В Волжском активисты Волгоградской области представили свои проекты









Сегодня на Форум институтов гражданского общества «Действуй!» в Волжский съехались активисты-общественники из шести городов и 32 муниципальных районов Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", на четырех дискуссионных площадках активисты поделились опытом реализации проектов, познакомились с новыми направлениями, а также приняли участие в различных дискуссионных площадках.

Местом проведения масштабного мероприятия стал Центр культуры и искусства «Октябрь». В фойе разместилась выставка проектов и презентаций. Участники форума познакомились с деятельностью школ соцактива региона и оформили стену контактов.

В рамках форума были организованы четыре дискуссионные площадки. На площадке «Активное долголетие» обсудили вопросы организации гериатрической помощи на территории Волгоградской области, а также поговорили об основах здорового образа жизни. На второй площадке – «Проекты и инициативы», участники обсудили проекты инициатив, направленных на развитие и благоустройство города или района. На площадке «Шаг навстречу» рассмотрели вопросы добровольческой помощи среди людей старшего поколения.













На четвертой дискуссионной площадке – «Арт-энергия» - темами обсуждения стали вопросы организации деятельности творческих коллективов, секций рукоделия и других видов досуга.

В 14.00 состоялось пленарное заседание по итогам форума. От имени главы региона Андрея Бочарова участников приветствовал заместитель губернатора Александр Блошкин. Александр Иванович отметил значимость развития добровольческого движения среди активистов, пожелал «Серебряным волонтерам» дальнейших успехов в их непростой деятельности.













Также с приветственным словом к присутствующим обратились член Совета Федерации РФ Елена Попова, депутат Волгоградской областной Думы Татьяна Бухтина и глава Волжского Игорь Воронин. Игорь Николаевич отметил: «Волжскому здорово повезло, что сегодня здесь собрались самые активные, креативные и яркие жители региона. Такие мероприятия позволяют нам обмениваться опытом. Вы меняете этот мир к лучшему! Спасибо вам!».

Добавим, следующий форум неравнодушных активистов состоится в Урюпинске, его проведение планируется в следующем месяце. Форум пройдет в межрегиональном формате и соберет участников с разных уголков России.



