В Волгограде 10-летняя школьница стала причиной ДТП

Ребенок получил травмы в дорожном происшествии в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в субботу 28-летняя водитель “Audi Q3”, проезжая мимо дома № 107 “а” по улице Кирова, сбила десятилетнюю девочку. По имеющимся сведениям, школьница переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

Отметим, что в субботу на дорогах города и области в шести ДТП пострадали восемь и погиб один человек.



