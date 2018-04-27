Под Волгоградом задержали наркокурьера на “Яндекс Такси”

За первые три месяца текущего года в Волгоградской области от отравления алкоголем скончались двое мужчин и одна женщина. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, один человек умер после употребления этилового спирта и двое от употребления суррогатов алкоголя. Все случаи отравлений алкоголем со смертельным исходом зафиксированы у взрослого населения (старше 18 лет). Всего с начала года было зарегистрировано 132 случая острых отравлений алкоголем, что на 10% ниже показателя 2017 года. Основной причиной острых алкогольных отравлений явилось употребление этилового спирта – 119 пострадавших (90%), у 13 человек причинами отравлений послужили суррогаты алкоголя. За анализируемый период среди пострадавших от острых...

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