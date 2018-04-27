







Сегодня «Ростелеком» соединил с помощью видеоконференцсвязи ветеранов Великой Отечественной войны Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Почетные гости в студиях Ростова-на-Дону, Волгограда, Владикавказа, Краснодара, Ставрополя, Астрахани, Махачкалы, Нальчика, Черкесска и Майкопа смогли пообщаться в реальном времени, вспомнить боевую юность, поздравить друг друга с 9 мая, рассказать о планах на будущее, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

«Ростелеком» проводит праздничные видеоконференцсвязи к 9 Мая на своих ресурсах уже восьмой раз и традиционно предоставляет ветеранам Великой Отечественной войны льготы на услуги связи в праздничные дни.

«Наша видеосвязь с высоким качеством изображения позволяет соединить любое количество удаленных собеседников и создать «эффект присутствия». За счет использования бесперебойного оборудования видеоконференцсвязи и высокоскоростных каналов передачи данных качество услуги остается неизменным и не зависит от расстояния, разделяющего участников, времени суток и загруженности серверов», — отметил директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Алхасов.













Полномочный представитель Российского Комитета ветеранов войны и военной службы в ЮФО, генерал майор Владимир Чернобылов поблагодарил компанию за предоставленную возможность увидеть и услышать однополчан и соратников накануне праздника Победы.

«Мы знаем, что благодаря развитой инфраструктуре и высокой компетенции специалистов, «Ростелеком» реализует крупные государственные проекты. Приятно, что компания проводит и небольшие, как сегодня, но социально-значимые, очень важные и запоминающиеся региональные мероприятия», — добавил генерал.











