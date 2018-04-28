Собственнику ТРК «Семь звезд» в Волгограде придется сделать центр безопасным

Решением Тракторозаводского районного суда Волгограда удовлетворен иск прокуратуры Волгоградской области о возложении обязанности на ООО «БАГАРТА» устранить нарушения норм пожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе «Семь звезд». Об этом рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Как сообщалось ранее, на момент прокурорской проверки в ТРК «Семь звезд» отсутствовала проектная документация на системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре, автоматическую установку пожаротушения, автоматическую пожарную сигнализацию. В кинозалах кинотеатра «Трактор» не работала система звукового оповещения, пути эвакуации содержались в ненадлежащем состоянии. Проверки замера сопротивления изоляции электропроводов здания ТРК длительное время не проводились. Всего проверкой было вскрыто порядка 70 нарушений норм законодательства о пожарной безопасности.

Суд разделил мнение прокуратуры об опасности эксплуатации данного комплекса при наличии нарушений правил пожарной безопасности и обязал собственника их устранить. По инициативе прокуратуры региона решение суда обращено к немедленному исполнению.



