



МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. "Волгоград Арена" во время чемпионата мира по футболу станет единственным стадионом из числа построенных под турнир, который будет заполняться на 100%, считает серебряный призер чемпионата России в составе "Ротора" Валерий Есипов.

Первый тестовый матч на "Волгоград Арене" состоялся 21 апреля. Встреча 34-го тура ФНЛ между клубом "Ротор-Волгоград" и "Лучом-Энергией" из Владивостока завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. На игре присутствовали 19 421 зритель. В рамках ЧМ-2018 45-тысячная "Волгоград Арена" примет четыре матча группового этапа.

"Стадион отличный, поле прекрасное. Волгоград сам по себе футбольный город. Думаю, арена будет единственной из построенных под чемпионат мира, которая будет на 100% заполняться", - сказал Есипов. В ответ на вопрос, потянет ли выступающий в ФНЛ "Ротор" такую арену и сможет ли привлечь 45 тысяч зрителей, собеседник агентства заявил: "Однозначно! Только "Ротор" должен выступать в РФПЛ, это даже не обсуждается". "Но даже сейчас, в первой лиге (ФНЛ), они, поверьте, будут собирать свои "железные" 20 тысяч. Команды из других региональных городов чемпионата мира, на мой взгляд, такого количества болельщиков не соберут", - добавил Есипов.