женщина с 6-летним ребенком попали под колеса автомобиля. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, мать с сыном на пересечении улиц Краснопресненская и Калининградская переходили дорогу вне пешеходного перехода. Женщина получила закрытый перелом правого бедра и плеча, ребенок – сотрясение головы.  Они госпитализированы в БСМП №7.
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От Сталинграда - до Великой Победы 30.04.2018 13:28

Минобороны РФ рассказало о параде в Волгограде в схемах и картинках Интерактивные схемы праздничных парадов, которые пройдут в городах России в День Победы, опубликовало сегодня Минобороны РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», схема праздничного парада в Волгограде наглядно демонстрирует порядок расположения парадных расчетов на площади Павших борцов, рассказывает о количестве участвующих военнослужащих, а также о привлекаемых образцах вооружения и военно-специальной техники. Пользователи также могут рассмотреть, как будут проходить парады в Санкт-Петербурге, Смоленске, Мурманске, Туле, Новороссийске, Севастополе и Керчи. Информация о параде в столице размещена в отдельном тематическом приложении. Отметим, что первая репетиция парада на площади Павших борцов пройдет в Волгограде 3...
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Общество 30.04.2018 12:51

Директору «Советской средней школы» Калачевского района вынесено административное наказание за использование учебников, не входящих в федеральный перечень. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, в ходе выездной проверки этого образовательного учреждения выяснилось, что в школе используются учебники по английскому языку в 10, 11 классах и по информатике в 8, 9, 10 классах, которые не входят в федеральный перечень учебников. Директор пояснила суду, что это произошло ввиду отсутствия денег на приобретение новых учебников. Учитывая, что директор полностью признана свою вину и ранее к административной ответственности не привлекалась, суд назначил ей наказание в виде предупреждения. Постановление суда может быть...
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Происшествия 30.04.2018 10:03

Два человека погибли в лобовом ДТП в Волгоградской области Два человека погибли и один получил ранения в результате лобового столкновения двух автомобилей в Дубовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, водитель автомобиля "Volkswagen" не убедился в безопасности манёвра обгона, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "KIA Rio", которая двигалась навстречу. На месте ДТП погибли водитель и пассажир "KIA Rio". Пострадал 12-летний пассажир второй иномарки. Подросток госпитализирован.
Прочитана: 2391 раз
Общество 30.04.2018 09:57

В областном центре стартовали работы по нанесению новой дорожной разметки на городские автодороги. Предварительно дорожные службы убрали дорожное полотно и лотковые части от песка и грунта, а также расчистили   территории пешеходных переходов и остановочных карманов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.  Обновление разметки началось на площади Павших борцов и прилегающей части улицы Мира.  Здесь работы будут проводиться в дневное время. И здесь уже завтра и 9 мая пройдут демонстрация и парад.  Параллельно новую разметку наносят на проезжие части основных городских магистралей – пр-кт им. Ленина, ул. Рокоссовского, Историческую, Невскую, пр-кт им. Жукова, - сюда дорожные бригады...
Прочитана: 1477 раз
Культура 30.04.2018 09:07

В Волгограде принимаются беспрецендентные меры по сохранению объекта культурного наследия регионального значения – ансамбля Набережной р. Волги  - при  организации и проведении фестиваля болельщиков FIFA чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете охраны памятников и культуры региона, здесь, на этой территории,  установят свыше 100 всевозможных объектов для гостей и болельщиков. Подиумы, сцены,  гримерный комплекс,  световые, звуковые и пультовая башни, зоны для вещания ТВ и радио,  центр аккредитации, девять дисплеев,  магазины, зоны гостеприимства, оперативный центр, медицинский пункт,  зоны  для размещения сотрудников полиции, бригад скорой помощи, пожарных расчетов… Все это и многое другое, - всего 111...
Прочитана: 2669 раз
Происшествия 29.04.2018 21:45

Маленький ребенок отравился сегодня в Камышинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональных экстренных службах, в Петров Вале от отравления растворителем пострадал двухлетний малыш. Около шести часов вечера в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в детскую городскую больницу Камышина. Обстоятельства случившегося уточняются.
Прочитана: 8590 раз
Происшествия 29.04.2018 21:38

Двое детей и пенсионерка пострадали в ДТП с автобусом в Волгограде Сегодня три человека, в том числе двое детей, пострадали, по предварительным данным, в дорожном инциденте в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб, ЧП случилось около восьми часов вечера на остановке "Северный рынок". При торможении автобуса малой вместимости  маршрута №43 в салоне при падении получили травмы три человека: 5-летний мальчик, 16-летняя девочка и 68-летняя пенсионерка. Мама пострадавшего мальчика от госпитализации ребенка  отказалась. Девочка-подросток с сотрясением мозга доставлена в больницу №4. Пожилой женщине помощь оказали в травмпункте №1.  Как  уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, в 20:06 на улице маршала Еременко напротив дома № 78 “а”...
Прочитана: 1560 раз
Происшествия 29.04.2018 21:36

Двое детей и двое взрослых отравились сегодня угарным газом во Фроловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, ЧП случилось в хуторе Шуруповском. От действия ядовитого газа пострадала семья, проживающая  в двухэтажном многоквартирном доме с автономным газовым отоплением. Утром к медикам обратился 35-летний мужчина, у него диагностировали отравление, но от госпитализации он отказался. Спустя час, также из-за отравления,  помощь врачей понадобилась 34-летней матери семейства, она также отказалась ехать в больницу. Но госпитализация потребовалась их детям - мальчикам четырех и восьми лет. Сейчас они находятся в детском отделении центральной районной больницы с диагнозом - "отравление угарным газом, средней...
Прочитана: 1540 раз
Аналитика 29.04.2018 19:29

В сегодняшней программе - каким бы увидели Волгоград гости города, если бы матчи чемпионата мира по футболу начались уже сегодня? Журналисты ИА "Высота 102" проехали по основным маршрутам ЧМ-2018 и посмотрели на объекты ЧМ-2018 снаружи и с изнанки. Свое мнение по поводу того, готов ли Волгоград к проведению мундиаля, высказали и жители города. Подробности - в видеосюжете. 
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