За первые три месяца текущего года в Волгоградской области от отравления алкоголем скончались двое мужчин и одна женщина. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, один человек умер после употребления этилового спирта и двое от употребления суррогатов алкоголя. Все случаи отравлений алкоголем со смертельным исходом зафиксированы у взрослого населения (старше 18 лет). Всего с начала года было зарегистрировано 132 случая острых отравлений алкоголем, что на 10% ниже показателя 2017 года. Основной причиной острых алкогольных отравлений явилось употребление этилового спирта – 119 пострадавших (90%), у 13 человек причинами отравлений послужили суррогаты алкоголя. За анализируемый период среди пострадавших от острых отравлений спиртосодержащей продукцией в медицинских учреждениях было зарегистрировано 2 ребенка (до 14 лет) и 4 подростка (15-17 лет). В ведомстве поясняют, что возникновению случаев острых алкогольных отравлений способствует низкая культура употребления алкоголя, нередко усугубляющаяся социальным неблагополучием, употребление самодельных алкогольных напитков и спиртосодержащих жидкостей из непищевого сырья, толерантное отношение в обществе к чрезмерному употреблению алкогольных напитков, отсутствие надлежащего контроля за поведением в семье детей и подростков.



