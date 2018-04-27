|Спорт
|28.04.2018 14:00
ФК «Ротор-Волгоград» за первые майские дни потратит почти 6 млн рублей
Очередной транш в размере 2 млн 150 тысяч рублей перечисляет футбольный клуб «Ротор-Волгоград» за пользование стадионом 2 мая. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, такую сумму вновь получит ФГУП «Спорт Инжиниринг», которое являлось заказчиком строительства «Волгоград Арены». Ровно такую же сумму государственный футбольный клуб перечислил «Спорт-Ину» накануне первой тестовой игры, которая состоялась 21 апреля. Еще 2,8 млн рублей «Ротор-Волгоград» накануне игры оплачивает за услуги по обеспечению оборудования для досмотра посетителей матча и обеспечения безопасности контролерами-распорядителями.
Параллельно бухгалтерия волгоградской футбольной команды активно финансирует подготовку к следующей игре, которая запланирована на 6 мая в Томске. Только авиаперелет и проживание 30 человек в местной гостинице обойдется клубу в 915 тысяч рублей.
Таким образом, всего со 2 по 7 мая ФК «Ротор-Волгоград» потратит как минимум порядка 4 млн рублей.
Ранее, напомним, ИА "Высота 102" сообщало о том, что первый тестовый матч 21 апреля обошелся волгоградскому клубу в 5,8 миллионов рублей. В эту сумму вошла не только аренда стадиона, но и оплата за услуги охранников и контролеров-распорядителей.
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Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со...
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Первый матч на новом стадионе "Волгоград Арена" завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”....
|Общество
|28.04.2018 15:13
Со 2 мая 2018 года в соответствии с указаниями Федерального агентства водных ресурсов Волжская ГЭС снижает расходы воды. Среднесуточные сбросы через Волгоградский гидроузел со 2 по 7 мая составят 25000±500 м³/с, 8 мая – 22000±500 м³/с, 9 мая – 19000±500 м³/с, 10 мая – 17000±500 м³/с, 11 и 12 мая – 16000±500 м³/с. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжской ГЭС. Напомним, с 21 апреля среднесуточные сбросы на Волжской ГЭС достигали 27000 метров кубических в секунду. Изменения в режиме работы станции связаны с необходимостью соблюдения графика специального обводнительного попуска, с целью создания благоприятных условий для нереста...
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|Политика
|28.04.2018 14:54
На исходе пяти лет счастливого политического брака депутат Волгоградской гордумы Ирина Карева неожиданно рассталась со «Справедливой Россией» и уже подыскала себе нового «избранника». Как сообщает ИА «Высота 102», депутат, которая около месяца назад добровольно сдала партбилет эсера, уже присмотрела себе другой партийный блок. Ирина Александровна записалась в участники праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы. Отметим, что в этой партии народной избраннице в прежние годы доводилось занимать ответственные посты. Так, с 2006 года по 2011 годы, будучи председателем гордумы, она возглавляла думскую фракцию единороссов. Но в 2012 году Карева со скандалом покинула ряды думских...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|28.04.2018 14:43
«Ростелеком» организовал праздничный сеанс видеоконференцсвязи для ветеранов Великой Отечественной войны
Сегодня «Ростелеком» соединил с помощью видеоконференцсвязи ветеранов Великой Отечественной войны Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Почетные гости в студиях Ростова-на-Дону, Волгограда, Владикавказа, Краснодара, Ставрополя, Астрахани, Махачкалы, Нальчика, Черкесска и Майкопа смогли пообщаться в реальном времени, вспомнить боевую юность, поздравить друг друга с 9 мая, рассказать о планах на будущее, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. «Ростелеком» проводит праздничные видеоконференцсвязи к 9 Мая на своих ресурсах уже восьмой раз и традиционно предоставляет ветеранам Великой Отечественной войны льготы на услуги связи в праздничные дни. «Наша видеосвязь с высоким качеством изображения позволяет соединить любое количество удаленных собеседников и...
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|Расследования
|28.04.2018 14:35
Следователи просят жителей региона оказать содействие в установлении личности женщины, останки которой были обнаружены в балке недалеко от садоводческого общества «Ветеран» в Советском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, череп женщины следователи нашли, когда в феврале этого года проводили следственные действия в связи с обнаружением отчлененных фрагментов ног мужчины. Личность мужчины тогда удалось выяснить – им оказался 56-летний местный житель, который пропал в начале февраля. Но в ходе дополнительного осмотра местности следователей ждала новая страшная находка. Теперь необходимо установить и личность погибшей женщины. Примерный ее возраст 51-60 лет, на месте происшествия были найдены дубленка,...
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|Экология
|28.04.2018 13:45
Нелегальную свалку устроили неизвестные лица на заброшенной базе воинской части в Городищенском районе Волгограда. В редакцию ИА "Высота 102" очевидцы прислали видео, на котором запечатлен грузовой автомобиль, вываливающий спиленные ветки в непредусмотренном для этого месте. Отметим, что ветки деревьев, листья и убранный с дорог снег разрешается складировать только в местах, специально отведенных для этих целей. О том, кто пошел на такие нарушения, пока неизвестно. Но можно предположить, что к этому причастны коммунальщики, так как обрезкой деревьев в таких количествах занимаются муниципальные службы.
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|Общество
|28.04.2018 12:22
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Волгоградской области с сегодняшнего дня вводится режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской области, за соблюдением режима будут следить госинспекторы комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона, работники лесничеств, сотрудники МЧС, правоохранительных органов, казачьих объединений, а также специалисты отделов охраны природных парков Волгоградской области. Для информирования населения о действующем запрете на въездах в леса устанавливаются предупредительные аншлаги и шлагбаумы, контрольно-пропускные пункты. Тем, кто не намерен отказываться в майские праздники от отдыха на природе, специалисты комитета рекомендуют выбрать...
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|Общество
|28.04.2018 11:44
В Волгограде начали устранять дефекты на тротуаре на ул. Невской. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, рабочие приехали на место с новой плиткой и стали перекладывать тротуар в местах с явными недоделками. Напомним, в редакцию ИА «Высота 102» пожаловались горожане, которых удручал вид нового тротуара, проложенного на улице Невской совсем недавно. Между тем, журналисты ИА «Высота 102» также были свидетелями того, как плитка укладывалась в мало подходящую для этих работ погоду. Вероятно, спешка и привела к такому печальному результату.
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|Экология
|28.04.2018 11:24
Конкурсная комиссия в комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, которая ранее допустила к участию в конкурсе по отбору регионального оператора в сфере обращения с ТКО две компании, в итоге забраковала обоих претендентов. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованные протоколы о результатах конкурса и отстранении участников конкурсного отбора. Напомним, на конкурс подали заявки только две компании - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения"). Ранее юристы "Чистого города" сообщали о грубых нарушениях в конкурсной заявке компании-конкурента, однако комиссия посчитала,...
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|Расследования
|28.04.2018 11:11
Задержан подозреваемый в убийстве бездомного, которое было совершено около 15 лет назад. Как сообщила ИА “Высота 102” и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, в августе 2003 от железнодорожной станции Волгоград-1 с закрытой травой живота и разрывом селезенки в больницу доставили 39-летнего мужчину без определенного места жительства. Вскоре пострадавший умер. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Долгое время найти виновного не удавалось. Но спустя 15 лет следователи СУ СКР и оперативники МВД вышли на след подозреваемого. Им оказался 42-летний безработный, живущий в...
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|Происшествия
|28.04.2018 11:01
Молодого жителя Волжского задержали полицейские во время перевозки в Волгоградскую область партии наркотиков. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, на посту в Городищенском районе сотрудники ДПС вместе с оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков и при поддержке бойцов Росгвардии задержали иномарку “Яндекс Такси”. В вещах ехавшего в ней из Москвы 18-летнего пассажира, жителя Волжского, нашли пакетик с 50 граммами метадона. Как рассказал сам задержанный, наркотик он собирался продать в родном городе через сеть закладок. Волжанин взят под стражу, ему грозит до 15 лет тюрьмы за покушение на незаконный сбыт наркотических средств.
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|Борьба с коррупцией
|28.04.2018 10:31
Возбуждено уголовное дело в отношении доцента кафедры "Философии, политологии и права" одного из ведущих институтов Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Юлия Лисеева, он подозревается в получение через посредника взятки за незаконные действия в значительном размере и служебном подлоге. Следствием установлено, что в ходе весенней сессии студентка 3-го курса заочного отделения, являющаяся по совместительству старостой двух групп, узнала, что экзамен по предмету "Философия", запланированный на 26 апреля этого года, можно сдать без фактической проверки уровня знаний, предварительно передав преподавателю денежную сумму в размере 2000 рублей. Накануне девушка сообщила однокурсникам об условиях...
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|Общество
|28.04.2018 09:34
За первые три месяца текущего года в Волгоградской области от отравления алкоголем скончались двое мужчин и одна женщина. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, один человек умер после употребления этилового спирта и двое от употребления суррогатов алкоголя. Все случаи отравлений алкоголем со смертельным исходом зафиксированы у взрослого населения (старше 18 лет). Всего с начала года было зарегистрировано 132 случая острых отравлений алкоголем, что на 10% ниже показателя 2017 года. Основной причиной острых алкогольных отравлений явилось употребление этилового спирта – 119 пострадавших (90%), у 13 человек причинами отравлений послужили суррогаты алкоголя. За анализируемый период среди пострадавших от острых...
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|Аналитика
|28.04.2018 07:12
В майские праздники Волгоград посетят больше всего туристов из Воронежа и Ростова-на Дону. Как сообщили ИА «Высота 102» эксперты сайта Avito, в рейтинге популярных туристических направлений россиян Волгоград занимает 9 место. Ежегодно город привлекает тысячи туристов к монументу «Родина-мать зовет!» в День Победы. Также в десятке лидеров Краснодарский край (1 место), Москва и Подмосковье (второе место), Санкт-Петербург (3 место). Крым занял лишь шестую позицию рейтинга. Замыкают десятку лидеров алтайские курорты. Жители Волгограда в свою очередь планируют поехать на майские праздники в Краснодарский край (16,1%), Ростовскую область (8,1%), Дагестан (4,9%), Астрахань (4,9%) и Башкортостан (4,2%). Между тем, для туристов средняя стоимость...
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|Аналитика
|27.04.2018 20:03
Смотрите сегодня в программе: На главной высоте России открыли памятный знак воинам-казахстанцам. “Единая Россия” отбирает кандидатов в городскую думу. На время второго тестового матча Волгоград “примерит” транспортную схему ЧМ-2018. Тысячу незаконно зарегистрированных иностранцев и десятки хозяев “резиновых” квартир выявили правоохранители в Волгоградской области с начала года. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Экология
|27.04.2018 18:24
Основанием стала жалоба ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") на действия организаторов торгов – комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области – при проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщает ИА "Высота 102". Федеральная антимонопольная служба России рассмотрит правомерность допуска компании ООО "Управление отходами Волгоград" к участию в торгах и разрешит вопрос о признании единственным участником ООО "Спецпроект", подавшим заявку в соответствии со всеми требованиями конкурсной документации. Напомним, в Волгоградской области на конкурс подали заявки только две компании - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям...
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