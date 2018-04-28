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Происшествия
 29.04.2018 21:36

Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Волгоградской области

Двое детей и двое взрослых отравились сегодня угарным газом во Фроловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, ЧП случилось в хуторе Шуруповском. От действия ядовитого газа пострадала семья, проживающая  в двухэтажном многоквартирном доме с автономным газовым отоплением. Утром к медикам обратился 35-летний мужчина, у него диагностировали отравление, но от госпитализации он отказался. Спустя час, также из-за отравления,  помощь врачей понадобилась 34-летней матери семейства, она также отказалась ехать в больницу. Но госпитализация потребовалась их детям - мальчикам четырех и восьми лет. Сейчас они находятся в детском отделении центральной районной больницы с диагнозом - "отравление угарным газом, средней степени тяжести".

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Происшествия 29.04.2018 21:45

Маленький ребенок отравился сегодня в Камышинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональных экстренных службах, в Петров Вале от отравления растворителем пострадал двухлетний малыш. Около шести часов вечера в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в детскую городскую больницу Камышина. Обстоятельства случившегося уточняются.
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Происшествия 29.04.2018 21:38

Сегодня три человека, в том числе двое детей, пострадали, по предварительным данным, в дорожном инциденте в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб, ЧП случилось около восьми часов вечера на остановке "Северный рынок". При торможении автобуса малой вместимости  маршрута №43 в салоне при падении получили травмы три человека: 5-летний мальчик, 16-летняя девочка и 68-летняя пенсионерка. Мама пострадавшего мальчика от госпитализации ребенка  отказалась. Девочка-подросток с сотрясением мозга доставлена в больницу №4. Пожилой женщине помощь оказали в травмпункте №1. 
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Аналитика 29.04.2018 19:29 (Обновлено: 29.04.2018 21:37)

В сегодняшней программе - каким бы увидели Волгоград гости города, если бы матчи чемпионата мира по футболу начались уже сегодня? Журналисты ИА "Высота 102" проехали по основным маршрутам ЧМ-2018 и посмотрели на объекты ЧМ-2018 снаружи и с изнанки. Свое мнение по поводу того, готов ли Волгоград к проведению мундиаля, высказали и жители города. Подробности - в видеосюжете. 
Прочитана: 6492 раз
Общество 29.04.2018 17:38

“Доска позора”: Волгоградцы не научились бросать мусор в урну Остановка "Рынок" в Краснооктябрьском районе засыпана мусором  и песчаными наносами. Как рассказали ИА “Высота 102” читатели, остановочный павильон, расположенный у дома №36 “б” по улице Германа Титова, длительное время не убирается, там постоянно бросают окурки и мелкий мусор. “Даже с зимы остался песок, которым посыпали улицу. Граждане, которые хотят выбросить мелкий мусор, видят  неубранную остановку общественного транспорта и бросают мусор мимо урн, оправдывая себя, что его и так здесь много”, - пишет в редакцию волгоградец. 
Прочитана: 1468 раз
Общество 29.04.2018 11:13

Накануне вечером в городе Волжский Волгоградской области открыли сезон фонтанов. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", главное зрелище проходило на площади Ленина, где на установленном экране демонстрировали кадры запуска фонтанов в разных точках города. Так, заработали сооружения на улице Фонтанной, в парке "ВГС", в 19-ом микрорайоне. Разноцветные струи под восторженные возгласы волжан забили из-под земли  и на площади Ленина. Событие превратилось в настоящий праздник с выступлениями творческих коллективов и конкурсами для детей.
Прочитана: 3310 раз
Общество 29.04.2018 10:54

В Волгоградской области вновь установлен карантин по бешенству. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление главы региона. Вспышки бешенства среди животных зарегистрированы в десятках населенных пунктах в разных районах и городских округах региона. Так, опасное заболевание выявлено в Алексеевском, Котовском, Иловлинском, Городищенском, Кумылженском районах, а также в Елани, во Фролово, в Волжском и  в Волгограде. Вспышки бешенства зафиксированы как на частных подворьях, так и в жилых массивах многоквартирных домов. В связи с обострением ситуации в районах обнаружения смертельной инфекции у животных пройдут профилактические мероприятия с целью недопущения распространения бешенства.  Напомним, карантин по бешенству в Волгоградской области был...
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Экология 29.04.2018 10:40

Конкурс по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Волгоградской области проходит не без трудностей. Накануне региональная комиссия поспешила отстранить всех претендентов и признала конкурс несостоявшимся. Параллельно ФАС России приостановила  торги по жалобе одного из претендентов - ООО "Спецпроект", которое входит в ГК "Чистый город". В эксклюзивном интервью ИА "Высота 102" председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун прокомментировала эти решения, рассказала о непростой миссии регионального оператора, которому в прямом смысле придется пахать, чтобы не допустить мусорного коллапса при выстраивании новой системы обращения с отходами в Волгоградской области. Подробности - в видеоматериале. ...
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Происшествия 29.04.2018 10:21

Четыре человека пострадали в аварии  в Палласовском районе Волгоградской области. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось  в субботу в 19:05 на пересечении дорог "Палласовка - Эльтон" и "Золотари -Кайсацкое". 25-летний водитель “ВАЗ-2114”, не имевший водительских прав, не предоставил преимущество в движении и врезался в “ВАЗ 2115”. В результате столкновения четыре человека получили травмы. Троим медпомощь оказали на месте, четвертого -  водителя “ВАЗ 2115” отправили в больницу. 
Прочитана: 788 раз
Общество 29.04.2018 06:41

Зарплату за два месяца с процентами суд обязал выплатить ООО "ИВЦ ЖКХ Красноармейского района" своему кассиру. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение районного суда, с исковым заявлением в защиту прав работника обратилась прокуратура. Было установлено, что организация задолжала кассиру зарплату за январь и февраль текущего года. Задолженность образовалась в сумме более 27 тысяч рублей. Суд постановил также взыскать с предприятия компенсацию морального вреда и госпошлину. Решение подлежит немедленному исполнению. 
Прочитана: 1740 раз
Общество 29.04.2018 06:33

Еще десятки гаражей в Волгограде пошли под снос. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт администрации города, будут демонтированы 46 металлических сооружений, расположенных около дома №3 по ул. Рихарда Зорге и 7 – около дома №36 по ул. Хользунова в Краснооктябрьском районе. Ранее, напомним, власти Советского района приняли решения о сносе 44 гаражей на улице Юрьевской и 64 – на улице Автомобилистов. Статус самовольно возведенных объектов также могут получить 39 металлических боксов для автомобилей и голубятня   в районе дома №44 по ул. 35-й Гвардейской, 2 гаража, расположенных около дома №6 по ул. Автомобилистов. 
Прочитана: 1735 раз
Экология 28.04.2018 20:00

ГК "Чистый город" протестирует в Волгограде новую модель мусоровоза Технические специалисты ГК "Чистый город" создали совместно с инженерами Ряжского авторемонтного завода новую модель мусоровоза. Как сообщили ИА "Высота 102" в компании, результатом двухмесячной совместной работы стало производство четырехосного 30-кубового мусоровоза задней загрузки. В отличие от стандартной трехосной модели вместимостью 24 куб.м данная конструкция позволит правильно распределить нагрузку на ось. Подобной коммунальной техники в России заводы еще не производили. Сейчас новая модель находится на этапе брендирования, макет кузова - в фирменных цветах компании, символизирующих чистоту, - зеленом и голубом. Уже к середине следующего месяца машину доставят в Волгоград, где она приступит к испытанию технических характеристик на...
Прочитана: 6301 раз
Борьба с коррупцией 28.04.2018 18:00

Меру пресечения в виде домашнего ареста избрал Советский районный суд подозреваемому в получении взятки преподавателю ВолГАУ Александру Разину, сообщает корр. ИА “Высота 102”. О задержании доцента  кафедры "Философии, политологии и права" сообщили ранее правоохранители. По данным следствия, при сдаче весенней сессии староста двух групп - студентка-третьекурсница заочного отделения - узнала, что оценку  на экзамене по  философии можно “купить” за 2000 рублей. За день до экзамена, назначенного на четверг, девушка рассказала об этом однокурсникам. В четверг утром 17 студентов отдали ей 34 тысячи рублей. В этот же день староста передала преподавателю зачётно-экзаменационную ведомость групп и студенческие зачётки. После того,  как преподаватель...
Прочитана: 24455 раз
Общество 28.04.2018 17:26

Решением Тракторозаводского районного суда Волгограда удовлетворен иск прокуратуры Волгоградской области о возложении обязанности на ООО «БАГАРТА» устранить нарушения норм пожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе «Семь звезд». Об этом рассказала  ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.  Как сообщалось ранее, на момент прокурорской проверки в ТРК «Семь звезд» отсутствовала проектная документация на системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре, автоматическую установку пожаротушения, автоматическую пожарную сигнализацию. В кинозалах кинотеатра «Трактор» не работала система звукового оповещения, пути эвакуации содержались в ненадлежащем состоянии. Проверки замера сопротивления изоляции электропроводов здания ТРК длительное время не проводились. Всего проверкой было вскрыто...
Прочитана: 2388 раз
Экология 28.04.2018 17:20

В Волгограде до решения ФАС России признали несостоявшимся конкурс по отбору мусорного регоператора Конкурсная комиссия в комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, которая ранее допустила к участию в конкурсе по отбору регионального оператора в сфере обращения с ТКО две компании, в итоге забраковала обоих претендентов. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованные протоколы о результатах конкурса и отстранении участников конкурсного отбора. Напомним, на конкурс подали заявки только две компании - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения"). Ранее юристы "Чистого города" сообщали о грубых нарушениях в конкурсной заявке компании-конкурента, однако комиссия посчитала,...
Прочитана: 5929 раз
Газетный киоск 28.04.2018 17:08

Есипов прогнозирует аншлаг на "Волгоград Арене" во время ЧМ по футболу МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. "Волгоград Арена" во время чемпионата мира по футболу станет единственным стадионом из числа построенных под турнир, который будет заполняться на 100%, считает серебряный призер чемпионата России в составе "Ротора" Валерий Есипов. Первый тестовый матч на "Волгоград Арене" состоялся 21 апреля. Встреча 34-го тура ФНЛ между клубом "Ротор-Волгоград" и "Лучом-Энергией" из Владивостока завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. На игре присутствовали 19 421 зритель. В рамках ЧМ-2018 45-тысячная "Волгоград Арена" примет четыре матча группового этапа. "Стадион отличный, поле прекрасное. Волгоград сам по себе футбольный город. Думаю, арена будет единственной из построенных...
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