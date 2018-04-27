Почта России усиливает меры безопасности во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. С 1 мая по 25 июля 2018 года включительно ведомство устанавливает особый порядок приема почтовых отправлений, адресованных в регионы проведения турнира. Об этом говорится в опубликованном сегодня на официальном сайте пресс-релизе.

Прием посылок, отправлений EMS и посылок 1-го класса, адресованных в Волгоградскую, Калининградскую области, Краснодарский край, Москву и Московскую область, Нижегородскую область, республики Татарстан и Мордовия, Ростовскую, Самарскую области, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Свердловскую области осуществляется с обязательной проверкой вложения для дополнительного контроля отсутствия предметов и веществ, запрещенных к пересылке, - говорится в сообщении.

Данные почтовые отправления необходимо предъявлять работникам отделения почтовой связи в открытом виде. Меры также касаются отправки всех посылок, отправлений EMS и посылок 1-го класса от физических лиц, находящихся на территории вышеуказанных субъектов Российской Федерации. Клиентам также рекомендуется отправлять посылки и отправления EMS в вышеобозначенные регионы с описью вложения.

Это стандартная практика для почтовых операторов всего мира в период проведения крупных спортивных мероприятий. Подобные меры безопасности применялись в отделениях почтовой связи при проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, а также Кубка конфедераций FIFA 2017 года, - отметили в ведомстве.



