ФК «Ротор-Волгоград» за первые майские дни потратит почти 6 млн рублей





Очередной транш в размере 2 млн 150 тысяч рублей перечисляет футбольный клуб «Ротор-Волгоград» за пользование стадионом 2 мая. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, такую сумму вновь получит ФГУП «Спорт Инжиниринг», которое являлось заказчиком строительства «Волгоград Арены». Ровно такую же сумму государственный футбольный клуб перечислил «Спорт-Ину» накануне первой тестовой игры, которая состоялась 21 апреля. Еще 2,8 млн рублей «Ротор-Волгоград» накануне игры оплачивает за услуги по обеспечению оборудования для досмотра посетителей матча и обеспечения безопасности контролерами-распорядителями.

Параллельно бухгалтерия волгоградской футбольной команды активно финансирует подготовку к следующей игре, которая запланирована на 6 мая в Томске. Только авиаперелет и проживание 30 человек в местной гостинице обойдется клубу в 915 тысяч рублей.

Таким образом, всего со 2 по 7 мая ФК «Ротор-Волгоград» потратит как минимум порядка 4 млн рублей.

Ранее, напомним, ИА "Высота 102" сообщало о том, что первый тестовый матч 21 апреля обошелся волгоградскому клубу в 5,8 миллионов рублей. В эту сумму вошла не только аренда стадиона, но и оплата за услуги охранников и контролеров-распорядителей.



