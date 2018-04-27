В Волгограде убийцу бездомного нашли 15 лет спустя

Задержан подозреваемый в убийстве бездомного, которое было совершено около 15 лет назад. Как сообщила ИА “Высота 102” и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, в августе 2003 от железнодорожной станции Волгоград-1 с закрытой травой живота и разрывом селезенки в больницу доставили 39-летнего мужчину без определенного места жительства. Вскоре пострадавший умер. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Долгое время найти виновного не удавалось. Но спустя 15 лет следователи СУ СКР и оперативники МВД вышли на след подозреваемого. Им оказался 42-летний безработный, живущий в Центральном районе. По данным следствия, мужчина и его знакомый вместе выпивали в беседке, расположенной во дворе одного из домов по улице Новороссийской. В это время мимо прошел бездомный, к которому задержанный испытывал сильную неприязнь. Разгоряченный выпитым спиртным, он решил избить бомжа и несколько раз ударил его ногами. Затем мужчина вернулся к попойке.

Подозреваемый в совершении преступления признал вину лишь частично. Так, он утверждает, что нанес потерпевшему лишь один удар от которого тот умереть никак не мог.



