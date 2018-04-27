В Волгограде доцент кафедры философии и права подозревается в получении взятки

Возбуждено уголовное дело в отношении доцента кафедры "Философии, политологии и права" одного из ведущих институтов Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Юлия Лисеева, он подозревается в получение через посредника взятки за незаконные действия в значительном размере и служебном подлоге. Следствием установлено, что в ходе весенней сессии студентка 3-го курса заочного отделения, являющаяся по совместительству старостой двух групп, узнала, что экзамен по предмету "Философия", запланированный на 26 апреля этого года, можно сдать без фактической проверки уровня знаний, предварительно передав преподавателю денежную сумму в размере 2000 рублей. Накануне девушка сообщила однокурсникам об условиях получения положительной оценки на экзамене по философии. Утром 26 апреля 17 студентов передали старосте денежные средства в размере 34 тыс. рублей. В этот же день студентка, находясь в учебной аудитории, передала преподавателю зачётно-экзаменационную ведомость двух групп и зачётные книжки студентов. После внесения сведений о якобы получении студентами положительных оценок на экзамене по дисциплине "Философия" староста передала подследственному незаконное денежное вознаграждение. Преступная деятельность подозреваемого была пресечена оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции территориального подразделения МВД совместно с сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. В настоящее время преподаватель задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Свою вину в содеянном задержанный не признал. Расследование уголовного дела продолжается. По предварительным данным, фигурантом коррупционного дела стал один из преподавателей Волгоградского государственного аграрного университета.



