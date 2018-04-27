В Волгограде пьяному водителю добавили срок за гибель многодетной матери

К четырем с половиной годам колонии общего режима сегодня приговорил Волгоградский областной суд сбившего насмерть многодетную мать Владислава Наволокина. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе судебной инстанции. В один из вечеров в августе прошлого года пьяный Наволокин сел за руль. Отъезжая от Орловского пруда в Городищенском районе машина под его управлением сбила женщину, мать троих маленьких детей. Вместе с близкими она отдыхала там же. Без сознания женщину повезли на попутной машине в больницу, но вскоре она умерла. Сам Наволокин полностью признал свою вину. За это Городищенский районный суд назначил ему наказание - три с половиной года колонии-поселения. А также трехлетний запрет на управление транспортом. Но областная инстанция увеличила ему срок заключения.



