В Волгограде продолжается зачистка от гаражных «джунглей»

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров опубликовал декларацию о доходах, расходах и имуществе за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, доход главы региона составил 5 миллионов рублей. В прошлом году эта сумма была меньше - 4,7 миллиона рублей. Список имущества, находящегося на праве собственности, у Андрея Бочарова за год не поменялся. Он по-прежнему владеет земельным участком, домом, квартирой и долей в квартире. Зато появились новые объекты недвижимости, находящиеся в пользовании губернатора – это дом и земельный участок. В декларации за 2016 год была указана квартира, которой пользовался глава региона. ...