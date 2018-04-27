Следователи просят жителей региона оказать содействие в установлении личности женщины, останки которой были обнаружены в балке недалеко от садоводческого общества «Ветеран» в Советском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, череп женщины следователи нашли, когда в феврале этого года проводили следственные действия в связи с обнаружением отчлененных фрагментов ног мужчины. Личность мужчины тогда удалось выяснить – им оказался 56-летний местный житель, который пропал в начале февраля. Но в ходе дополнительного осмотра местности следователей ждала новая страшная находка. Теперь необходимо установить и личность погибшей женщины. Примерный ее возраст 51-60 лет, на месте происшествия были найдены дубленка, вязаный свитер, шарф, сапог. Если вы опознали вещи и обладаете информацией об их возможной владелице, просим сообщить об этом по телефонам: следственный отдел по Советскому району г. Волгоград - (8442) 41-27-42, 8-937-551-41-44, отделение полиции №6 Управления МВД России по гор. Волгограду- (8442) 93-76-26, 8-937-532-75-18 или «02».



