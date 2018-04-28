В Волгоградской области вновь установлен карантин по бешенству. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление главы региона. Вспышки бешенства среди животных зарегистрированы в десятках населенных пунктах в разных районах и городских округах региона. Так, опасное заболевание выявлено в Алексеевском, Котовском, Иловлинском, Городищенском, Кумылженском районах, а также в Елани, во Фролово, в Волжском и в Волгограде. Вспышки бешенства зафиксированы как на частных подворьях, так и в жилых массивах многоквартирных домов. В связи с обострением ситуации в районах обнаружения смертельной инфекции у животных пройдут профилактические мероприятия с целью недопущения распространения бешенства. Напомним, карантин по бешенству в Волгоградской области был...

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