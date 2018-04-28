|Общество
|30.04.2018 09:57
В Волгограде перед демонстрацией начали обновлять дорожную разметку
В областном центре стартовали работы по нанесению новой дорожной разметки на городские автодороги. Предварительно дорожные службы убрали дорожное полотно и лотковые части от песка и грунта, а также расчистили территории пешеходных переходов и остановочных карманов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.
Обновление разметки началось на площади Павших борцов и прилегающей части улицы Мира. Здесь работы будут проводиться в дневное время. И здесь уже завтра и 9 мая пройдут демонстрация и парад. Параллельно новую разметку наносят на проезжие части основных городских магистралей – пр-кт им. Ленина, ул. Рокоссовского, Историческую, Невскую, пр-кт им. Жукова, - сюда дорожные бригады выходят в ночное время, когда дороги минимально загружены. На всех объектах будут восстановлены осевые линии, стоп-линии, «зебра» на пешеходных переходах, причем разметка будет наноситься с указанием направления перехода.
На объектах улично-дорожной сети с наибольшим трафиком используется современный термопластик, срок эксплуатации которого достигает свыше полугода. В зависимости от интенсивности дорожного движения на разных участках сети пешеходные переходы выполняются как в белом варианте, так и в ярком чередовании желтых и белых полос – как, например, на пересечении пр-кта им. Ленина и Аллеи Героев.
Обновление разделительных линий и пешеходных переходов проводится ежегодно в рамках текущего содержания улиц, традиционно работы начинаются весной – в период месячника по благоустройству. После чего обновление разметки по мере ее износа производится регулярно в течение летних и осенних месяцев в рамках гарантийного обслуживания за счет средств подрядной организации.
Сейчас в Волгограде ведутся работы по комплексному восстановлению дорог в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Общая протяженность всех дорог, которые обновятся в текущем году, составляет почти 60 километров. На этих дорогах разметка появится после окончания всех работ.
Ранее, напомним, ИА "Высота 102" сообщало об объявлении аукциона на выполнение работ по нанесению дорожной разметки в Волгограде стоимостью более 70 миллионов рублей. Также ГУП "Волгоградавтодор" выделило 28 миллионов рублей на обновление дорог межмуниципального и регионального значения. Победителем последнего аукциона стало УНПП "Аспект".
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Первый матч на новом стадионе "Волгоград Арена" завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”....
|Общество
|30.04.2018 12:51
Директору «Советской средней школы» Калачевского района вынесено административное наказание за использование учебников, не входящих в федеральный перечень. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, в ходе выездной проверки этого образовательного учреждения выяснилось, что в школе используются учебники по английскому языку в 10, 11 классах и по информатике в 8, 9, 10 классах, которые не входят в федеральный перечень учебников. Директор пояснила суду, что это произошло ввиду отсутствия денег на приобретение новых учебников. Учитывая, что директор полностью признана свою вину и ранее к административной ответственности не привлекалась, суд назначил ей наказание в виде предупреждения. Постановление суда может быть...
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|Происшествия
|30.04.2018 10:03
Два человека погибли и один получил ранения в результате лобового столкновения двух автомобилей в Дубовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, водитель автомобиля "Volkswagen" не убедился в безопасности манёвра обгона, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "KIA Rio", которая двигалась навстречу. На месте ДТП погибли водитель и пассажир "KIA Rio". Пострадал 12-летний пассажир второй иномарки. Подросток госпитализирован.
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|Культура
|30.04.2018 09:07
В Волгограде принимаются беспрецендентные меры по сохранению объекта культурного наследия регионального значения – ансамбля Набережной р. Волги - при организации и проведении фестиваля болельщиков FIFA чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете охраны памятников и культуры региона, здесь, на этой территории, установят свыше 100 всевозможных объектов для гостей и болельщиков. Подиумы, сцены, гримерный комплекс, световые, звуковые и пультовая башни, зоны для вещания ТВ и радио, центр аккредитации, девять дисплеев, магазины, зоны гостеприимства, оперативный центр, медицинский пункт, зоны для размещения сотрудников полиции, бригад скорой помощи, пожарных расчетов… Все это и многое другое, - всего 111...
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|Происшествия
|29.04.2018 21:45
Маленький ребенок отравился сегодня в Камышинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональных экстренных службах, в Петров Вале от отравления растворителем пострадал двухлетний малыш. Около шести часов вечера в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в детскую городскую больницу Камышина. Обстоятельства случившегося уточняются.
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|Происшествия
|29.04.2018 21:38
Сегодня три человека, в том числе двое детей, пострадали, по предварительным данным, в дорожном инциденте в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб, ЧП случилось около восьми часов вечера на остановке "Северный рынок". При торможении автобуса малой вместимости маршрута №43 в салоне при падении получили травмы три человека: 5-летний мальчик, 16-летняя девочка и 68-летняя пенсионерка. Мама пострадавшего мальчика от госпитализации ребенка отказалась. Девочка-подросток с сотрясением мозга доставлена в больницу №4. Пожилой женщине помощь оказали в травмпункте №1. Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, в 20:06 на улице маршала Еременко напротив дома № 78 “а”...
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|Происшествия
|29.04.2018 21:36
Двое детей и двое взрослых отравились сегодня угарным газом во Фроловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, ЧП случилось в хуторе Шуруповском. От действия ядовитого газа пострадала семья, проживающая в двухэтажном многоквартирном доме с автономным газовым отоплением. Утром к медикам обратился 35-летний мужчина, у него диагностировали отравление, но от госпитализации он отказался. Спустя час, также из-за отравления, помощь врачей понадобилась 34-летней матери семейства, она также отказалась ехать в больницу. Но госпитализация потребовалась их детям - мальчикам четырех и восьми лет. Сейчас они находятся в детском отделении центральной районной больницы с диагнозом - "отравление угарным газом, средней...
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|Аналитика
|29.04.2018 19:29
В сегодняшней программе - каким бы увидели Волгоград гости города, если бы матчи чемпионата мира по футболу начались уже сегодня? Журналисты ИА "Высота 102" проехали по основным маршрутам ЧМ-2018 и посмотрели на объекты ЧМ-2018 снаружи и с изнанки. Свое мнение по поводу того, готов ли Волгоград к проведению мундиаля, высказали и жители города. Подробности - в видеосюжете.
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|Общество
|29.04.2018 17:38
Остановка "Рынок" в Краснооктябрьском районе засыпана мусором и песчаными наносами. Как рассказали ИА “Высота 102” читатели, остановочный павильон, расположенный у дома №36 “б” по улице Германа Титова, длительное время не убирается, там постоянно бросают окурки и мелкий мусор. “Даже с зимы остался песок, которым посыпали улицу. Граждане, которые хотят выбросить мелкий мусор, видят неубранную остановку общественного транспорта и бросают мусор мимо урн, оправдывая себя, что его и так здесь много”, - пишет в редакцию волгоградец.
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|Общество
|29.04.2018 11:13
Накануне вечером в городе Волжский Волгоградской области открыли сезон фонтанов. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", главное зрелище проходило на площади Ленина, где на установленном экране демонстрировали кадры запуска фонтанов в разных точках города. Так, заработали сооружения на улице Фонтанной, в парке "ВГС", в 19-ом микрорайоне. Разноцветные струи под восторженные возгласы волжан забили из-под земли и на площади Ленина. Событие превратилось в настоящий праздник с выступлениями творческих коллективов и конкурсами для детей.
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|Общество
|29.04.2018 10:54
В Волгоградской области вновь установлен карантин по бешенству. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление главы региона. Вспышки бешенства среди животных зарегистрированы в десятках населенных пунктах в разных районах и городских округах региона. Так, опасное заболевание выявлено в Алексеевском, Котовском, Иловлинском, Городищенском, Кумылженском районах, а также в Елани, во Фролово, в Волжском и в Волгограде. Вспышки бешенства зафиксированы как на частных подворьях, так и в жилых массивах многоквартирных домов. В связи с обострением ситуации в районах обнаружения смертельной инфекции у животных пройдут профилактические мероприятия с целью недопущения распространения бешенства. Напомним, карантин по бешенству в Волгоградской области был...
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|Экология
|29.04.2018 10:40
Конкурс по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Волгоградской области проходит не без трудностей. Накануне региональная комиссия поспешила отстранить всех претендентов и признала конкурс несостоявшимся. Параллельно ФАС России приостановила торги по жалобе одного из претендентов - ООО "Спецпроект", которое входит в ГК "Чистый город". В эксклюзивном интервью ИА "Высота 102" председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун прокомментировала эти решения, рассказала о непростой миссии регионального оператора, которому в прямом смысле придется пахать, чтобы не допустить мусорного коллапса при выстраивании новой системы обращения с отходами в Волгоградской области. Подробности - в видеоматериале. ...
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|Общество
|29.04.2018 06:41
Зарплату за два месяца с процентами суд обязал выплатить ООО "ИВЦ ЖКХ Красноармейского района" своему кассиру. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение районного суда, с исковым заявлением в защиту прав работника обратилась прокуратура. Было установлено, что организация задолжала кассиру зарплату за январь и февраль текущего года. Задолженность образовалась в сумме более 27 тысяч рублей. Суд постановил также взыскать с предприятия компенсацию морального вреда и госпошлину. Решение подлежит немедленному исполнению.
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|Общество
|29.04.2018 06:33
Еще десятки гаражей в Волгограде пошли под снос. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт администрации города, будут демонтированы 46 металлических сооружений, расположенных около дома №3 по ул. Рихарда Зорге и 7 – около дома №36 по ул. Хользунова в Краснооктябрьском районе. Ранее, напомним, власти Советского района приняли решения о сносе 44 гаражей на улице Юрьевской и 64 – на улице Автомобилистов. Статус самовольно возведенных объектов также могут получить 39 металлических боксов для автомобилей и голубятня в районе дома №44 по ул. 35-й Гвардейской, 2 гаража, расположенных около дома №6 по ул. Автомобилистов.
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|Экология
|28.04.2018 20:00
Технические специалисты ГК "Чистый город" создали совместно с инженерами Ряжского авторемонтного завода новую модель мусоровоза. Как сообщили ИА "Высота 102" в компании, результатом двухмесячной совместной работы стало производство четырехосного 30-кубового мусоровоза задней загрузки. В отличие от стандартной трехосной модели вместимостью 24 куб.м данная конструкция позволит правильно распределить нагрузку на ось. Подобной коммунальной техники в России заводы еще не производили. Сейчас новая модель находится на этапе брендирования, макет кузова - в фирменных цветах компании, символизирующих чистоту, - зеленом и голубом. Уже к середине следующего месяца машину доставят в Волгоград, где она приступит к испытанию технических характеристик на...
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|Борьба с коррупцией
|28.04.2018 18:00
Подозреваемого в получении взятки доцента Волгоградского аграрного университета отпустили домой (ВИДЕО)
Меру пресечения в виде домашнего ареста избрал Советский районный суд подозреваемому в получении взятки преподавателю ВолГАУ Александру Разину, сообщает корр. ИА “Высота 102”. О задержании доцента кафедры "Философии, политологии и права" сообщили ранее правоохранители. По данным следствия, при сдаче весенней сессии староста двух групп - студентка-третьекурсница заочного отделения - узнала, что оценку на экзамене по философии можно “купить” за 2000 рублей. За день до экзамена, назначенного на четверг, девушка рассказала об этом однокурсникам. В четверг утром 17 студентов отдали ей 34 тысячи рублей. В этот же день староста передала преподавателю зачётно-экзаменационную ведомость групп и студенческие зачётки. После того, как преподаватель...
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30 апреля 10:03
30 апреля 09:57
В Волгограде перед демонстрацией начали обновлять дорожную разметку
29 апреля 19:29
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