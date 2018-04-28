







Технические специалисты ГК "Чистый город" создали совместно с инженерами Ряжского авторемонтного завода новую модель мусоровоза. Как сообщили ИА "Высота 102" в компании, результатом двухмесячной совместной работы стало производство четырехосного 30-кубового мусоровоза задней загрузки. В отличие от стандартной трехосной модели вместимостью 24 куб.м данная конструкция позволит правильно распределить нагрузку на ось. Подобной коммунальной техники в России заводы еще не производили.

Сейчас новая модель находится на этапе брендирования, макет кузова - в фирменных цветах компании, символизирующих чистоту, - зеленом и голубом. Уже к середине следующего месяца машину доставят в Волгоград, где она приступит к испытанию технических характеристик на практике.

Именно этот вид техники будет предназначен для транспортирования отходов на дальние расстояния – от площадок временного накопления до сортировочных комплексов и полигонов твердых коммунальных отходов. Вместимость кузова даст возможность перевозить от 150 до 200 кубометров отходов, а данная конструкция позволит не превышать предельно допустимую нагрузку на ось и не принесет вреда автомобильным дорогам.

"Особенно актуален такой вид техники в рамках работы регионального оператора по обращению с отходами, - комментирует председатель Совета директоров Группы Компаний "Чистый город" Полина Вергун. – Когда возникает обязанность по организации сбора и транспортирования отходов до законных объектов, включая труднодоступные и отдаленные хутора и села. Перевозить мусор грузовым транспортом небольшой вместимости на полигон, расположенный за сотни километров, нерентабельно. Подобный вид техники может стать хорошей альтернативой имеющимся мусоровозам для транспортирования на дальние расстояния".

По словам Полины Вергун, в Волгограде в рамках института регионального оператора компания дополнительно планирует приобрести 200 единиц коммунальной техники для обслуживания региона.



