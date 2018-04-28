Подозреваемого в получении взятки доцента Волгоградского аграрного университета отпустили домой (ВИДЕО)

Меру пресечения в виде домашнего ареста избрал Советский районный суд подозреваемому в получении взятки преподавателю ВолГАУ Александру Разину, сообщает корр. ИА “Высота 102”. О задержании доцента кафедры "Философии, политологии и права" сообщили ранее правоохранители. По данным следствия, при сдаче весенней сессии староста двух групп - студентка-третьекурсница заочного отделения - узнала, что оценку на экзамене по философии можно “купить” за 2000 рублей. За день до экзамена, назначенного на четверг, девушка рассказала об этом однокурсникам. В четверг утром 17 студентов отдали ей 34 тысячи рублей. В этот же день староста передала преподавателю зачётно-экзаменационную ведомость групп и студенческие зачётки. После того, как преподаватель поставил положительные оценки, студентка отдала деньги. Преступная деятельность подозреваемого была пресечена оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции территориального подразделения МВД совместно с сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Отметим, что заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме. В зал не пустили не только прессу, но и близких преподавателя. Ходатайство об избрания такой меры пресечения было поддержано прокуратурой Советского района.









