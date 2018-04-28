Волжская ГЭС снижает обороты





Со 2 мая 2018 года в соответствии с указаниями Федерального агентства водных ресурсов Волжская ГЭС снижает расходы воды. Среднесуточные сбросы через Волгоградский гидроузел со 2 по 7 мая составят 25000±500 м³/с, 8 мая – 22000±500 м³/с, 9 мая – 19000±500 м³/с, 10 мая – 17000±500 м³/с, 11 и 12 мая – 16000±500 м³/с. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжской ГЭС. Напомним, с 21 апреля среднесуточные сбросы на Волжской ГЭС достигали 27000 метров кубических в секунду. Изменения в режиме работы станции связаны с необходимостью соблюдения графика специального обводнительного попуска, с целью создания благоприятных условий для нереста рыбы. Специальный обводнительный попуск в низовья Волги необходим для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов для полива в летний период, поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы.

Дальнейший режим работы гидростанции будет определен Федеральным агентством водных ресурсов в зависимости от складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.



