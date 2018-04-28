В Волгограде перед демонстрацией начали обновлять дорожную разметку

В областном центре стартовали работы по нанесению новой дорожной разметки на городские автодороги. Предварительно дорожные службы убрали дорожное полотно и лотковые части от песка и грунта, а также расчистили территории пешеходных переходов и остановочных карманов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.

Обновление разметки началось на площади Павших борцов и прилегающей части улицы Мира. Здесь работы будут проводиться в дневное время. И здесь уже завтра и 9 мая пройдут демонстрация и парад. Параллельно новую разметку наносят на проезжие части основных городских магистралей – пр-кт им. Ленина, ул. Рокоссовского, Историческую, Невскую, пр-кт им. Жукова, - сюда дорожные бригады выходят в ночное время, когда дороги минимально загружены. На всех объектах будут восстановлены осевые линии, стоп-линии, «зебра» на пешеходных переходах, причем разметка будет наноситься с указанием направления перехода.

На объектах улично-дорожной сети с наибольшим трафиком используется современный термопластик, срок эксплуатации которого достигает свыше полугода. В зависимости от интенсивности дорожного движения на разных участках сети пешеходные переходы выполняются как в белом варианте, так и в ярком чередовании желтых и белых полос – как, например, на пересечении пр-кта им. Ленина и Аллеи Героев.

Обновление разделительных линий и пешеходных переходов проводится ежегодно в рамках текущего содержания улиц, традиционно работы начинаются весной – в период месячника по благоустройству. После чего обновление разметки по мере ее износа производится регулярно в течение летних и осенних месяцев в рамках гарантийного обслуживания за счет средств подрядной организации.

Сейчас в Волгограде ведутся работы по комплексному восстановлению дорог в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Общая протяженность всех дорог, которые обновятся в текущем году, составляет почти 60 километров. На этих дорогах разметка появится после окончания всех работ.

Ранее, напомним, ИА "Высота 102" сообщало об объявлении аукциона на выполнение работ по нанесению дорожной разметки в Волгограде стоимостью более 70 миллионов рублей. Также ГУП "Волгоградавтодор" выделило 28 миллионов рублей на обновление дорог межмуниципального и регионального значения. Победителем последнего аукциона стало УНПП "Аспект".



