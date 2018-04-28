Вверх кармашками-2017: Губернатор Волгоградской области отчитался о доходах

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров опубликовал декларацию о доходах, расходах и имуществе за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, доход главы региона составил 5 миллионов рублей. В прошлом году эта сумма была меньше - 4,7 миллиона рублей.

Список имущества, находящегося на праве собственности, у Андрея Бочарова за год не поменялся. Он по-прежнему владеет земельным участком, домом, квартирой и долей в квартире. Зато появились новые объекты недвижимости, находящиеся в пользовании губернатора – это дом и земельный участок. В декларации за 2016 год была указана квартира, которой пользовался глава региона.

Годовой доход супруги главы региона за 2017 год составил 1,4 миллиона рублей. В прошлом году эта сумма была гораздо больше – 23,5 миллиона рублей. Список имущества, находящегося в собственности жены губернатора, не потерпел изменений: это доля в квартире и три машино-места. В пользовании у нее находятся жилой дом и земельный участок такой же площади, как и у супруга, но есть и другая недвижимость в виде еще одного дома и участка на праве пользования. У несовершеннолетнего ребенка губернатора в собственности – доля в квартире, как и в прошлогодней декларации. В пользовании – дом и участок той же площади, что и у родителей. А еще – дом и участок той же площади, что и у матери.



