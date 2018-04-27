|Аналитика
|27.04.2018 20:03
«Высота 102»: Волгоград на один день «примерит» транспортную схему ЧМ-2018
Смотрите сегодня в программе: На главной высоте России открыли памятный знак воинам-казахстанцам. “Единая Россия” отбирает кандидатов в городскую думу. На время второго тестового матча Волгоград “примерит” транспортную схему ЧМ-2018. Тысячу незаконно зарегистрированных иностранцев и десятки хозяев “резиновых” квартир выявили правоохранители в Волгоградской области с начала года.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
В Волгограде руководитель компании «Чистый Город» Полина Вергун опасается провокаций в отношении своей семьи
«Взгляд с Высоты»: Утопающий в свалках Волгоград подает сигнал «SOS»
Первый матч на "Волгоград Арене" завершился победой "Ротора-Волгограда" над "Лучом-Энергией" - 4:2
Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со...
Смотрите в программе: ТОП самых жутких свалок Волгограда и рейтинг самых отчаянных УК и фирм по вывозу мусора, по вине...
Первый матч на новом стадионе "Волгоград Арена" завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”....
|Экология
|27.04.2018 18:24
Основанием стала жалоба ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") на действия организаторов торгов – комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области – при проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщает ИА "Высота 102". Федеральная антимонопольная служба России рассмотрит правомерность допуска компании ООО "Управление отходами Волгоград" к участию в торгах и разрешит вопрос о признании единственным участником ООО "Спецпроект", подавшим заявку в соответствии со всеми требованиями конкурсной документации. Напомним, в Волгоградской области на конкурс подали заявки только две компании - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям...
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|Политика
|27.04.2018 17:39
Очереди на входе, аншлаг в зрительном зале – на исходе первой недели проведения дебатов «Единой России» в Волгограде случился неожиданный наплыв людей. Впервые за четыре дня публичных дискуссий, которые проходят в комплексе культуры и отдыха Советского района, встречу пришлось переносить из малого зала, рассчитанного на 70 человек, в большой, где собралось больше 300 человек, сообщает ИА «Высота 102». Приглашать людей – задача самих претендентов на статус кандидата в депутаты гордумы от партии власти. В этот раз к дебатам, по всей видимости, отдельные участники подготовились основательно. Всего их на сцене было шестеро,...
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|Общество
|27.04.2018 17:04
Почта России усиливает меры безопасности во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. С 1 мая по 25 июля 2018 года включительно ведомство устанавливает особый порядок приема почтовых отправлений, адресованных в регионы проведения турнира. Об этом говорится в опубликованном сегодня на официальном сайте пресс-релизе. Прием посылок, отправлений EMS и посылок 1-го класса, адресованных в Волгоградскую, Калининградскую области, Краснодарский край, Москву и Московскую область, Нижегородскую область, республики Татарстан и Мордовия, Ростовскую, Самарскую области, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Свердловскую области осуществляется с обязательной проверкой вложения для дополнительного контроля отсутствия предметов и веществ, запрещенных к пересылке, - говорится в сообщении. Данные...
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|Общество
|27.04.2018 16:39
Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым рассказал о проводимой в регионе работе по преодолению последствий паводка, оказанию помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона. «На территории Волгоградской области продолжает действовать режим ЧС в связи со сложной паводковой ситуацией. Но мы наблюдаем стабилизацию ситуации и хорошую, положительную динамику по снижению паводковой ситуации в целом. Хотя на отдельных участках рек Медведица, Иловля и Хопёр - повышение уровня воды...
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|Происшествия
|27.04.2018 16:28 (Обновлено: 27.04.2018 16:28)
Сегодня в Энгельсском районе Саратовской области опрокинулся микроавтобус «Мерседес» с пассажирами, который направлялся из Палласовки Волгоградской области в Саратов. По данным пресс-службы госавтоинспекции Саратова, сообщает ИА «Высота 102», микроавтобус под управлением 34-летнего водителя вылетел в кювет и перевернулся. В салоне находились 8 пассажиров. В результате происшествия медицинская помощь на месте потребовалась двум волгоградкам - женщинам 67 и 69 лет, еще одна 67-летняя гражданка госпитализирована. Среди пассажиров детей не было.
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|Общество
|27.04.2018 16:21
После первого тестового матча на стадионе «Волгоград Арена» организаторы провели работу над ошибками и постарались к очередной игре ликвидировать мелкие недочеты. Сегодня на брифинге для журналистов, посвященному предстоящему 2 мая футбольному матчу в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102", зампредседателя комитета физкультуры и спорта Волгоградской области Михаил Чернов заявил, что, в частности, учтены ошибки при организации продажи билетов. Перед прошлым матчем от болельщиков поступали нарекания на недостаточное количество работавших касс, которых было всего две. По словам Чернова, до 2 мая планируется продать еще порядка 4000 билетов, поэтому при необходимости количество касс будет удвоено. Всего на предстоящую игру придут 18-20...
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|Происшествия
|27.04.2018 14:32
ДТП случилось на остановке общественного транспорта «Ул.Кропоткина» в Тракторозаводском районе Волгограда сегодня в районе 14-00 часов. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, столкнулись две маршрутки №149 и №260. Пострадали два человека: 27-летняя женщина и 20-летний парень. Они получили сотрясение головного мозга и были доставлены в ГУЗ "КБ 4".
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|Происшествия
|27.04.2018 13:07
Волгоградскому бизнесмену Алексею Мошнякову пришлось пережить не самые лучшие минуты в жизни, когда, подняв сегодня капот своего автомобиля, он увидел там… кусок сырого мяса. Об этом рассказали ИА «Высота 102» родственники предпринимателя, которые, по их словам, совершенно вымотаны угрозами, которые поступают в адрес семьи. Сегодняшнее происшествие они считают еще одним предупреждением Алексею. Напомним, на днях в отделе полиции №8 Волгограда возобновили расследование двух уголовных дел, возбужденных ранее по заявлениям Алексея Мошнякова, но затем приостановленных. Речь идет о поджоге автомобиля бизнесмена и о вымогательстве 3,6 миллионов рублей. Возобновление расследования уголовных дел началось после многочисленных жалоб и обращений Алексея Мошнякова....
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|27.04.2018 12:53
Помнит Россия, помнит Казахстан: В Волгограде открыли памятник павшим героям Сталинградской битвы из соседнего государства
Сегодня на Мамаевом кургане в Волгограде было по-особенному торжественно, величественно и празднично. Почетный караул, военный оркестр, песни военных лет, залп из орудий, море цветов и людей. Звучали гимны России и Казахстана. Здесь состоялось открытие памятника воинам-казахстанцам, мужественно сражавшимся и героически погибшим при обороне Сталинграда, сообщает ИА «Высота 102». У подножия гранитного памятника рота почетного караула заложила металлическую капсулу с горстью земли, привезенной из соседнего государства. Торжественный митинг открыл солист Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, заслуженный...
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|Спорт
|27.04.2018 11:37 (Обновлено: 27.04.2018 12:33)
Личный транспорт болельщиков, которые приедут 2 мая на второй тестовый матч на стадион «Волгоград Арена», не подпустят близко к стадиону. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, машины можно будет оставить только на перехватывающих парковках в Тракторозаводском и Дзержинском районах, рядом с которыми будут организованы остановочные пункты шаттлов. В рамках проведения тестового матча 2 мая изменения в схему дорожного движения, включая общественный транспорт, будут введены за 4 часа до начала игры – с 13-00. С учетом требований безопасности при организации и проведении такого крупного спортивного мероприятия, как чемпионат мира, территория в радиусе полутора километров от стадиона «Волгоград...
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|Расследования
|27.04.2018 11:30
Уголовное дело двоих жителей Кумылженского района, обвиняемых в незаконном способе лова, отправлено в суд. Об этом сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Мужчин 32 и 33 лет от роду обвиняют в том, что в сентябре прошлого года они выловили более сотни водных обитателей с помощью электроудочки. Среди их добычи оказалась стерлядь, судак, сом, щука, язь, жерех, густера, чехонь, лещ. Рыбалку, с запрещенной законом снастью, остановили сотрудники ОМВД России по Кумылженскому району. Они же проводили дознание по уголовному делу. Свою вину рыбаки полностью признали и возместили ущерб, причиненный природным ресурсам. Тем не менее наказание за...
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|Аналитика
|27.04.2018 11:08
Средняя зарплата научных сотрудников в Волгоградской области по итогам трех месяцев этого года составила 60 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата. На втором месте по уровню зарплаты – врачи. В среднем они получают в месяц 53,4 тысячи рублей. Причем больше всего представителям этой профессии платят в Камышинском районе Волгоградской области – около 73 тысяч рублей в месяц. Немного отстали от них преподаватели вузов – 52,6 тысяч рублей. А вот зарплаты остальных категорий работников бюджетной сферы особого впечатления не производят. Так, меньше всего зарабатывают социальные работники – 26,1 тысячи рублей. Недалеко от них ушел...
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|Общество
|27.04.2018 10:54
Сегодня утром в одном из помещений дома по ул. Панферова, 44 в Красноармейском районе Волгограда рухнул фрагмент потолочного покрытия из гипсокартона. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в результате инцидента никто не пострадал. Причину падения устанавливают специалисты. Угрозы обрушения остальных конструкций дома, в том числе капитальных, нет. На месте уже побывали представители администрации района и коммунальных служб. Дом по ул. Панферова, 44 – двухэтажный, 1954 года постройки. В нем зарегистрировано 54 человека, из них в квартирах постоянно проживает 41 волгоградец. В 2016 году здание были...
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|Общество
|27.04.2018 10:18 (Обновлено: 27.04.2018 11:37)
Ни один из 50 остановочных павильонов, обследованных волгоградскими активистами ОНФ, не соответствует требованиям к оборудованию и оснащению остановок общественного транспорта, которые определены действующими отраслевыми стандартами. Об этом ИА «Высота 102» сообщили активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области, которые провели мониторинг состояния более 50 остановок общественного транспорта в областном центре, городе-спутнике Волжский и рабочем поселке Городище. Оценка состояния остановок общественники проводилась по таким параметрам,...
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|Расследования
|27.04.2018 10:16
К различным тюремным срокам приговорены двое жителей Камышина за вымогательство денег у коммерсанта. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области, 32-летний Александр Фролков и 29-летний Ян Шульц пытались насильно взять “под крышу” владельца одной из кальянных. В конце января прошлого года владелец заведения попросил Фролкова помочь решить конфликт с посетителем, который требовал вернуть якобы пропавшие в заведении деньги. К тому моменту, как Фролков пришел, конфликт был уже исчерпан. Тогда мужчина стал требовать от предпринимателя деньги за покровительство его бизнеса. Когда коммерсант отказался от навязываемой ему “крыши”, его решили запугать. Для этого Фролков и Шульц который работа охранником...
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27 апреля 20:03
«Высота 102»: Волгоград на один день «примерит» транспортную схему ЧМ-2018 3
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Аналитика
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