|Общество
|29.04.2018 11:13
В Волжском открыли сезон фонтанов (ВИДЕО)
Накануне вечером в городе Волжский Волгоградской области открыли сезон фонтанов. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", главное зрелище проходило на площади Ленина, где на установленном экране демонстрировали кадры запуска фонтанов в разных точках города. Так, заработали сооружения на улице Фонтанной, в парке "ВГС", в 19-ом микрорайоне. Разноцветные струи под восторженные возгласы волжан забили из-под земли и на площади Ленина. Событие превратилось в настоящий праздник с выступлениями творческих коллективов и конкурсами для детей.
В Волгограде руководитель компании «Чистый Город» Полина Вергун опасается провокаций в отношении своей семьи
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Первый матч на "Волгоград Арене" завершился победой "Ротора-Волгограда" над "Лучом-Энергией" - 4:2
Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со...
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Первый матч на новом стадионе "Волгоград Арена" завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”....
|Общество
|29.04.2018 10:54
В Волгоградской области вновь установлен карантин по бешенству. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление главы региона. Вспышки бешенства среди животных зарегистрированы в десятках населенных пунктах в разных районах и городских округах региона. Так, опасное заболевание выявлено в Алексеевском, Котовском, Иловлинском, Городищенском, Кумылженском районах, а также в Елани, во Фролово, в Волжском и в Волгограде. Вспышки бешенства зафиксированы как на частных подворьях, так и в жилых массивах многоквартирных домов. В связи с обострением ситуации в районах обнаружения смертельной инфекции у животных пройдут профилактические мероприятия с целью недопущения распространения бешенства. Напомним, карантин по бешенству в Волгоградской области был...
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|Происшествия
|29.04.2018 10:21
Четыре человека пострадали в аварии в Палласовском районе Волгоградской области. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось в субботу в 19:05 на пересечении дорог "Палласовка - Эльтон" и "Золотари -Кайсацкое". 25-летний водитель “ВАЗ-2114”, не имевший водительских прав, не предоставил преимущество в движении и врезался в “ВАЗ 2115”. В результате столкновения четыре человека получили травмы. Троим медпомощь оказали на месте, четвертого - водителя “ВАЗ 2115” отправили в больницу.
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|Экология
|29.04.2018 08:51
Конкурс по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Волгоградской области проходит не без трудностей. Накануне региональная комиссия поспешила отстранить всех претендентов и признала конкурс несостоявшимся. Параллельно ФАС России приостановила торги по жалобе одного из претендентов - ООО "Спецпроект", которое входит в ГК "Чистый город". В эксклюзивном интервью ИА "Высота 102" председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун прокомментировала эти решения, рассказала о непростой миссии регионального оператора, которому в прямом смысле придется пахать, чтобы не допустить мусорного коллапса при выстраивании новой системы обращения с отходами в Волгоградской области. Подробности - в видеоматериале. ...
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|Общество
|29.04.2018 06:41
Зарплату за два месяца с процентами суд обязал выплатить ООО "ИВЦ ЖКХ Красноармейского района" своему кассиру. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение районного суда, с исковым заявлением в защиту прав работника обратилась прокуратура. Было установлено, что организация задолжала кассиру зарплату за январь и февраль текущего года. Задолженность образовалась в сумме более 27 тысяч рублей. Суд постановил также взыскать с предприятия компенсацию морального вреда и госпошлину. Решение подлежит немедленному исполнению.
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|Общество
|29.04.2018 06:33
Еще десятки гаражей в Волгограде пошли под снос. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт администрации города, будут демонтированы 46 металлических сооружений, расположенных около дома №3 по ул. Рихарда Зорге и 7 – около дома №36 по ул. Хользунова в Краснооктябрьском районе. Ранее, напомним, власти Советского района приняли решения о сносе 44 гаражей на улице Юрьевской и 64 – на улице Автомобилистов. Статус самовольно возведенных объектов также могут получить 39 металлических боксов для автомобилей и голубятня в районе дома №44 по ул. 35-й Гвардейской, 2 гаража, расположенных около дома №6 по ул. Автомобилистов.
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|Экология
|28.04.2018 20:00
Технические специалисты ГК "Чистый город" создали совместно с инженерами Ряжского авторемонтного завода новую модель мусоровоза. Как сообщили ИА "Высота 102" в компании, результатом двухмесячной совместной работы стало производство четырехосного 30-кубового мусоровоза задней загрузки. В отличие от стандартной трехосной модели вместимостью 24 куб.м данная конструкция позволит правильно распределить нагрузку на ось. Подобной коммунальной техники в России заводы еще не производили. Сейчас новая модель находится на этапе брендирования, макет кузова - в фирменных цветах компании, символизирующих чистоту, - зеленом и голубом. Уже к середине следующего месяца машину доставят в Волгоград, где она приступит к испытанию технических характеристик на...
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|Борьба с коррупцией
|28.04.2018 18:00
Подозреваемого в получении взятки доцента Волгоградского аграрного университета отпустили домой (ВИДЕО)
Меру пресечения в виде домашнего ареста избрал Советский районный суд подозреваемому в получении взятки преподавателю ВолГАУ Александру Разину, сообщает корр. ИА “Высота 102”. О задержании доцента кафедры "Философии, политологии и права" сообщили ранее правоохранители. По данным следствия, при сдаче весенней сессии староста двух групп - студентка-третьекурсница заочного отделения - узнала, что оценку на экзамене по философии можно “купить” за 2000 рублей. За день до экзамена, назначенного на четверг, девушка рассказала об этом однокурсникам. В четверг утром 17 студентов отдали ей 34 тысячи рублей. В этот же день староста передала преподавателю зачётно-экзаменационную ведомость групп и студенческие зачётки. После того, как преподаватель...
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|Общество
|28.04.2018 17:26
Решением Тракторозаводского районного суда Волгограда удовлетворен иск прокуратуры Волгоградской области о возложении обязанности на ООО «БАГАРТА» устранить нарушения норм пожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе «Семь звезд». Об этом рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Как сообщалось ранее, на момент прокурорской проверки в ТРК «Семь звезд» отсутствовала проектная документация на системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре, автоматическую установку пожаротушения, автоматическую пожарную сигнализацию. В кинозалах кинотеатра «Трактор» не работала система звукового оповещения, пути эвакуации содержались в ненадлежащем состоянии. Проверки замера сопротивления изоляции электропроводов здания ТРК длительное время не проводились. Всего проверкой было вскрыто...
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|Экология
|28.04.2018 17:20
Конкурсная комиссия в комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, которая ранее допустила к участию в конкурсе по отбору регионального оператора в сфере обращения с ТКО две компании, в итоге забраковала обоих претендентов. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованные протоколы о результатах конкурса и отстранении участников конкурсного отбора. Напомним, на конкурс подали заявки только две компании - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения"). Ранее юристы "Чистого города" сообщали о грубых нарушениях в конкурсной заявке компании-конкурента, однако комиссия посчитала,...
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|Газетный киоск
|28.04.2018 17:08
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. "Волгоград Арена" во время чемпионата мира по футболу станет единственным стадионом из числа построенных под турнир, который будет заполняться на 100%, считает серебряный призер чемпионата России в составе "Ротора" Валерий Есипов. Первый тестовый матч на "Волгоград Арене" состоялся 21 апреля. Встреча 34-го тура ФНЛ между клубом "Ротор-Волгоград" и "Лучом-Энергией" из Владивостока завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. На игре присутствовали 19 421 зритель. В рамках ЧМ-2018 45-тысячная "Волгоград Арена" примет четыре матча группового этапа. "Стадион отличный, поле прекрасное. Волгоград сам по себе футбольный город. Думаю, арена будет единственной из построенных...
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|Борьба с коррупцией
|28.04.2018 17:06
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров опубликовал декларацию о доходах, расходах и имуществе за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, доход главы региона составил 5 миллионов рублей. В прошлом году эта сумма была меньше - 4,7 миллиона рублей. Список имущества, находящегося на праве собственности, у Андрея Бочарова за год не поменялся. Он по-прежнему владеет земельным участком, домом, квартирой и долей в квартире. Зато появились новые объекты недвижимости, находящиеся в пользовании губернатора – это дом и земельный участок. В декларации за 2016 год была указана квартира, которой пользовался глава региона. ...
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|Общество
|28.04.2018 15:13
Со 2 мая 2018 года в соответствии с указаниями Федерального агентства водных ресурсов Волжская ГЭС снижает расходы воды. Среднесуточные сбросы через Волгоградский гидроузел со 2 по 7 мая составят 25000±500 м³/с, 8 мая – 22000±500 м³/с, 9 мая – 19000±500 м³/с, 10 мая – 17000±500 м³/с, 11 и 12 мая – 16000±500 м³/с. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжской ГЭС. Напомним, с 21 апреля среднесуточные сбросы на Волжской ГЭС достигали 27000 метров кубических в секунду. Изменения в режиме работы станции связаны с необходимостью соблюдения графика специального обводнительного попуска, с целью создания благоприятных условий для нереста...
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|Политика
|28.04.2018 14:54
На исходе пяти лет счастливого политического брака депутат Волгоградской гордумы Ирина Карева неожиданно рассталась со «Справедливой Россией» и уже подыскала себе нового «избранника». Как сообщает ИА «Высота 102», депутат, которая около месяца назад добровольно сдала партбилет эсера, уже присмотрела себе другой партийный блок. Ирина Александровна записалась в участники праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы. Отметим, что в этой партии народной избраннице в прежние годы доводилось занимать ответственные посты. Так, с 2006 года по 2011 годы, будучи председателем гордумы, она возглавляла думскую фракцию единороссов. Но в 2012 году Карева со скандалом покинула ряды думских...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|28.04.2018 14:43
«Ростелеком» организовал праздничный сеанс видеоконференцсвязи для ветеранов Великой Отечественной войны
Сегодня «Ростелеком» соединил с помощью видеоконференцсвязи ветеранов Великой Отечественной войны Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Почетные гости в студиях Ростова-на-Дону, Волгограда, Владикавказа, Краснодара, Ставрополя, Астрахани, Махачкалы, Нальчика, Черкесска и Майкопа смогли пообщаться в реальном времени, вспомнить боевую юность, поздравить друг друга с 9 мая, рассказать о планах на будущее, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. «Ростелеком» проводит праздничные видеоконференцсвязи к 9 Мая на своих ресурсах уже восьмой раз и традиционно предоставляет ветеранам Великой Отечественной войны льготы на услуги связи в праздничные дни. «Наша видеосвязь с высоким качеством изображения позволяет соединить любое количество удаленных собеседников и...
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|Расследования
|28.04.2018 14:35
Следователи просят жителей региона оказать содействие в установлении личности женщины, останки которой были обнаружены в балке недалеко от садоводческого общества «Ветеран» в Советском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, череп женщины следователи нашли, когда в феврале этого года проводили следственные действия в связи с обнаружением отчлененных фрагментов ног мужчины. Личность мужчины тогда удалось выяснить – им оказался 56-летний местный житель, который пропал в начале февраля. Но в ходе дополнительного осмотра местности следователей ждала новая страшная находка. Теперь необходимо установить и личность погибшей женщины. Примерный ее возраст 51-60 лет, на месте происшествия были найдены дубленка,...
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