В майские праздники Волгоград посетят больше всего туристов из Воронежа и Ростова-на Дону. Как сообщили ИА «Высота 102» эксперты сайта Avito, в рейтинге популярных туристических направлений россиян Волгоград занимает 9 место. Ежегодно город привлекает тысячи туристов к монументу «Родина-мать зовет!» в День Победы. Также в десятке лидеров Краснодарский край (1 место), Москва и Подмосковье (второе место), Санкт-Петербург (3 место). Крым занял лишь шестую позицию рейтинга. Замыкают десятку лидеров алтайские курорты.

Жители Волгограда в свою очередь планируют поехать на майские праздники в Краснодарский край (16,1%), Ростовскую область (8,1%), Дагестан (4,9%), Астрахань (4,9%) и Башкортостан (4,2%).

Между тем, для туристов средняя стоимость краткосрочной аренды в Волгоградской области в майские праздники составила 4135 рублей в сутки, что на 88% выше средней цены по России (2202 рубля).







