|Общество
|29.04.2018 06:41
В Волгограде районное ИВЦ ЖКХ уличили в невыплате зарплаты
Зарплату за два месяца с процентами суд обязал выплатить ООО "ИВЦ ЖКХ Красноармейского района" своему кассиру. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение районного суда, с исковым заявлением в защиту прав работника обратилась прокуратура. Было установлено, что организация задолжала кассиру зарплату за январь и февраль текущего года. Задолженность образовалась в сумме более 27 тысяч рублей. Суд постановил также взыскать с предприятия компенсацию морального вреда и госпошлину. Решение подлежит немедленному исполнению.
В Волгограде руководитель компании «Чистый Город» Полина Вергун опасается провокаций в отношении своей семьи
«Взгляд с Высоты»: Утопающий в свалках Волгоград подает сигнал «SOS»
Первый матч на "Волгоград Арене" завершился победой "Ротора-Волгограда" над "Лучом-Энергией" - 4:2
Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со...
Смотрите в программе: ТОП самых жутких свалок Волгограда и рейтинг самых отчаянных УК и фирм по вывозу мусора, по вине...
Первый матч на новом стадионе "Волгоград Арена" завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”....
|Экология
|29.04.2018 08:51
Конкурс по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Волгоградской области проходит не без трудностей. Накануне региональная комиссия поспешила отстранить всех претендентов и признала конкурс несостоявшимся. Параллельно ФАС России приостановила торги по жалобе одного из претендентов - ООО "Спецпроект", которое входит в ГК "Чистый город". В эксклюзивном интервью ИА "Высота 102" председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун прокомментировала эти решения, рассказала о непростой миссии регионального оператора, которому в прямом смысле придется пахать, чтобы не допустить мусорного коллапса при выстраивании новой системы обращения с отходами в Волгоградской области. Подробности - в видеоматериале. ...
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|Общество
|29.04.2018 06:33
Еще десятки гаражей в Волгограде пошли под снос. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт администрации города, будут демонтированы 46 металлических сооружений, расположенных около дома №3 по ул. Рихарда Зорге и 7 – около дома №36 по ул. Хользунова в Краснооктябрьском районе. Ранее, напомним, власти Советского района приняли решения о сносе 44 гаражей на улице Юрьевской и 64 – на улице Автомобилистов. Статус самовольно возведенных объектов также могут получить 39 металлических боксов для автомобилей и голубятня в районе дома №44 по ул. 35-й Гвардейской, 2 гаража, расположенных около дома №6 по ул. Автомобилистов.
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|Борьба с коррупцией
|28.04.2018 18:00
Подозреваемого в получении взятки доцента Волгоградского аграрного университета отпустили домой (ВИДЕО)
Меру пресечения в виде домашнего ареста избрал Советский районный суд подозреваемому в получении взятки преподавателю ВолГАУ Александру Разину, сообщает корр. ИА “Высота 102”. О задержании доцента кафедры "Философии, политологии и права" сообщили ранее правоохранители. По данным следствия, при сдаче весенней сессии староста двух групп - студентка-третьекурсница заочного отделения - узнала, что оценку на экзамене по философии можно “купить” за 2000 рублей. За день до экзамена, назначенного на четверг, девушка рассказала об этом однокурсникам. В четверг утром 17 студентов отдали ей 34 тысячи рублей. В этот же день староста передала преподавателю зачётно-экзаменационную ведомость групп и студенческие зачётки. После того, как преподаватель...
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|Общество
|28.04.2018 17:26
Решением Тракторозаводского районного суда Волгограда удовлетворен иск прокуратуры Волгоградской области о возложении обязанности на ООО «БАГАРТА» устранить нарушения норм пожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе «Семь звезд». Об этом рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Как сообщалось ранее, на момент прокурорской проверки в ТРК «Семь звезд» отсутствовала проектная документация на системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре, автоматическую установку пожаротушения, автоматическую пожарную сигнализацию. В кинозалах кинотеатра «Трактор» не работала система звукового оповещения, пути эвакуации содержались в ненадлежащем состоянии. Проверки замера сопротивления изоляции электропроводов здания ТРК длительное время не проводились. Всего проверкой было вскрыто...
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|Экология
|28.04.2018 17:14
Технические специалисты ГК "Чистый город" создали совместно с инженерами Ряжского авторемонтного завода новую модель мусоровоза. Как сообщили ИА "Высота 102" в компании, результатом двухмесячной совместной работы стало производство четырехосного 30-кубового мусоровоза задней загрузки. В отличие от стандартной трехосной модели вместимостью 24 куб.м данная конструкция позволит правильно распределить нагрузку на ось. Подобной коммунальной техники в России заводы еще не производили. Сейчас новая модель находится на этапе брендирования, макет кузова - в фирменных цветах компании, символизирующих чистоту, - зеленом и голубом. Уже к середине следующего месяца машину доставят в Волгоград, где она приступит к испытанию технических характеристик на...
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|Борьба с коррупцией
|28.04.2018 17:06
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров опубликовал декларацию о доходах, расходах и имуществе за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, доход главы региона составил 5 миллионов рублей. В прошлом году эта сумма была меньше - 4,7 миллиона рублей. Список имущества, находящегося на праве собственности, у Андрея Бочарова за год не поменялся. Он по-прежнему владеет земельным участком, домом, квартирой и долей в квартире. Зато появились новые объекты недвижимости, находящиеся в пользовании губернатора – это дом и земельный участок. В декларации за 2016 год была указана квартира, которой пользовался глава региона. ...
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|Газетный киоск
|28.04.2018 16:08
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. "Волгоград Арена" во время чемпионата мира по футболу станет единственным стадионом из числа построенных под турнир, который будет заполняться на 100%, считает серебряный призер чемпионата России в составе "Ротора" Валерий Есипов. Первый тестовый матч на "Волгоград Арене" состоялся 21 апреля. Встреча 34-го тура ФНЛ между клубом "Ротор-Волгоград" и "Лучом-Энергией" из Владивостока завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. На игре присутствовали 19 421 зритель. В рамках ЧМ-2018 45-тысячная "Волгоград Арена" примет четыре матча группового этапа. "Стадион отличный, поле прекрасное. Волгоград сам по себе футбольный город. Думаю, арена будет единственной из построенных...
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|Общество
|28.04.2018 15:13
Со 2 мая 2018 года в соответствии с указаниями Федерального агентства водных ресурсов Волжская ГЭС снижает расходы воды. Среднесуточные сбросы через Волгоградский гидроузел со 2 по 7 мая составят 25000±500 м³/с, 8 мая – 22000±500 м³/с, 9 мая – 19000±500 м³/с, 10 мая – 17000±500 м³/с, 11 и 12 мая – 16000±500 м³/с. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжской ГЭС. Напомним, с 21 апреля среднесуточные сбросы на Волжской ГЭС достигали 27000 метров кубических в секунду. Изменения в режиме работы станции связаны с необходимостью соблюдения графика специального обводнительного попуска, с целью создания благоприятных условий для нереста...
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|Политика
|28.04.2018 14:54
На исходе пяти лет счастливого политического брака депутат Волгоградской гордумы Ирина Карева неожиданно рассталась со «Справедливой Россией» и уже подыскала себе нового «избранника». Как сообщает ИА «Высота 102», депутат, которая около месяца назад добровольно сдала партбилет эсера, уже присмотрела себе другой партийный блок. Ирина Александровна записалась в участники праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы. Отметим, что в этой партии народной избраннице в прежние годы доводилось занимать ответственные посты. Так, с 2006 года по 2011 годы, будучи председателем гордумы, она возглавляла думскую фракцию единороссов. Но в 2012 году Карева со скандалом покинула ряды думских...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|28.04.2018 14:43
«Ростелеком» организовал праздничный сеанс видеоконференцсвязи для ветеранов Великой Отечественной войны
Сегодня «Ростелеком» соединил с помощью видеоконференцсвязи ветеранов Великой Отечественной войны Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Почетные гости в студиях Ростова-на-Дону, Волгограда, Владикавказа, Краснодара, Ставрополя, Астрахани, Махачкалы, Нальчика, Черкесска и Майкопа смогли пообщаться в реальном времени, вспомнить боевую юность, поздравить друг друга с 9 мая, рассказать о планах на будущее, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. «Ростелеком» проводит праздничные видеоконференцсвязи к 9 Мая на своих ресурсах уже восьмой раз и традиционно предоставляет ветеранам Великой Отечественной войны льготы на услуги связи в праздничные дни. «Наша видеосвязь с высоким качеством изображения позволяет соединить любое количество удаленных собеседников и...
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|Расследования
|28.04.2018 14:35
Следователи просят жителей региона оказать содействие в установлении личности женщины, останки которой были обнаружены в балке недалеко от садоводческого общества «Ветеран» в Советском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, череп женщины следователи нашли, когда в феврале этого года проводили следственные действия в связи с обнаружением отчлененных фрагментов ног мужчины. Личность мужчины тогда удалось выяснить – им оказался 56-летний местный житель, который пропал в начале февраля. Но в ходе дополнительного осмотра местности следователей ждала новая страшная находка. Теперь необходимо установить и личность погибшей женщины. Примерный ее возраст 51-60 лет, на месте происшествия были найдены дубленка,...
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|Спорт
|28.04.2018 14:00
Очередной транш в размере 2 млн 150 тысяч рублей перечисляет футбольный клуб «Ротор-Волгоград» за пользование стадионом 2 мая. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, такую сумму вновь получит ФГУП «Спорт Инжиниринг», которое являлось заказчиком строительства «Волгоград Арены». Ровно такую же сумму государственный футбольный клуб перечислил «Спорт-Ину» накануне первой тестовой игры, которая состоялась 21 апреля. Еще 2,8 млн рублей «Ротор-Волгоград» накануне игры оплачивает за услуги по обеспечению оборудования для досмотра посетителей матча и обеспечения безопасности контролерами-распорядителями. Параллельно бухгалтерия волгоградской футбольной команды активно финансирует подготовку к следующей игре, которая запланирована на 6 мая в Томске. ...
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|Экология
|28.04.2018 13:45
Нелегальную свалку устроили неизвестные лица на заброшенной базе воинской части в Городищенском районе Волгограда. В редакцию ИА "Высота 102" очевидцы прислали видео, на котором запечатлен грузовой автомобиль, вываливающий спиленные ветки в непредусмотренном для этого месте. Отметим, что ветки деревьев, листья и убранный с дорог снег разрешается складировать только в местах, специально отведенных для этих целей. О том, кто пошел на такие нарушения, пока неизвестно. Но можно предположить, что к этому причастны коммунальщики, так как обрезкой деревьев в таких количествах занимаются муниципальные службы.
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|Общество
|28.04.2018 12:22
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Волгоградской области с сегодняшнего дня вводится режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, за соблюдением режима будут следить госинспекторы комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона, работники лесничеств, сотрудники МЧС, правоохранительных органов, казачьих объединений, а также специалисты отделов охраны природных парков Волгоградской области. Для информирования населения о действующем запрете на въездах в леса устанавливаются предупредительные аншлаги и шлагбаумы, контрольно-пропускные пункты. Тем, кто не намерен отказываться в майские праздники от отдыха на природе, специалисты комитета рекомендуют...
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|Общество
|28.04.2018 11:44
В Волгограде начали устранять дефекты на тротуаре на ул. Невской. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, рабочие приехали на место с новой плиткой и стали перекладывать тротуар в местах с явными недоделками. Напомним, в редакцию ИА «Высота 102» пожаловались горожане, которых удручал вид нового тротуара, проложенного на улице Невской совсем недавно. Между тем, журналисты ИА «Высота 102» также были свидетелями того, как плитка укладывалась в мало подходящую для этих работ погоду. Вероятно, спешка и привела к такому печальному результату.
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29 апреля 06:41
В Волгограде районное ИВЦ ЖКХ уличили в невыплате зарплаты
29 апреля 06:33
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Общество
29 апреля 06:41
В Волгограде районное ИВЦ ЖКХ уличили в невыплате зарплаты
29 апреля 06:33
28 апреля 16:42
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27 апреля 17:04
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