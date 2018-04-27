Жителей Волгоградской области не пустят в лес на майские шашлыки





В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Волгоградской области с сегодняшнего дня вводится режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской области, за соблюдением режима будут следить госинспекторы комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона, работники лесничеств, сотрудники МЧС, правоохранительных органов, казачьих объединений, а также специалисты отделов охраны природных парков Волгоградской области. Для информирования населения о действующем запрете на въездах в леса устанавливаются предупредительные аншлаги и шлагбаумы, контрольно-пропускные пункты.

Тем, кто не намерен отказываться в майские праздники от отдыха на природе, специалисты комитета рекомендуют выбрать организованные формы экологического туризма: во всех природных парках региона разработаны маршруты, обустроены специальные зеленые стоянки.



