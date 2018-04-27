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Борьба с коррупцией
 28.04.2018 10:31

В Волгограде доцент кафедры философии и права подозревается в получении взятки

Возбуждено уголовное дело в отношении доцента кафедры "Философии, политологии и права" одного из ведущих институтов Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Юлия Лисеева, он подозревается в получение через посредника взятки за незаконные действия в значительном размере и служебном подлоге. Следствием установлено, что в ходе весенней сессии студентка 3-го курса заочного отделения, являющаяся по совместительству старостой двух групп, узнала, что экзамен по предмету "Философия", запланированный на 26 апреля этого года, можно сдать без фактической проверки уровня знаний, предварительно передав преподавателю денежную сумму в размере 2000 рублей. Накануне девушка сообщила однокурсникам об условиях получения положительной оценки на экзамене по философии. Утром 26 апреля 17 студентов передали старосте денежные средства в размере 34 тыс. рублей. В этот же день студентка, находясь в учебной аудитории, передала преподавателю зачётно-экзаменационную ведомость двух групп и зачётные книжки студентов. После внесения сведений о якобы получении студентами положительных оценок на экзамене по дисциплине "Философия" староста передала подследственному незаконное денежное вознаграждение. Преступная деятельность подозреваемого была пресечена оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции территориального подразделения МВД совместно с сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. В настоящее время преподаватель задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Свою вину в содеянном задержанный не признал. Расследование уголовного дела продолжается. По предварительным данным, фигурантом коррупционного дела стал один из преподавателей Волгоградского государственного аграрного университета.

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Жителей Волгоградской области не пустят в лес на майские шашлыки В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Волгоградской области с сегодняшнего дня  вводится режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской области, за соблюдением режима будут следить госинспекторы комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона, работники лесничеств, сотрудники МЧС, правоохранительных органов, казачьих объединений, а также специалисты отделов охраны природных парков Волгоградской области. Для информирования населения о действующем запрете на въездах в леса устанавливаются предупредительные аншлаги и шлагбаумы, контрольно-пропускные пункты. Тем, кто не намерен отказываться в майские праздники от отдыха на природе, специалисты комитета рекомендуют выбрать...
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Общество 28.04.2018 11:44

В Волгограде начали перекладывать новую плитку В Волгограде  начали устранять дефекты на тротуаре на ул. Невской. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, рабочие приехали на место с новой плиткой и стали перекладывать тротуар в местах с явными недоделками.   Напомним, в редакцию ИА «Высота 102» пожаловались горожане, которых удручал вид нового тротуара, проложенного на улице Невской совсем недавно. Между тем, журналисты ИА «Высота 102» также были свидетелями того, как плитка укладывалась в мало подходящую для этих работ погоду. Вероятно, спешка и привела к такому печальному результату. 
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Экология 28.04.2018 11:24

В Волгограде до решения ФАС России признали несостоявшимся конкурс по отбору мусорного регоператора Конкурсная комиссия в комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, которая ранее допустила к участию в конкурсе по отбору регионального оператора в сфере обращения с ТКО две компании, в итоге забраковала обоих претендентов. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованные протоколы о результатах конкурса и отстранении участников конкурсного отбора. Напомним, на конкурс подали заявки только две компании - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения"). Ранее юристы "Чистого города" сообщали о грубых нарушениях в конкурсной заявке компании-конкурента, однако комиссия посчитала,...
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Расследования 28.04.2018 11:11

Задержан подозреваемый в убийстве бездомного, которое было совершено около  15 лет назад. Как сообщила ИА  “Высота 102” и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, в августе 2003  от железнодорожной станции Волгоград-1 с  закрытой травой живота и разрывом селезенки в больницу доставили 39-летнего мужчину без определенного места жительства. Вскоре пострадавший умер. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть  потерпевшего". Долгое время найти виновного не удавалось. Но спустя 15 лет следователи СУ СКР и оперативники МВД вышли на след подозреваемого. Им оказался 42-летний безработный, живущий в...
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Происшествия 28.04.2018 11:01

Молодого жителя Волжского задержали полицейские во время перевозки в Волгоградскую область партии наркотиков. Как сообщили  ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, на посту в Городищенском районе сотрудники ДПС вместе с оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков и при поддержке бойцов Росгвардии задержали иномарку “Яндекс Такси”. В вещах ехавшего в ней из Москвы 18-летнего пассажира, жителя Волжского,  нашли пакетик с 50 граммами метадона.  Как рассказал сам задержанный, наркотик он собирался продать в родном городе через сеть закладок. Волжанин взят под стражу, ему грозит до 15 лет тюрьмы за покушение на незаконный сбыт наркотических средств.
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Общество 28.04.2018 09:34

За первые три месяца текущего года в Волгоградской области от отравления алкоголем скончались двое мужчин и одна женщина. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, один человек умер после употребления этилового спирта и двое от употребления суррогатов алкоголя. Все случаи отравлений алкоголем со смертельным исходом зафиксированы у взрослого населения (старше 18 лет). Всего с начала года было зарегистрировано 132 случая острых отравлений алкоголем, что на 10% ниже показателя 2017 года. Основной причиной острых алкогольных отравлений явилось употребление этилового спирта – 119 пострадавших (90%), у 13 человек причинами отравлений послужили суррогаты алкоголя. За анализируемый период среди пострадавших от острых...
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Аналитика 28.04.2018 07:12

В майские праздники Волгоград посетят больше всего туристов из Воронежа и Ростова-на Дону. Как сообщили ИА «Высота 102» эксперты сайта Avito,  в рейтинге популярных туристических направлений россиян  Волгоград занимает 9 место.  Ежегодно город привлекает тысячи туристов к монументу «Родина-мать зовет!» в День Победы. Также в десятке лидеров Краснодарский край (1 место), Москва и Подмосковье (второе место), Санкт-Петербург (3 место). Крым занял лишь шестую позицию рейтинга. Замыкают десятку лидеров алтайские курорты. Жители Волгограда в свою очередь планируют поехать на майские праздники в Краснодарский край (16,1%), Ростовскую область (8,1%), Дагестан (4,9%), Астрахань (4,9%) и Башкортостан (4,2%).  Между тем, для туристов средняя стоимость...
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Аналитика 27.04.2018 20:03

Смотрите сегодня в программе: На главной высоте России открыли памятный знак воинам-казахстанцам. “Единая Россия” отбирает кандидатов в городскую думу. На время второго тестового матча Волгоград “примерит” транспортную схему  ЧМ-2018. Тысячу незаконно зарегистрированных иностранцев и десятки хозяев “резиновых” квартир выявили правоохранители в Волгоградской области с начала года.  Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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Экология 27.04.2018 18:24

Основанием стала жалоба ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") на действия организаторов торгов – комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области – при проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщает ИА "Высота 102". Федеральная антимонопольная служба России рассмотрит правомерность допуска компании ООО "Управление отходами Волгоград" к участию в торгах и разрешит вопрос о признании единственным участником ООО "Спецпроект", подавшим заявку в соответствии со всеми требованиями конкурсной документации.   Напомним, в Волгоградской области на конкурс подали заявки только две компании - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям...
Прочитана: 6640 раз
Политика 27.04.2018 17:39

Очереди на входе, аншлаг в зрительном зале – на исходе первой недели проведения дебатов «Единой России» в Волгограде случился неожиданный наплыв людей. Впервые за четыре дня публичных дискуссий, которые проходят в комплексе культуры и отдыха Советского района, встречу пришлось переносить из малого зала, рассчитанного на 70 человек, в большой, где собралось больше 300 человек, сообщает ИА «Высота 102». Приглашать людей – задача самих претендентов на статус кандидата в депутаты гордумы от партии власти. В этот раз к дебатам, по всей видимости, отдельные участники подготовились основательно. Всего их на сцене было шестеро,...
Прочитана: 7926 раз
Общество 27.04.2018 17:04

Почта России усиливает меры безопасности во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. С  1 мая по 25 июля 2018 года включительно ведомство устанавливает особый порядок приема почтовых отправлений, адресованных в регионы проведения турнира. Об этом говорится в опубликованном  сегодня  на официальном сайте пресс-релизе. Прием посылок, отправлений EMS и посылок 1-го класса, адресованных в Волгоградскую, Калининградскую области, Краснодарский край, Москву и Московскую область, Нижегородскую область, республики Татарстан и Мордовия, Ростовскую, Самарскую области, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Свердловскую области  осуществляется с обязательной проверкой вложения для дополнительного контроля отсутствия предметов и веществ, запрещенных к пересылке, - говорится в сообщении.   Данные...
Прочитана: 2353 раз
Общество 27.04.2018 16:39

Губернатор Волгоградской области рассказал председателю правительства РФ о ситуации с паводком Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым рассказал о проводимой в регионе работе по преодолению последствий паводка, оказанию помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона.  «На территории Волгоградской области продолжает действовать режим ЧС в связи со сложной паводковой ситуацией. Но мы наблюдаем стабилизацию ситуации и хорошую, положительную динамику по снижению паводковой ситуации в целом. Хотя на отдельных участках рек Медведица, Иловля и Хопёр - повышение уровня воды...
Прочитана: 2465 раз
Происшествия 27.04.2018 16:28 (Обновлено: 27.04.2018 16:28)

Сегодня в Энгельсском районе Саратовской области опрокинулся микроавтобус «Мерседес» с пассажирами, который направлялся из Палласовки Волгоградской области в Саратов.  По данным пресс-службы госавтоинспекции Саратова, сообщает ИА «Высота 102»,  микроавтобус под управлением 34-летнего водителя вылетел в кювет и перевернулся. В салоне находились 8 пассажиров. В результате происшествия медицинская помощь на месте потребовалась двум волгоградкам - женщинам 67 и 69 лет, еще одна 67-летняя гражданка госпитализирована. Среди пассажиров детей не было. 
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Общество 27.04.2018 16:21

Чиновники пообещали учесть нужду в туалетах на втором тестовом матче на "Волгоград Арене" После первого тестового матча на стадионе «Волгоград Арена» организаторы провели работу над ошибками и постарались к очередной игре ликвидировать мелкие недочеты.  Сегодня на брифинге для журналистов, посвященному предстоящему 2 мая футбольному матчу в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102",  зампредседателя комитета физкультуры и спорта Волгоградской области Михаил Чернов заявил, что, в частности, учтены ошибки при организации продажи билетов. Перед прошлым матчем от болельщиков поступали нарекания на недостаточное количество работавших касс, которых было всего две. По словам Чернова, до 2 мая планируется продать еще порядка 4000 билетов, поэтому при необходимости количество касс будет удвоено. Всего на предстоящую игру придут 18-20...
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Происшествия 27.04.2018 14:32

ДТП случилось на остановке общественного транспорта «Ул.Кропоткина» в Тракторозаводском районе Волгограда сегодня в районе 14-00 часов. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, столкнулись две маршрутки №149 и №260. Пострадали два человека: 27-летняя женщина и 20-летний парень. Они получили сотрясение головного мозга и были доставлены в ГУЗ "КБ 4".
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Миссия невыполнима: жители дома в центре Волгограда не могут найти хозяев забитой «ливневки»Комментарии17
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Губернатор предложил общественникам «разобрать по косточкам» тарифы в Волгоградской областиКомментарии37
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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с главой ДагестанаКомментарии13
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Кемеровский след: в Волгограде закрыли два торговых центра экс-депутатовКомментарии12
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Сеть «МегаФона» удачно прошла тест 19 тысяч болельщиков
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Потерпевшего по громкому делу волгоградского кикбоксера проверят на причастность к поджогу и мошенничествуКомментарии9
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Зеленый десант волонтёров «КАУСТИКа» высадился на Севастопольской набережной
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Певец из Франции в День Победы выступит в Волгограде с коллективом «Лазоревый цветок»Комментарии3
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Победный матч на стадионе обошелся «Ротору-Волгограду» почти в 5 миллионов рублейКомментарии16
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