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Борьба с коррупцией
 28.04.2018 18:00

Подозреваемого в получении взятки доцента Волгоградского аграрного университета отпустили домой (ВИДЕО)

Меру пресечения в виде домашнего ареста избрал Советский районный суд подозреваемому в получении взятки преподавателю ВолГАУ Александру Разину, сообщает корр. ИА “Высота 102”. О задержании доцента  кафедры "Философии, политологии и права" сообщили ранее правоохранители. По данным следствия, при сдаче весенней сессии староста двух групп - студентка-третьекурсница заочного отделения - узнала, что оценку  на экзамене по  философии можно “купить” за 2000 рублей. За день до экзамена, назначенного на четверг, девушка рассказала об этом однокурсникам. В четверг утром 17 студентов отдали ей 34 тысячи рублей. В этот же день староста передала преподавателю зачётно-экзаменационную ведомость групп и студенческие зачётки. После того,  как преподаватель поставил  положительные оценки, студентка отдала деньги. Преступная деятельность подозреваемого была пресечена оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции территориального подразделения МВД совместно с сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
Отметим, что заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме. В зал не пустили не только прессу, но и близких преподавателя. Ходатайство об избрания такой меры пресечения было поддержано прокуратурой Советского района. 



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Борьба с коррупцией 28.04.2018 17:06

Вверх кармашками-2017: Губернатор Волгоградской области отчитался о доходах Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров опубликовал декларацию о доходах, расходах и имуществе за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, доход главы региона составил 5 миллионов рублей. В прошлом году эта сумма была меньше -  4,7 миллиона рублей.  Список имущества, находящегося на праве собственности, у Андрея Бочарова за год не поменялся. Он по-прежнему владеет земельным участком, домом, квартирой и долей в квартире. Зато появились новые объекты недвижимости, находящиеся в пользовании губернатора – это дом и земельный участок. В декларации за 2016 год была указана квартира, которой пользовался глава региона.  ...
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Общество 28.04.2018 16:42

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В Волгограде депутат Карева развелась с эсерами и хочет «вернуться к бывшему» На исходе пяти лет счастливого политического брака депутат Волгоградской гордумы Ирина Карева неожиданно рассталась со «Справедливой Россией» и уже подыскала себе нового «избранника». Как сообщает ИА «Высота 102», депутат, которая около месяца назад добровольно сдала партбилет эсера, уже присмотрела себе другой партийный блок. Ирина Александровна записалась в участники праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы. Отметим, что в этой партии народной избраннице в прежние годы доводилось занимать ответственные посты. Так, с 2006 года по 2011 годы, будучи председателем гордумы, она возглавляла думскую фракцию единороссов. Но в 2012 году Карева со скандалом покинула ряды думских...
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Расследования 28.04.2018 14:35

Следователи просят жителей региона оказать содействие в установлении личности женщины, останки которой были обнаружены в балке недалеко от садоводческого общества «Ветеран» в Советском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, череп женщины следователи нашли, когда в феврале этого года проводили следственные действия в связи с обнаружением отчлененных фрагментов ног мужчины. Личность мужчины тогда удалось выяснить – им оказался 56-летний местный житель, который пропал в начале февраля. Но в ходе дополнительного осмотра местности следователей ждала новая страшная находка. Теперь необходимо установить и личность погибшей женщины. Примерный ее возраст 51-60 лет, на месте происшествия были найдены дубленка,...
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Спорт 28.04.2018 14:00

ФК «Ротор-Волгоград» за первые майские дни потратит почти 6 млн рублей Очередной транш в размере 2 млн 150 тысяч рублей перечисляет футбольный клуб «Ротор-Волгоград» за пользование стадионом 2 мая. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, такую сумму вновь получит ФГУП «Спорт Инжиниринг», которое являлось заказчиком строительства «Волгоград Арены». Ровно такую же сумму государственный футбольный клуб перечислил  «Спорт-Ину» накануне первой тестовой игры, которая состоялась 21 апреля. Еще 2,8 млн рублей «Ротор-Волгоград» накануне игры оплачивает за услуги по обеспечению оборудования для досмотра посетителей матча и обеспечения безопасности контролерами-распорядителями.   Параллельно бухгалтерия волгоградской футбольной команды активно финансирует подготовку к следующей игре, которая запланирована на 6 мая в Томске. ...
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Экология 28.04.2018 13:45

Заброшенную базу воинской части под Волгоградом превращают в нелегальную свалку Нелегальную свалку устроили неизвестные лица на заброшенной базе воинской части в Городищенском районе Волгограда. В редакцию ИА "Высота 102" очевидцы прислали видео, на котором запечатлен грузовой автомобиль, вываливающий спиленные ветки в непредусмотренном для этого месте. Отметим, что ветки деревьев, листья и убранный с дорог снег разрешается складировать только в местах, специально отведенных для этих целей. О том, кто пошел на такие нарушения, пока неизвестно. Но можно предположить, что к этому причастны коммунальщики, так как обрезкой деревьев в таких количествах занимаются муниципальные службы. 
Прочитана: 3180 раз
Общество 28.04.2018 12:22

Жителей Волгоградской области не пустят в лес на майские шашлыки В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Волгоградской области с сегодняшнего дня  вводится режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, за соблюдением режима будут следить госинспекторы комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона, работники лесничеств, сотрудники МЧС, правоохранительных органов, казачьих объединений, а также специалисты отделов охраны природных парков Волгоградской области. Для информирования населения о действующем запрете на въездах в леса устанавливаются предупредительные аншлаги и шлагбаумы, контрольно-пропускные пункты. Тем, кто не намерен отказываться в майские праздники от отдыха на природе, специалисты комитета рекомендуют...
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Общество 28.04.2018 11:44

В Волгограде начали перекладывать новую плитку В Волгограде  начали устранять дефекты на тротуаре на ул. Невской. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, рабочие приехали на место с новой плиткой и стали перекладывать тротуар в местах с явными недоделками.   Напомним, в редакцию ИА «Высота 102» пожаловались горожане, которых удручал вид нового тротуара, проложенного на улице Невской совсем недавно. Между тем, журналисты ИА «Высота 102» также были свидетелями того, как плитка укладывалась в мало подходящую для этих работ погоду. Вероятно, спешка и привела к такому печальному результату. 
Прочитана: 2279 раз
Экология 28.04.2018 11:24

В Волгограде до решения ФАС России признали несостоявшимся конкурс по отбору мусорного регоператора Конкурсная комиссия в комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, которая ранее допустила к участию в конкурсе по отбору регионального оператора в сфере обращения с ТКО две компании, в итоге забраковала обоих претендентов. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованные протоколы о результатах конкурса и отстранении участников конкурсного отбора. Напомним, на конкурс подали заявки только две компании - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения"). Ранее юристы "Чистого города" сообщали о грубых нарушениях в конкурсной заявке компании-конкурента, однако комиссия посчитала,...
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