Волгоградская область снова стала неблагополучной по бешенству животных

В Волгоградской области вновь установлен карантин по бешенству. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление главы региона. Вспышки бешенства среди животных зарегистрированы в десятках населенных пунктах в разных районах и городских округах региона. Так, опасное заболевание выявлено в Алексеевском, Котовском, Иловлинском, Городищенском, Кумылженском районах, а также в Елани, во Фролово, в Волжском и в Волгограде. Вспышки бешенства зафиксированы как на частных подворьях, так и в жилых массивах многоквартирных домов. В связи с обострением ситуации в районах обнаружения смертельной инфекции у животных пройдут профилактические мероприятия с целью недопущения распространения бешенства.

Напомним, карантин по бешенству в Волгоградской области был снят совсем недавно. Однако не прошло и недели, как инфекционное заболевание вернулось в регион. Напомним, в прошлом году в Волгоградской области уровень заболеваемости бешенством среди животных увеличился в несколько раз.

Всего в п рошлом году в регионе было зарегистрировано более 100 случаев заболевания животных бешенством в 101 неблагополучном пункте. Заболевание было отмечено в 23 муниципальных районах и 4 городских округах.Из числа заболевших более 40 случаев приходится на кошек, 30 случаев на собак, 11 - на диких плотоядных, 10 - крупного рогатого скота, 4 - мелкого рогатого скота, 6 мышей, в том числе 1 летучая мышь, и 2 случая заболевания среди хомяков. Уровень заболеваемости бешенством в прошлом году превысил многолетние средние значения на 27%, а в сравнении с позапрошлым годом - на 200%.



