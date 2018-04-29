Жителя Калачевского района признали виновным в незаконном лове рыбы с использованием одного из орудий массового истребления водных биологических ресурсов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, мужчина рыбачил на Цымлянском водохранилище, вблизи хутора Логовского. Используя весельную лодку, он установил четыре связанные между собой в один порядок ставные рыболовные лесковые сети длиной 70 метров, ячеей 35 мм, высотой стены 1,5 м. каждая. Согласно заключению специалиста, указанные сети являются запрещёнными орудиями лова, и их применение является одним из способов массового истребления водных животных. В результате им была поймана рыба частиковых пород: судак - 8 шт., плотва - 20 шт., окунь - 1 шт., чехонь - 1 шт., азово-черноморская шемая - 5 шт. Ущерб водным биологическим ресурсам оценивается на общую сумму 4601 рубль. Рыбак свою вину признал, в содеянном раскаялся. Приговором суда ему назначен штраф в размере 6 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.



