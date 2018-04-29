Минобороны РФ рассказало о параде в Волгограде в схемах и картинках









Интерактивные схемы праздничных парадов, которые пройдут в городах России в День Победы, опубликовало сегодня Минобороны РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», схема праздничного парада в Волгограде наглядно демонстрирует порядок расположения парадных расчетов на площади Павших борцов, рассказывает о количестве участвующих военнослужащих, а также о привлекаемых образцах вооружения и военно-специальной техники.













Пользователи также могут рассмотреть, как будут проходить парады в Санкт-Петербурге, Смоленске, Мурманске, Туле, Новороссийске, Севастополе и Керчи. Информация о параде в столице размещена в отдельном тематическом приложении.

Отметим, что первая репетиция парада на площади Павших борцов пройдет в Волгограде 3 мая. В ней примут участие около 1,5 тысячи военных – солдаты и офицеры, а также курсанты МВД и МЧС, бойцы Росгвардии, кадеты и представители ДОСААФ. Праздничные колонны будут маршировать под звуки сводного оркестра. Всего зрители услышат более десятка различных маршей. Одеты участники парада будут как в современную форму, так и в форму времен Великой Отечественной войны. Генеральная репетиция с участием военной техники состоится 5 мая. Так, в параде будет задействовано 42 единицы техники: современные реактивные системы залпового огня «Торнадо», танки Т-90, новейшие БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», а также раритетные экземпляры вооружения.



