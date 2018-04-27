В Волгограде до решения ФАС России признали несостоявшимся конкурс по отбору мусорного регоператора









Конкурсная комиссия в комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, которая ранее допустила к участию в конкурсе по отбору регионального оператора в сфере обращения с ТКО две компании, в итоге забраковала обоих претендентов. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованные протоколы о результатах конкурса и отстранении участников конкурсного отбора. Напомним, на конкурс подали заявки только две компании - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения"). Ранее юристы "Чистого города" сообщали о грубых нарушениях в конкурсной заявке компании-конкурента, однако комиссия посчитала, что заявки обоих претендентов соответствуют предъявленным требованиям и пропустила всех в финал. Но уже на последнем этапе комиссия установила, цитируем, "факты недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных всеми участниками конкурсного отбора". Так, сообщается, что ООО "Управление отходами" представило банковскую гарантию, в которой указаны недостоверные сведения о возможности осуществления гарантом выплаты по указанной банковской гарантии. Отметим, что речь идет о сумме в размере более 354,5 миллиона рублей. В заявке ООО "Спецпроект" комиссия нашла недостоверные сведения о возможности использования 16 транспортных средств при осуществлении деятельности в качестве регионального оператора. Вопросы возникли и к одной термодеструкционной установке, которая используется ООО "ЭкоЦентр" на территории Архангельской области. На этом основании комиссия отклонила обоих претендентов и признала конкурсный отбор по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области несостоявшимся.

Данное решение, как указано в документах, было принято накануне, 27 апреля, в первой половине дня. А уже во второй половине дня стало известно, что ФАС России приостановил торги по выбору регионального оператора в Волгоградской области по жалобе ООО "Спецпроект" на действия организаторов торгов – комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. Компания просит рассмотреть правомерность допуска компании ООО "Управление отходами Волгоград" к участию в торгах и разрешить вопрос о признании единственным участником ООО "Спецпроект", подавшим заявку в соответствии со всеми требованиями конкурсной документации. Какое решение примет ФАС России, станет известно после первомайских праздников.

В ГК "Чистый город" сегодня сообщили, что компания также обратилась в ФАС России с дополнительными требованиями - признать итоговые протоколы конкурсной комиссии от 27 апреля незаконными и подлежащими отмене.



