Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Общество
 30.04.2018 14:22

День рождения пожарной службы Волгоград отметил выставкой и автопробегом


Сегодня, в день 369-й годовщины создания пожарной охраны России, в Волгограде прошли традиционные автопробег и выставка пожарной техники, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на региональное управление МЧС. Колонна из 12 машин стартовала с площади Дзержинского, которую возглавили мотоциклисты групп экстренного реагирования на современных пожарно-спасательных мотоциклах. Колонна прошла по проспекту имени Ленина до Центральной набережной, где в течение нескольких часов жители города могли осмотреть технику снаружи и изнутри, посидеть в кабине водителя, примерить боевую экипировку. Юные волгоградцы могли  ударить в пожарный колокол. Были на выставке ретро автомобили "ЗИС-5" и новейший пожарный автомобиль “ГАЗ”, поступивший в этом году на вооружение волгоградских пожарных.



Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

В Волгограде пенсионерка "исцелилась" после посещения приемной президентаВ Волгоградской области почти 90% проверенных на пожарную безопасность объектов опасныВ Волгограде беглому экс-депутату Госдумы не удается сбросить долговой балластРуководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора уволился и исчез с радаровВ Волгоградской области владельцы теплиц наступают "на прошлогодние грабли"
 
Актуальные интервью и комментарии

В Волгограде руководитель компании «Чистый Город» Полина Вергун опасается провокаций в отношении своей семьи

«Взгляд с Высоты»: Утопающий в свалках Волгоград подает сигнал «SOS»

Первый матч на "Волгоград Арене" завершился победой "Ротора-Волгограда" над "Лучом-Энергией" - 4:2

Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со...

Смотрите в программе: ТОП самых жутких свалок Волгограда и рейтинг самых отчаянных УК и фирм по вывозу мусора, по вине...

Первый матч на новом стадионе "Волгоград Арена" завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”....

Происшествия 30.04.2018 15:14

Перевернувшийся микроавтобус нашли минувшей ночью в Жирновском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, ночью поступило сообщение о том, что на 9 километре трассы “Жирновск- Линево” в кювете лежит опрокинувшийся микроавтобус. Когда на место прибыли сотрудники экстренных служб, то увидели, что кабина транспорта находится в воде. Но никого из пострадавших на месте ЧП не было. Информация о случившемся уточняется.
Прочитана: 463 раз
Происшествия 30.04.2018 15:12

Сегодня беременная женщина и семилетний ребенок пострадали в аварии с участием маршрутки в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, по предварительным данным, около часа дня на пересечении улиц Зеленоградской и Гремяченской столкнулись легковое авто и маршрутный микроавтобус №5 “а”.  Травмы получили двое пассажиров маршрутки - 28-летняя женщина на 27-28 неделе беременности и семилетний мальчик. Женщина с тупой травмой живота доставлена в БСМП № 15, ребенок с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга госпитализирован в БСМП № 7. Обстоятельства случившегося уточняются.
Прочитана: 145 раз
Спорт 30.04.2018 14:25 (Обновлено: 30.04.2018 14:41)

Свободных билетов на матч финала Кубка России по футболу, который пройдет на «Волгоград Арене», больше не осталось, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт «Кассир.ру». Ранее РФС принял решение, что посетить игру между командами «Тосно» (Ленинградская область) и «Авангард» (Курск) болельщики смогут бесплатно. Максимальное количество пригласительных билетов на одного человека – 4. Встреча команд-финалистов Кубка России по футболу будет третьим тестовым матчем перед ЧМ. По требованию ФИФА новый стадион «Волгоград Арена», вместимостью 45 тысяч зрителей, должен быть заполнен максимально. Начало матча в 19:00 по московскому времени. Напомним, Волгоград примет четыре матча группового этапа турнира чемпионата мира по футболу : Тунис...
Прочитана: 489 раз
Происшествия 30.04.2018 13:30

Сегодня около 12 часов в Советском районе Волгограда возле остановки "35-ая Гвардейская дивизия" 35-летняя женщина с 6-летним ребенком попали под колеса автомобиля. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, мать с сыном на пересечении улиц Краснопресненская и Калининградская переходили дорогу вне пешеходного перехода. Женщина получила закрытый перелом правого бедра и плеча, ребенок – сотрясение головы.  Они госпитализированы в БСМП №7.
Прочитана: 915 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 30.04.2018 13:28

Минобороны РФ рассказало о параде в Волгограде в схемах и картинках Интерактивные схемы праздничных парадов, которые пройдут в городах России в День Победы, опубликовало сегодня Минобороны РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», схема праздничного парада в Волгограде наглядно демонстрирует порядок расположения парадных расчетов на площади Павших борцов, рассказывает о количестве участвующих военнослужащих, а также о привлекаемых образцах вооружения и военно-специальной техники. Пользователи также могут рассмотреть, как будут проходить парады в Санкт-Петербурге, Смоленске, Мурманске, Туле, Новороссийске, Севастополе и Керчи. Информация о параде в столице размещена в отдельном тематическом приложении. Отметим, что первая репетиция парада на площади Павших борцов пройдет в Волгограде 3...
Прочитана: 313 раз
Общество 30.04.2018 12:51

Директору «Советской средней школы» Калачевского района вынесено административное наказание за использование учебников, не входящих в федеральный перечень. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, в ходе выездной проверки этого образовательного учреждения выяснилось, что в школе используются учебники по английскому языку в 10, 11 классах и по информатике в 8, 9, 10 классах, которые не входят в федеральный перечень учебников. Директор пояснила суду, что это произошло ввиду отсутствия денег на приобретение новых учебников. Учитывая, что директор полностью признана свою вину и ранее к административной ответственности не привлекалась, суд назначил ей наказание в виде предупреждения. Постановление суда может быть...
Прочитана: 1700 раз
Происшествия 30.04.2018 10:03

Два человека погибли в лобовом ДТП в Волгоградской области Два человека погибли и один получил ранения в результате лобового столкновения двух автомобилей в Дубовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, водитель автомобиля "Volkswagen" не убедился в безопасности манёвра обгона, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "KIA Rio", которая двигалась навстречу. На месте ДТП погибли водитель и пассажир "KIA Rio". Пострадал 12-летний пассажир второй иномарки. Подросток госпитализирован.
Прочитана: 2041 раз
Общество 30.04.2018 09:57

В областном центре стартовали работы по нанесению новой дорожной разметки на городские автодороги. Предварительно дорожные службы убрали дорожное полотно и лотковые части от песка и грунта, а также расчистили   территории пешеходных переходов и остановочных карманов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.  Обновление разметки началось на площади Павших борцов и прилегающей части улицы Мира.  Здесь работы будут проводиться в дневное время. И здесь уже завтра и 9 мая пройдут демонстрация и парад.  Параллельно новую разметку наносят на проезжие части основных городских магистралей – пр-кт им. Ленина, ул. Рокоссовского, Историческую, Невскую, пр-кт им. Жукова, - сюда дорожные бригады...
Прочитана: 1395 раз
Культура 30.04.2018 09:07

В Волгограде принимаются беспрецендентные меры по сохранению объекта культурного наследия регионального значения – ансамбля Набережной р. Волги  - при  организации и проведении фестиваля болельщиков FIFA чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете охраны памятников и культуры региона, здесь, на этой территории,  установят свыше 100 всевозможных объектов для гостей и болельщиков. Подиумы, сцены,  гримерный комплекс,  световые, звуковые и пультовая башни, зоны для вещания ТВ и радио,  центр аккредитации, девять дисплеев,  магазины, зоны гостеприимства, оперативный центр, медицинский пункт,  зоны  для размещения сотрудников полиции, бригад скорой помощи, пожарных расчетов… Все это и многое другое, - всего 111...
Прочитана: 2307 раз
Происшествия 29.04.2018 21:45

Маленький ребенок отравился сегодня в Камышинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональных экстренных службах, в Петров Вале от отравления растворителем пострадал двухлетний малыш. Около шести часов вечера в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в детскую городскую больницу Камышина. Обстоятельства случившегося уточняются.
Прочитана: 7603 раз
Происшествия 29.04.2018 21:38

Двое детей и пенсионерка пострадали в ДТП с автобусом в Волгограде Сегодня три человека, в том числе двое детей, пострадали, по предварительным данным, в дорожном инциденте в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб, ЧП случилось около восьми часов вечера на остановке "Северный рынок". При торможении автобуса малой вместимости  маршрута №43 в салоне при падении получили травмы три человека: 5-летний мальчик, 16-летняя девочка и 68-летняя пенсионерка. Мама пострадавшего мальчика от госпитализации ребенка  отказалась. Девочка-подросток с сотрясением мозга доставлена в больницу №4. Пожилой женщине помощь оказали в травмпункте №1.  Как  уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, в 20:06 на улице маршала Еременко напротив дома № 78 “а”...
Прочитана: 1514 раз
Происшествия 29.04.2018 21:36

Двое детей и двое взрослых отравились сегодня угарным газом во Фроловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, ЧП случилось в хуторе Шуруповском. От действия ядовитого газа пострадала семья, проживающая  в двухэтажном многоквартирном доме с автономным газовым отоплением. Утром к медикам обратился 35-летний мужчина, у него диагностировали отравление, но от госпитализации он отказался. Спустя час, также из-за отравления,  помощь врачей понадобилась 34-летней матери семейства, она также отказалась ехать в больницу. Но госпитализация потребовалась их детям - мальчикам четырех и восьми лет. Сейчас они находятся в детском отделении центральной районной больницы с диагнозом - "отравление угарным газом, средней...
Прочитана: 1489 раз
Аналитика 29.04.2018 19:29

В сегодняшней программе - каким бы увидели Волгоград гости города, если бы матчи чемпионата мира по футболу начались уже сегодня? Журналисты ИА "Высота 102" проехали по основным маршрутам ЧМ-2018 и посмотрели на объекты ЧМ-2018 снаружи и с изнанки. Свое мнение по поводу того, готов ли Волгоград к проведению мундиаля, высказали и жители города. Подробности - в видеосюжете. 
Прочитана: 20423 раз
Общество 29.04.2018 17:38

“Доска позора”: Волгоградцы не научились бросать мусор в урну Остановка "Рынок" в Краснооктябрьском районе засыпана мусором  и песчаными наносами. Как рассказали ИА “Высота 102” читатели, остановочный павильон, расположенный у дома №36 “б” по улице Германа Титова, длительное время не убирается, там постоянно бросают окурки и мелкий мусор. “Даже с зимы остался песок, которым посыпали улицу. Граждане, которые хотят выбросить мелкий мусор, видят  неубранную остановку общественного транспорта и бросают мусор мимо урн, оправдывая себя, что его и так здесь много”, - пишет в редакцию волгоградец. 
Прочитана: 2801 раз
Общество 29.04.2018 11:13

Накануне вечером в городе Волжский Волгоградской области открыли сезон фонтанов. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", главное зрелище проходило на площади Ленина, где на установленном экране демонстрировали кадры запуска фонтанов в разных точках города. Так, заработали сооружения на улице Фонтанной, в парке "ВГС", в 19-ом микрорайоне. Разноцветные струи под восторженные возгласы волжан забили из-под земли  и на площади Ленина. Событие превратилось в настоящий праздник с выступлениями творческих коллективов и конкурсами для детей.
Прочитана: 3590 раз


30 апреля 15:14
Перевернувшийся микроавтобус нашли в кювете в Волгоградской области
30 апреля 15:12
Беременная женщина и ребенок пострадали в ДТП с маршруткой на юге Волгограда
30 апреля 14:25
Болельщики разобрали все билеты на матч финала Кубка России по футболу в Волгограде
30 апреля 14:22
День рождения пожарной службы Волгоград отметил выставкой и автопробегомСмотреть фотографии
30 апреля 13:30
В Волгограде машина сбила женщину с ребенком
30 апреля 13:28
Минобороны РФ рассказало о параде в Волгограде в схемах и картинкахСмотреть фотографии
30 апреля 12:51
В Волгоградской области директора школы наказали за неправильные учебники
30 апреля 10:03
Два человека погибли в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
30 апреля 09:57
В Волгограде перед демонстрацией начали обновлять дорожную разметку
30 апреля 09:07
В Волгограде во время ЧМ-2018 ансамбль Набережной Волги защитят от болельщиков
29 апреля 21:45
Двухлетний ребенок отравился растворителем в Волгоградской области
29 апреля 21:38
Двое детей и пенсионерка пострадали в ДТП с автобусом в ВолгоградеСмотреть фотографии
29 апреля 21:36
Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Волгоградской области
29 апреля 19:29
"Взгляд с Высоты": Волгоград в спешном порядке достраивают и доламывают перед ЧМ-2018 Комментарии6Cмотреть видео
29 апреля 17:38
“Доска позора”: Волгоградцы не научились бросать мусор в урнуСмотреть фотографии
29 апреля 11:13
В Волжском открыли сезон фонтанов (ВИДЕО)Cмотреть видео
29 апреля 10:54
Волгоградская область снова стала неблагополучной по бешенству животных
29 апреля 10:40
Полина Вергун: Волгоградская область не должна допустить мусорного коллапсаCмотреть видео
29 апреля 06:41
В Волгограде районное ИВЦ ЖКХ уличили в невыплате зарплаты
29 апреля 06:33
В Волгограде продолжается зачистка от гаражных «джунглей»
28 апреля 20:00
ГК "Чистый город" протестирует в Волгограде новую модель мусоровоза Комментарии5Смотреть фотографии
28 апреля 18:00
Подозреваемого в получении взятки доцента Волгоградского аграрного университета отпустили домой (ВИДЕО) Комментарии15Cмотреть видео
28 апреля 17:26
Собственнику ТРК «Семь звезд» в Волгограде придется сделать центр безопасным Комментарии3
28 апреля 17:20
В Волгограде до решения ФАС России признали несостоявшимся конкурс по отбору мусорного регоператора Комментарии24Смотреть фотографии
28 апреля 17:08
Есипов прогнозирует аншлаг на "Волгоград Арене" во время ЧМ по футболу Комментарии10Смотреть фотографии
28 апреля 17:06
Вверх кармашками-2017: Губернатор Волгоградской области отчитался о доходах Комментарии18Смотреть фотографии
28 апреля 15:13
Волжская ГЭС снижает обороты Комментарии9Смотреть фотографии
28 апреля 14:54
В Волгограде депутат Карева развелась с эсерами и хочет «вернуться к бывшему» Комментарии39Смотреть фотографии
28 апреля 14:43
«Ростелеком» организовал праздничный сеанс видеоконференцсвязи для ветеранов Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
28 апреля 14:35
Балка в дачном обществе Волгограда снова шокировала страшной находкой Комментарии3
Общество
30 апреля 14:22
День рождения пожарной службы Волгоград отметил выставкой и автопробегомСмотреть фотографии
30 апреля 12:51
В Волгоградской области директора школы наказали за неправильные учебники
30 апреля 09:57
В Волгограде перед демонстрацией начали обновлять дорожную разметку
29 апреля 17:38
“Доска позора”: Волгоградцы не научились бросать мусор в урнуСмотреть фотографии
29 апреля 11:13
В Волжском открыли сезон фонтанов (ВИДЕО)Cмотреть видео
29 апреля 10:54
Волгоградская область снова стала неблагополучной по бешенству животных
29 апреля 06:41
В Волгограде районное ИВЦ ЖКХ уличили в невыплате зарплаты
29 апреля 06:33
В Волгограде продолжается зачистка от гаражных «джунглей»
28 апреля 17:26
Собственнику ТРК «Семь звезд» в Волгограде придется сделать центр безопасным Комментарии3
28 апреля 16:44
В Волжском активисты Волгоградской области представили свои проектыСмотреть фотографии
28 апреля 16:42
Волгоградка победила страшный диагноз картинами Комментарии2Смотреть фотографии
28 апреля 15:13
Волжская ГЭС снижает обороты Комментарии9Смотреть фотографии
28 апреля 12:22
Жителей Волгоградской области не пустят в лес на майские шашлыки Комментарии22Смотреть фотографии
28 апреля 11:44
В Волгограде начали перекладывать новую плитку Комментарии7Смотреть фотографии
28 апреля 09:34
В Волгоградской области от отравления алкоголем скончались три человека Комментарии6
27 апреля 17:04
В Волгоградской области перед ЧМ 2018 по футболу «Почта России» вскроет каждую посылку Комментарии8
27 апреля 16:39
Губернатор Волгоградской области рассказал председателю правительства РФ о ситуации с паводком Комментарии8Смотреть фотографии
27 апреля 16:21
Чиновники пообещали учесть нужду в туалетах на втором тестовом матче на "Волгоград Арене" Комментарии12Смотреть фотографии
27 апреля 10:54
В Волгограде рассыпается аварийный жилой дом Комментарии5
27 апреля 10:18
Активисты ОНФ назвали состояние остановок общественного транспорта в Волгоградской области опасным Комментарии22Смотреть фотографии
27 апреля 08:59
Дома около стадиона «Волгоград Арена» ради ЧМ-2018 покрасили наполовину Комментарии35Смотреть фотографии
27 апреля 08:13
Интернет-гид по Волгоградской области оживят за полмиллиона рублей Комментарии5Смотреть фотографии
27 апреля 06:37
В Волгограде сносят «скелет» разрушенного цеха тракторного завода Комментарии32Смотреть фотографии
26 апреля 17:29
"Доска позора": Новый тротуар в Волгограде уже не выглядит как новый Комментарии15Смотреть фотографии
26 апреля 17:15
В Волгограде «Народный контроль» и надзорные органы вместе вышли на защиту прав потребителей Комментарии9Cмотреть видео
26 апреля 15:45
В Волгоградской области дачники выразили благодарность полицейским Комментарии5
26 апреля 12:59
Не провалиться сквозь землю: В Волгограде концессии закрывают за собой Комментарии9Смотреть фотографии
26 апреля 11:22
В Волгограде закрыли Дворец спорта Комментарии28Смотреть фотографии
26 апреля 10:58
В Волгоградской области бабушке грозит лишение опеки за бегство внука Комментарии6
26 апреля 10:50
В Волгограде под снос попала голубятня Комментарии4
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

ЗДОРОВЬЕ

 

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Жидкие пробиотики. Для борьбы с вирусами и простудой
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

   

 
День 30 Апреля, Пн
Волгоград
Облачно, температура 21..23 С, давление 754..756 мм рт.ст., ветер Юго-Западный, 3 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
30 Апреля, Пн
1 $ 61.9997 руб.
1 € 75.2056 руб.
1 GBP 85.4852 руб.
1 CHF 62.7591 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
     
 
   

 

 

Обсуждают в форуме

Аппарат фонда капремонта Волгоградской области стал больше тратить денег на себяКомментарии47
Депутаты Волгоградской облдумы рискуют запутаться во времениКомментарии41
В Волгограде доцент кафедры философии и права подозревается в получении взяткиКомментарии40
В Волгограде депутат Карева развелась с эсерами и хочет «вернуться к бывшему»Комментарии39
Депутаты Волгоградской облдумы внесли в повестку вопрос о поддержке санкций против СШАКомментарии38
В Волгограде вынесен приговор профессору за взятку в 50 тысяч долларовКомментарии38
Губернатор предложил общественникам «разобрать по косточкам» тарифы в Волгоградской областиКомментарии37
На Волгоград надвигаются концессии «мусороснабжения»Комментарии36
Дома около стадиона «Волгоград Арена» ради ЧМ-2018 покрасили наполовинуКомментарии35
В администрации Волгограда появится новый вице-мэрКомментарии35
Волгоградская облдума попросила Госдуму перевести время впередКомментарии33
В Волгограде сносят «скелет» разрушенного цеха тракторного заводаКомментарии32
В Волгоградской области готовятся назвать победителя конкурса по отбору регоператора в сфере ТКОКомментарии29
В Волгограде закрыли Дворец спортаКомментарии28
В майские праздники Волгоград станет сбывшейся мечтой воронежцев и ростовчанКомментарии28

Самые читаемые новости

«Высота 102»: Волгоград на один день «примерит» транспортную схему ЧМ-2018Комментарии3
Просмотров: 29521
Подозреваемого в получении взятки доцента Волгоградского аграрного университета отпустили домой (ВИДЕО)Комментарии15
Просмотров: 21976
"Взгляд с Высоты": Волгоград в спешном порядке достраивают и доламывают перед ЧМ-2018Комментарии6
Просмотров: 18162
Полина Вергун: Волгоградская область не должна допустить мусорного коллапса
Просмотров: 10327
В Волгограде строптивый бизнесмен получил кровавую метку под капотом машины (ВИДЕО)Комментарии15
Просмотров: 8367
Двухлетний ребенок отравился растворителем в Волгоградской области
Просмотров: 6165
Вверх кармашками-2017: Губернатор Волгоградской области отчитался о доходахКомментарии18
Просмотров: 6064
В Волгограде до решения ФАС России признали несостоявшимся конкурс по отбору мусорного регоператораКомментарии24
Просмотров: 5679
В Волгограде депутат Карева развелась с эсерами и хочет «вернуться к бывшему»Комментарии39
Просмотров: 5659
В Волгограде на дебатах «Единой России» случился неожиданный аншлагКомментарии12
Просмотров: 5340

Рекомендуемые к прочтению новости

Полина Вергун: Волгоградская область не должна допустить мусорного коллапса
Рекомендации: +56 / 54-
Губернатор предложил общественникам «разобрать по косточкам» тарифы в Волгоградской областиКомментарии37
Рекомендации: +25 / 6-
ГК "Чистый город" протестирует в Волгограде новую модель мусоровозаКомментарии5
Рекомендации: +21 / 3-
Квартиру в многоэтажке Волгограда превратили в притон
Рекомендации: +19 / 5-
СУ СКР по Волгоградской области: бывший начальник Ростехнадзора подозревается в получении взяткиКомментарии22
Рекомендации: +15 / 6-
"Взгляд с Высоты": Волгоград в спешном порядке достраивают и доламывают перед ЧМ-2018Комментарии6
Рекомендации: +14 / 12-
В Волгоградской области контролирующим органам пригрозили губернатором за рассадники «гадких» теплицКомментарии21
Рекомендации: +14 / 3-
Подозреваемого в получении взятки доцента Волгоградского аграрного университета отпустили домой (ВИДЕО)Комментарии15
Рекомендации: +13 / 13-
В Волгограде дом культурного наследия после капремонта преподнес жителям «сюрприз»Комментарии10
Рекомендации: +13 / 2-
В Волгограде конкурсная комиссия дала "зеленый свет" всем претендентам на роль регионального мусорного оператораКомментарии10
Рекомендации: +12 / 8-