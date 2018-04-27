|Аналитика
|28.04.2018 07:12
В майские праздники Волгоград станет сбывшейся мечтой воронежцев и ростовчан
В майские праздники Волгоград посетят больше всего туристов из Воронежа и Ростова-на Дону. Как сообщили ИА «Высота 102» эксперты сайта Avito, в рейтинге популярных туристических направлений россиян Волгоград занимает 9 место. Ежегодно город привлекает тысячи туристов к монументу «Родина-мать зовет!» в День Победы. Также в десятке лидеров Краснодарский край (1 место), Москва и Подмосковье (второе место), Санкт-Петербург (3 место). Крым занял лишь шестую позицию рейтинга. Замыкают десятку лидеров алтайские курорты.
Жители Волгограда в свою очередь планируют поехать на майские праздники в Краснодарский край (16,1%), Ростовскую область (8,1%), Дагестан (4,9%), Астрахань (4,9%) и Башкортостан (4,2%).
Между тем, для туристов средняя стоимость краткосрочной аренды в Волгоградской области в майские праздники составила 4135 рублей в сутки, что на 88% выше средней цены по России (2202 рубля).
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|Происшествия
|28.04.2018 11:01
Молодого жителя Волжского задержали полицейские во время перевозки в Волгоградскую область партии наркотиков. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, на посту в Городищенском районе сотрудники ДПС вместе с оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков и при поддержке бойцов Росгвардии задержали иномарку “Яндекс Такси”. В вещах ехавшего в ней из Москвы 18-летнего пассажира, жителя Волжского, нашли пакетик с 50 граммами метадона. Как рассказал сам задержанный, наркотик он собирался продать в родном городе через сеть закладок. Волжанин взят под стражу, ему грозит до 15 лет тюрьмы за покушение на незаконный сбыт наркотических средств.
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|Происшествия
|28.04.2018 10:31 (Обновлено: 28.04.2018 10:33)
Возбуждено уголовное дело в отношении доцента кафедры "Философии, политологии и права" одного из ведущих институтов Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, он подозревается в получение через посредника взятки за незаконные действия в значительном размере и служебном подлоге. Следствием установлено, что в ходе весенней сессии студентка 3-го курса заочного отделения, являющаяся по совместительству старостой двух групп, узнала, что экзамен по предмету "Философия", запланированный на 26 апреля этого года, можно сдать без фактической проверки уровня знаний, предварительно передав преподавателю денежную сумму в размере 2000 рублей. Накануне девушка сообщила однокурсникам об условиях получения...
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|Общество
|28.04.2018 09:34
За первые три месяца текущего года в Волгоградской области от отравления алкоголем скончались двое мужчин и одна женщина. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, один человек умер после употребления этилового спирта и двое от употребления суррогатов алкоголя. Все случаи отравлений алкоголем со смертельным исходом зафиксированы у взрослого населения (старше 18 лет). Всего с начала года было зарегистрировано 132 случая острых отравлений алкоголем, что на 10% ниже показателя 2017 года. Основной причиной острых алкогольных отравлений явилось употребление этилового спирта – 119 пострадавших (90%), у 13 человек причинами отравлений послужили суррогаты алкоголя. За анализируемый период среди пострадавших от острых...
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|Экономика
|28.04.2018 09:21
В филиале компании AB InBev Efes в г. Волжский прошел Всемирный день охраны труда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, основной фокус этого Дня – продвижение безопасного поведения, охраны труда и здоровья сотрудников. Мероприятия подобного масштаба показывают истинное отношение компании к вопросам охраны труда, а именно - создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте и формирование сознательного отношения к собственной безопасности у сотрудников. "Те, кто хоть раз был на нашем пивоваренном заводе, отмечают высокий уровень промышленной безопасности на предприятии. Все это потому, что компания нацелена на выполнение самых высоких стандартов по безопасности, для...
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|Аналитика
|27.04.2018 20:03
Смотрите сегодня в программе: На главной высоте России открыли памятный знак воинам-казахстанцам. “Единая Россия” отбирает кандидатов в городскую думу. На время второго тестового матча Волгоград “примерит” транспортную схему ЧМ-2018. Тысячу незаконно зарегистрированных иностранцев и десятки хозяев “резиновых” квартир выявили правоохранители в Волгоградской области с начала года. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Экология
|27.04.2018 18:24
Основанием стала жалоба ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") на действия организаторов торгов – комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области – при проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщает ИА "Высота 102". Федеральная антимонопольная служба России рассмотрит правомерность допуска компании ООО "Управление отходами Волгоград" к участию в торгах и разрешит вопрос о признании единственным участником ООО "Спецпроект", подавшим заявку в соответствии со всеми требованиями конкурсной документации. Напомним, в Волгоградской области на конкурс подали заявки только две компании - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям...
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|Политика
|27.04.2018 17:39
Очереди на входе, аншлаг в зрительном зале – на исходе первой недели проведения дебатов «Единой России» в Волгограде случился неожиданный наплыв людей. Впервые за четыре дня публичных дискуссий, которые проходят в комплексе культуры и отдыха Советского района, встречу пришлось переносить из малого зала, рассчитанного на 70 человек, в большой, где собралось больше 300 человек, сообщает ИА «Высота 102». Приглашать людей – задача самих претендентов на статус кандидата в депутаты гордумы от партии власти. В этот раз к дебатам, по всей видимости, отдельные участники подготовились основательно. Всего их на сцене было шестеро,...
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|Общество
|27.04.2018 17:04
Почта России усиливает меры безопасности во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. С 1 мая по 25 июля 2018 года включительно ведомство устанавливает особый порядок приема почтовых отправлений, адресованных в регионы проведения турнира. Об этом говорится в опубликованном сегодня на официальном сайте пресс-релизе. Прием посылок, отправлений EMS и посылок 1-го класса, адресованных в Волгоградскую, Калининградскую области, Краснодарский край, Москву и Московскую область, Нижегородскую область, республики Татарстан и Мордовия, Ростовскую, Самарскую области, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Свердловскую области осуществляется с обязательной проверкой вложения для дополнительного контроля отсутствия предметов и веществ, запрещенных к пересылке, - говорится в сообщении. Данные...
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|Общество
|27.04.2018 16:39
Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым рассказал о проводимой в регионе работе по преодолению последствий паводка, оказанию помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона. «На территории Волгоградской области продолжает действовать режим ЧС в связи со сложной паводковой ситуацией. Но мы наблюдаем стабилизацию ситуации и хорошую, положительную динамику по снижению паводковой ситуации в целом. Хотя на отдельных участках рек Медведица, Иловля и Хопёр - повышение уровня воды...
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|Происшествия
|27.04.2018 16:28 (Обновлено: 27.04.2018 16:28)
Сегодня в Энгельсском районе Саратовской области опрокинулся микроавтобус «Мерседес» с пассажирами, который направлялся из Палласовки Волгоградской области в Саратов. По данным пресс-службы госавтоинспекции Саратова, сообщает ИА «Высота 102», микроавтобус под управлением 34-летнего водителя вылетел в кювет и перевернулся. В салоне находились 8 пассажиров. В результате происшествия медицинская помощь на месте потребовалась двум волгоградкам - женщинам 67 и 69 лет, еще одна 67-летняя гражданка госпитализирована. Среди пассажиров детей не было.
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|Общество
|27.04.2018 16:21
После первого тестового матча на стадионе «Волгоград Арена» организаторы провели работу над ошибками и постарались к очередной игре ликвидировать мелкие недочеты. Сегодня на брифинге для журналистов, посвященному предстоящему 2 мая футбольному матчу в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102", зампредседателя комитета физкультуры и спорта Волгоградской области Михаил Чернов заявил, что, в частности, учтены ошибки при организации продажи билетов. Перед прошлым матчем от болельщиков поступали нарекания на недостаточное количество работавших касс, которых было всего две. По словам Чернова, до 2 мая планируется продать еще порядка 4000 билетов, поэтому при необходимости количество касс будет удвоено. Всего на предстоящую игру придут 18-20...
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|Происшествия
|27.04.2018 14:32
ДТП случилось на остановке общественного транспорта «Ул.Кропоткина» в Тракторозаводском районе Волгограда сегодня в районе 14-00 часов. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, столкнулись две маршрутки №149 и №260. Пострадали два человека: 27-летняя женщина и 20-летний парень. Они получили сотрясение головного мозга и были доставлены в ГУЗ "КБ 4".
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|Происшествия
|27.04.2018 13:07
Волгоградскому бизнесмену Алексею Мошнякову пришлось пережить не самые лучшие минуты в жизни, когда, подняв сегодня капот своего автомобиля, он увидел там… кусок сырого мяса. Об этом рассказали ИА «Высота 102» родственники предпринимателя, которые, по их словам, совершенно вымотаны угрозами, которые поступают в адрес семьи. Сегодняшнее происшествие они считают еще одним предупреждением Алексею. Напомним, на днях в отделе полиции №8 Волгограда возобновили расследование двух уголовных дел, возбужденных ранее по заявлениям Алексея Мошнякова, но затем приостановленных. Речь идет о поджоге автомобиля бизнесмена и о вымогательстве 3,6 миллионов рублей. Возобновление расследования уголовных дел началось после многочисленных жалоб и обращений Алексея Мошнякова....
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|27.04.2018 12:53
Помнит Россия, помнит Казахстан: В Волгограде открыли памятник павшим героям Сталинградской битвы из соседнего государства
Сегодня на Мамаевом кургане в Волгограде было по-особенному торжественно, величественно и празднично. Почетный караул, военный оркестр, песни военных лет, залп из орудий, море цветов и людей. Звучали гимны России и Казахстана. Здесь состоялось открытие памятника воинам-казахстанцам, мужественно сражавшимся и героически погибшим при обороне Сталинграда, сообщает ИА «Высота 102». У подножия гранитного памятника рота почетного караула заложила металлическую капсулу с горстью земли, привезенной из соседнего государства. Торжественный митинг открыл солист Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, заслуженный...
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|Спорт
|27.04.2018 11:37 (Обновлено: 27.04.2018 12:33)
Личный транспорт болельщиков, которые приедут 2 мая на второй тестовый матч на стадион «Волгоград Арена», не подпустят близко к стадиону. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, машины можно будет оставить только на перехватывающих парковках в Тракторозаводском и Дзержинском районах, рядом с которыми будут организованы остановочные пункты шаттлов. В рамках проведения тестового матча 2 мая изменения в схему дорожного движения, включая общественный транспорт, будут введены за 4 часа до начала игры – с 13-00. С учетом требований безопасности при организации и проведении такого крупного спортивного мероприятия, как чемпионат мира, территория в радиусе полутора километров от стадиона «Волгоград...
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В майские праздники Волгоград станет сбывшейся мечтой воронежцев и ростовчан 19
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