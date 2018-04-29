Свободных билетов на матч финала Кубка России по футболу, который пройдет на «Волгоград Арене», больше не осталось, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт «Кассир.ру». Ранее РФС принял решение, что посетить игру между командами «Тосно» (Ленинградская область) и «Авангард» (Курск) болельщики смогут бесплатно. Максимальное количество пригласительных билетов на одного человека – 4. Встреча команд-финалистов Кубка России по футболу будет третьим тестовым матчем перед ЧМ. По требованию ФИФА новый стадион «Волгоград Арена», вместимостью 45 тысяч зрителей, должен быть заполнен максимально. Начало матча в 19:00 по московскому времени.

Напомним, Волгоград примет четыре матча группового этапа турнира чемпионата мира по футболу : Тунис – Англия (18 июня), Нигерия – Исландия (22 июня), Саудовская Аравия – Египет (25 июня) и Япония – Польша (28 июня).